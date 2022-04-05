Народ ждет Русской Идеи, - Александр Дугин

00:01 07.04.2022 вторая фаза специальной военной операции требует духовной и психологической мобилизации общества

Александр Дугин

6 апр.22



Специальная военная операция переносится на территорию Российской Федерации. Как иначе понять атаки на Белгород? Может ли она все еще называться именно так?



По сути, мы перевернули страницу в истории это операции, и вступили в новую фазу.



Первая фаза представляла собой нечто техническое. Государство принимает решение, государство его исполняет. Задействуются только профессиональные силы, народу предлагается потерпеть, собраться и не вмешиваться до окончания начатого. Все остальное потом. Все так и вполне дисциплинировано поступали, кроме предателей, которых либо заставили замолчать, либо они просто сбежали.



Спикеры власти – прежде всего Владимир Соловьев – довольно уверенно сообщали: мы все контролируем, никаких новых факторов привносить нет необходимости, существующая элита вполне со всем справится. Все оптимально, беспокоиться не о чем. Если речь идет о технической операции Z – молниеносной, эффективной, обреченной на полный и стремительный успех, то все правильно. Беспокоиться не о чем. Раз мы пошли на тотальный разрыв с Западом, то по крайней мере военную сторону операции просчитали до нюансов. Так и было до последнего времени. Но больше это не так. Трудно объяснить происходящее жителям Харькова, как было трудно объяснить жителям Донецка, почему этого не происходило раньше. Но это там. Здесь никто объяснений не заслуживал.



Ошибка. И здесь заслуживали. Нельзя относиться к народу как к чему-то чисто техническому – к массе, к социологической статистической величине. Народ – это живой организм, и он очень тонко чувствует все и прежде всего, как к нему относится власть и чем она его считает? Народ полностью за Путина и за государство, целиком и искренне поддерживает специальную военную операцию и глубоко нутром понимает ее цели и задачи, но это отнюдь не значит, что он за систему, за статус-кво и за то, как элита с ним обращается. И всякий раз, когда элита отклоняется от курса Президента и от того, что понятно и близко народу, возникает недоумение. В условиях ведения специальной военной операции и особенно, когда мы с ней сталкиваемся на своей земле, – уже в Белгороде, -- зазор такого рода приобретает особую остроту.



Теперь власть просто не может сказать: соблюдайте спокойствие, мы все контролируем, просьба оставаться на своих местах, мол, не до вас. Именно это и транслировал Соловьев в своей программе в прошлое воскресение: мол, таксистов, парикмахерш и колхозников, а также радетелей русской Идеи, он, правда, выразился грубее, мы никогда не слушали и не слушать не собираемся – только успешных добившихся многого в этой жизни людей. Типа кого? Типа Алтушкина. И правда, прекрасный русский человек и убежденный патриот, хотя и из списка "Форбс", но его абсолютно никто и ни в чем не слушает. Поскольку он за Русь, за Православие, за Храм, за Традицию. Да он и есть народ, его органическая часть. Поэтому и не слушают.



Вот так больше не пойдет. Следующая фаза специальной военной операции без вовлечения народа – прежде всего русского народа и его однозначных и убедительных символов, носителей Русской Идеи – не возможна. Это совершенно логично, и это было очевидно с самого начала операции – масштаб настолько глобален, что требует включенности всех. А это значит, голос таксиста, парикмахерши и колхозника, а также носителей Русской Идеи услышать придется, и не только тогда, когда он говорит устами героического и прекрасного Рамзана Кадырова. Да, я полностью согласен -- Кадыров сегодня транслирует именно Русскую Идею. "Ахмат – сила! Аллах-у Акбар!" -- это часть Русской Идеи, но только чеченская. Есть у нее и другие составляющие. И они должны быть озвучены и представлены.



Совершенно ясно, как народ видит и оценивает переговоры в Стамбуле. Это яркое выражение того, что народ думает об элите в целом – увы, он убежден, что она в любой момент готова его снова предать. И теперь просто необходимо его в этом разубедить. Не словами, но делами, а кроме того – символами, знаками, интонациями. Сегодня достаточно отставок и ротации кадров, завтра потребуются более жесткие шаги. Сами догадайтесь, какие, полистайте нашу историю.



Старая парадигма, которая заключалась в сочетании суверенитета и либерального глобализма, рухнула 22 февраля 2022 года. Это уже необратимо. Остался только суверенитет минус либерализм и западничество, минус пятая колонна, минус колонна шестая. А это значит, что Русская Идея должна быть принята элитой, а не с опаской отвергнута ей. И принята всецело – в ее интегральной форме как правой, консервативной и традиционалистской, так и левой, антикапиталистической. В обоих версиях – и правой, и левой – она направлена против истинного нашего врага Запада и во имя свободы и независимости нашей державы и нашей цивилизации. К этому пакту готовы и левые, и правые. Но он до сих пор внушает ужас правящей элите и ее глашатаям. Это плохо: шанс обратиться в патриотизм – глубокий и искренний – дается всем. В том числе и шестой колонне, но с этим надо поспешить.



