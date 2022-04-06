Война на Украине изменила весь мировой порядок, - Егор Холмогоров

19:09 06.04.2022

06.04.2022

Война на Украине изменила весь мировой порядок | Русская весна

Война на Украине изменила весь мировой порядок. Кому-то грозит экономический кризис, кому-то голод, кто-то расстается с привычными брендами, кто-то рвет с друзьями. Россия и Европа, очевидно, не хотят и не могут понять друг друга. Они для нас, а мы для них оказались "по ту сторону добра и зла". В чем же дело и почему мы вдруг стали несовместимы? Публицист Егор Холмогоров в выпуске авторской программы начинает разматывать клубок изменившегося миропорядка.



"Они захлебываются ненавистью в наш адрес. Эта ненависть связана с тем, что мы устроили войну и передел границ в Европе, то есть на том самом Западе. Давайте не будем сейчас лицемерить про "спецоперацию". Это именно война - "Калибры", "Кинжалы", бомбы ФАБ, "Грады" и "Солнцепеки", не говоря уж о такой мелочи, как танки.



Мы пытаемся решить силой фундаментальный для нас политический и культурный вопрос и можем преуспеть. И вот именно это вызывает у Европы, особенно у Европы, нечеловеческие страх и ненависть.



И эти страх и ненависть действительно совершенно искренни. Мы нарушили то табу, на котором вот уже почти 80 лет стоит Европа. Пережив чудовищную по жертвам и разрушениям Вторую мировую войну, европейцы начали культивировать в себе своего рода малокровие. Бессилие и инфантилизм были возведены в культ.



Начал создаваться новый тип человека - Человек Бессильный. Соевый, икеевый, педоватый. Реагирующий на теракт, совершенный очередными исламистами, рисованием мелков на асфальте. Любые напоминания о человеке другого типа - полнокровном, мужественном, суровом, готовом дать отпор силой и добиться своего, если надо - тоже силой, немедленно обозначаются словами "фашизм", "нетолерантность", "Гитлер" и безжалостно вычеркиваются из общества и культуры.



Современные вооружения таковы, что после их применения от Европы, как от кладбища культурных ценностей с дорогими покойничками, как точно обозначил его Достоевский, не останется примерно ничего. Европа обнулится.



Отсюда ставка на ложь, подкуп, пропаганду, на худой конец - терроризм, революции и прокси-войны, как на средство ведения политики и старание полностью исключить прямую силу. Силу применяют только против тех, кто пытается защититься от западного лицемерия с помощью силы.



Если мы преуспеем, если мы не потерпим безусловное поражение, то для Европы настанут совершенно другие, страшные для нее времена. Времена, когда тот или иной вопрос можно будет снова решить силой.



Именно поэтому ничуть не в меньшем ужасе, чем на Россию, и ЕС и американцы смотрят на поляков, которые хотели бы на свой страх и риск вторгнуться хотя бы на Западную Украину и сделать свою Речь немного более Посполитой.



А дальше может подтянуться Венгрия с Закарпатьем. А дальше венгры подумают: почему бы не решить этот вопрос и с Трансильванией?



В конечном счете все неизбежно дойдет до того, что проснется тевтонская ярость и немцы возьмутся за оружие - хотя бы для того, чтобы прикрикнуть на разбушевавшихся соседей.



В этом смысле, конечно, и нам потирать руки от конвульсий соевой Европы глупо. Не буди лихо, пока оно тихо. Нам выгодно, когда Европа соевая, а мы - нет. Если она тоже будет не соевая, то у нас будут проблемы. Мы, конечно, опять победим, но напомню, что победы в 1812 и 1945 нам самим стоили немало.



Европейцы в ужасе смотрят на то, что на Востоке Европы просыпается живая, жестокая, полнокровная и убийственная жизнь. И они в ужасе, они нас ненавидят за это совершенно искренне. Потому что сегодня - обстрелы Горловки, а завтра может дойти и до обстрелов Рима.



Того прежнего Запада, той прежней Европы, в которую мы стремились "интегрироваться", не будет уже никогда. Соевый аквапарк от фирмы "Гуччи" закончился".