Вторая часть специальной военной операции требует пробуждения русского фактора. Народ не может оставаться больше пассивным наблюдателем и лишь соглашаться с происходящим. Его необходимо включить в область действия. Никто не говорит, что из-за внутренней аудитории надо отменить тактические шаги на переговорах, нет, но оформить определенные операции визуально и персонифицировано правильным образом, необходимо. Народ Абрамовича ненавидит, а Мединского презирает. Возможно, не заслуженно и ошибочно. Но это не важно. Важно, что социологическим фактом является не то, как на самом деле, а то, во что верит общество. На Украине мы столкнулись со страшным доказательством этой истины: зомбированные пропагандой противники гибнут за нелепый бред. Потому, что они в него верят. Гибнут и убивают нас. За слова. За образы. За картинки. За жесты. О чем это говорит? О том, что слово и образ имеют решающее значение. И интонации, и жесты, и подбор терминов, и тембр голоса. Песков, наверное, отличный спикер – но мирного времени. Он транслирует спокойствие, уверенность и ноншалантную беззаботность. А нам бы Левитана… Уже пора Левитана.



Что транслируют Абрамович с Мединским и излюбленные Соловьевым израильские эксперты еще более трудно определить. Но явно не то, чего ждет народ. Народ ждет Русской Идеи. Да, сами таксист, парикмахерша и колхозник (откуда взялся, кстати, колхозник, колхозы уничтожены либеральными реформаторами еще в 90-е?) ее сформулировать не могут. Но понять, правильна ли формулировка, могут. Потому что это о них, и это они сами. Русские. Сколько можно бояться этого слова? Мы клеймим русофобию у других, но не страдают ли ей же сами наши элиты? Даже когда все в порядке и идет относительно гладко, это обидно и унизительно. А в нынешних условиях просто недопустимо.



Враг убивает нас, русских, и уже атакует наши русские города. В таких случаях даже убежденные интернационалисты обращаются к народу - "Братья и сестры…" А не "ну что таксисты, парикмахерши и колхозники, во власть захотели? Не дождетесь…"



Я думаю, Владимира Соловьева просто попутал черт или какой-то не вычищенный до сих пор агент влияния. Бывает, время напряженное и как минимум нервное. Но для нашего народа – сегодня решается быть или не быть. И на нюансы политеса мы внимания обращать больше не будем.



Вторая фаза специальной военной операции настоятельно требует духовной и психологической мобилизации общества. Все для фронта, все для победы. А значит, русский, вставай! И не надо этому мешать. Русский все равно встанет, речь идет о судьбе Отечества, о нашей истории, о наших героях, которые сегодня снова проливают кровь за нашу землю, нашу державу и нашу Идею. За Русскую Идею.



Публикация: Geoполитика.ru



Теги события: специальная военная операция общество русская идея элиты власть и народ идеология мобилизация главная

Поделиться 3



Россия против Анти-России: интересы и ценности

27 марта 202238



Время Z на часах истории

11 марта 202225



Операция Z и неизбежность политических реформ в самой России

22 марта 20222

КомментарииНаписать свой комментарий

Red

Nadia

Сегодня в 08:58

Господин Дугин!

А кто держит всю эту чужеродную шоблу на ТВ? Путин не слышит их, своего пресс- секретаря?

Пурга, да?

А у таксеров, парикмахеров, у врачей и учителей уменьшаются зарплаты. А кто- то и вовсе без работы остается.

Вам их идею сообщить? ВЫЖИТЬ.



Александр

Трифонов

Сегодня в 10:15

"- Тааааак, значит нужно нарезать тридцать бумажек и две из них несчастливые бумажки пометить, ну скажем, крестиком. - Хорошо, но мы это сделаем без вас, ладно? Многоликий вы наш". (Гараж)



Константин

Шульгин

Сегодня в 13:47

ТААК! Большой прогресс; в статье Дугина ни разу, от слова совсем, не упомянута триклятая "Евразия", вспомнил Русскую идею. Нет, правда, я очень рад этому преображению. война многое проясняет. К сожалению, большой кровью и страданиями. Да, на нашей земле разворачивается Вторая Гражданская война, Гражданская, ибо с обоих сторон воюют русские люди и россияне. В ВСУ множество людей с великорусскими фамилиями, а в Армии, как заметили очевидцы, не менее трети с фамилиями украинскими. но по обе стороны баррикад воюющие уверены в своей правоте, это и есть гражданская война, ибо народ - один. Более того, как водится в многонациональной стране, в гражданскую войну вовлечены и другие народы населяющие ее просторы. Посмотрите: в рядах ВСУ целые гругинские батальоны, много мусульман народов России, среди руководства т.н. Украины немало армян. Руководят сегодня Украиной евреи; президент, министр обороны, недавний премьер-министр, руководитель оппозиции Рабинович, ставший в решающий час на сторону Зеленского , и многие другие. Со стороны России, к сожалению, немало лиц еврейской национальности, ставшие на сторону врага, другие подозрительно молчат, как и премьер-министр, еврей по отцу, который ни разу не выступил с заявлением о прямой поддержке СВО против нацистского режима Зеленского, но есть немало в России и евреев осознающих опасность нынешнего украинского нацизма. В общем, на войне все как на войне.



Виктор

Степанов

Сегодня в 13:50

Философ обращается к Богу: "Народ ждет от тебя, наш Господь, Русской Идеи! И подпись: Александр Дугин.



Нельзя,Господь,относиться к народу как к чему-то чисто техническому – к массе, к социологической статистической величине. Мы полностью за Путина и за государство,целиком и искренне поддерживаем специальную военную операцию и глубоко нутром понимаем ее цели и задачи, но,Господь, это отнюдь не значит, что мы за систему, за статус-кво и за то, как элита с нами обращается. И всякий раз, когда элита отклоняется от курса Президента и от того, что понятно и близко нам, возникает недоумение.Нельзя так, она же в любой момент готова нас снова предать.И теперь просто необходимо нас в этом разубедить. Не словами, но делами, а кроме того – символами, знаками, интонациями. Сегодня достаточно отставок и ротации кадров, завтра потребуются более жесткие шаги. Бог наш,Сами догадайтесь, какие, полистайте нашу историю.Мы не можем оставаться больше пассивным наблюдателем и лишь соглашаться с происходящим. Господь, нас необходимо включить в область действия.



Юрий

Шеметов

Сегодня в 14:59

Народ ждет Русской Идеи.

=======

Чтό есть идея вообще, и РУССКАЯ ИДЕЯ в частности? Много уже было умников-балбесов, "доцентов с кандидатами", которые об этом написали можество статей, монографий и коллективных книг. Еще больше об этом же сказано пустопорожних слов. И вот я читаю комментарий Red Nadia Сегодня в 08:58, в котором ОДНИМ СЛОВОМ точно и ясно выражены смысл и значение РУССКОЙ ИДЕИ: "А у таксеров, парикмахеров, у врачей и учителей уменьшаются зарплаты. А кто- то и вовсе без работы остается. Вам их идею сообщить? ВЫЖИТЬ."

Подобно тому как в основе жизни любого биологического организма и его наследственности лежат ГЕНЫ, точно так же основой жизни русского человека и его сознания является РУССКАЯ ИДЕЯ - быть русским, быть самим собой, говорить, жить-ВЫЖИТЬ и умереть РУССКИМ человеком на своей РОДИНЕ, а не где-нибудь на чужбине подобно безродному "человеку мира".

Кто думает так и живет вместе с нами, тот НАШ. А о таких, кто подобно чубайсам, продажным "шоу-звездам", песковым и мединским душой и/или телом поражен вирусом "золотого тельца, свободы и плюрализма", давно сказано: "Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши". (1-е, Ин, 2:19). Их "отец - диавол"; и они хотят "исполнять похоти отца своего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины".

России сейчас ведет 3-ю Отечественную Войну (первые две 1812г., 1941 -1945гг). Правда и истина, как и раньше, - на нашей стороне, и поэтому "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!"



Владимир

Соболев

Сегодня в 17:55

Статья правильная, мощная и принесет пользу тем, кто прочитает и поймет.

Комментарии какие-то ... поганенькие; вроде бы и не матерно, а противно. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649278860





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК

- Премьер-Министр РК поручил увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями

- В Правительстве РК одобрили уточненный Прогноз макроэкономических показателей на текущий год

- Кадровые перестановки

- В Правительстве РК обсудили предложения по выработке механизмов стимулирования возврата капитала в страну из-за рубежа

- Ералы Тугжанов провел встречу с депутатами фракции "Ак жол"

- Актуальные вопросы развития отечественного производства сельскохозяйственной техники обсудили в Сенате

- Что будет с Kazakh TV и Kazinform?

- Генеральной лицензии лишился Атырауский инженерно-гуманитарный институт из-за многочисленных нарушений

