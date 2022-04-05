Дорога узбекско-пакистанской дружбы. Сколько нужно денег и лет на строительство железной дороги через Афганистан

01:03 07.04.2022 АЛЕКСАНДР РЫБИН



Предполагаемый маршрут Трансафганской железной дороги. Карта с сайта Vgudok.com



Вот-вот должно начаться строительство Трансафганской железной дороги, которая через Афганистан соединит железнодорожную сеть Узбекистана с железнодорожной сетью Пакистана. Еще в декабре прошлого года появлялись сообщения о том, что процесс строительства будет запущен нынешней весной. Это - грандиозный проект, который в случае его реализации значительно удешевит грузовые перевозки между Центральной Азией и Южной. Однако проект этот весьма затратный и прокладка путей предстоит через сложный - из-за гор - афганский ландшафт. Кроме того, важным препятствием может стать и ситуация в Афганистане - правительство страны до сих пор не признано ни одним государством и там продолжаются боевые действия. И все же в строительстве Трансафганской железной дороги заинтересовано большое количество государств, которые готовы выделять деньги, ресурсы и договариваться с непризнанным афганским правительством, сформированным радикальным движением "Талибан"*.



Финансовая сторона проекта



Еще в конце 2020 года Узбекистан, Пакистан и тогдашнее афганское правительство, которое было свергнуто талибами в августе 2021 года, подписали совместное обращение с просьбой о финансовой поддержке проекта железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар (Пакистан). Обращение было направлено крупнейшим международным финансовым компаниям, среди которых Финансовая корпорация международного развития США (DFC), Всемирный банк и Азиатский банк развития (АБР). Стоимость строительства железной дороги по указанному маршруту оценивалась в то время в $4,8 млрд.



На эти средства предполагалось построить 573 км железной дороги от пакистанского Пешавара, который соединен с железнодорожной сетью Пакистана, через афганскую столицу до Мазари-Шарифа. Мазари-Шариф в свою очередь соединен через пограничный переход Хайратон с железнодорожной сетью Узбекистана.



К концу 2020 года о своем желании принять участие в создании Трансафганской железной дороги также заявляли Россия и Казахстан. Более того, в Ташкенте был создан финансовый консорциум для строительства железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, в который вошли представители пяти стран – России, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана.



В феврале 2021 года Узбекистан, Пакистан и Афганистан подписали дорожную карту проекта. В мае должны были представить его технико-экономическое обоснование. Строительство новой железной дороги через весь Афганистан планировалось начать в сентябре 2021 года. Но планы были нарушены началом вывода иностранных войск из этой страны, что привело к стремительному наступлению талибов, которые в середине августа захватили Кабул. С правительством талибов, которое было сформировано в сентябре исключительно из членов радикального движения, страны Запада, а также различные международные финансовые институты сотрудничать отказались. То есть, ожидать, что деньги на Трансафганскую железную дорогу дадут те же DFC, Всемирный банк и АБР, больше не приходилось. Добавлю еще и такой момент: АБР отказался также от роли куратора грандиозного проекта Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия, что, по словам пакистанских чиновников, стало непреодолимым препятствием для реализации этого проекта.



Однако власти Узбекистана, в отличие от стран Запада, довольно скоро начали налаживать отношения с талибами. Например, по железной дороги из Термеза в Мазари-Шариф через месяц после захвата власти талибами были доставлены гуманитарные грузы. 3 ноября в Пакистан транзитом через Афганистан прибыла первая партия из Узбекистана.



А в декабре между министром иностранных дел в правительстве "Талибана" Амир-Ханом Муттаки и министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым была достигнута договоренность о том, что узбекистанская сторона весной 2022 года начнет работы по строительству Трансафганской железной дороги. В январе правительство талибов утвердило ее маршрут.



В начале марта в ходе своего визита в Пакистан узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев договорился с местными властями ускорить процесс реализации проекта Трансафганской железной дороги. "Железная дорога "Термез – Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар" - это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией, а Узбекистан - с портами Карачи, Гвадар и Касим. Эта железная дорога полностью изменит облик наших регионов", - заявил тогда Мирзиеев.



Правда, тут возникла новая проблема. 3 апреля премьер-министр Пакистана Имран Хан, с которым Мирзиеев договаривался о том, чтобы быстрее начать строительство железной дороги через Афганистан, был снят со своего поста. Пакистанский президент Ариф Алви также отправил в отставку весь кабинет министров, состоящий из 52 членов, а также советников и помощников премьер-министра. Новый кабинет министров пока не сформирован, соответственно, не понятно, как новое правительство будет относиться к масштабному проекту железной дороги в соседнем Афганистане. Все переговоры по нему узбекистанское правительство вело именно с правительством, которое возглавлял Имран Хан.



Техническая сторона проекта



Для прокладки Трансафганской железной дороги предполагается строительство 912 искусственных сооружений, 18 км мостов и 7 тоннелей общей протяженностью более 70 км. Также должны быть построены 27 станций. Все 537 км железной дороги через Афганистан планируется строить с российской колеей 1520 мм. Этот же стандарт колеи используется в железнодорожных сетях Узбекистана. В Пакистане размер колеи - 1676 мм.



Согласно проекту, Трансафганская железная дорога должна пересечь горные перевалы Гиндукуша с перепадами высот до 4 тысяч метров, что сделает ее одной из самых высокогорных железных дорог в мире.



В случае реализации проекта Узбекистан и другие страны Центральной Азии получат выходы к крупным пакистанским портам на побережье Аравийского моря (Карачи и Гвадар), став для них самым коротким и дешевым путем к рынкам Южной Азии. Сроки доставки грузов из Пакистана в Узбекистан сократятся с 35 до 4-5 дней. Сейчас Узбекистан имеет доступ к южным морям по железнодорожным и автомобильным маршрутам, проходящим через территорию Ирана, эффективность которых гораздо ниже.



Определенным подспорьем для Узбекистана при реализации проекта Трансафганской железной дороги является то, что госкомпания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги") уже реализовала один крупный проект в Афганистане. В ноябре 2010 года был сдан в эксплуатацию одноколейный отрезок железной дороги из Термеза через знаменитый "Мост Дружбы" и пограничный переход Хайратон в Мазари-Шариф, крупнейший город на севере Афганистана - строительство началось в феврале того же года. Протяженность этого пути 75 км, его строительство обошлось в $129 млн, которые выделил АБР. Несмотря на непростую ситуацию с безопасностью в том время, строили дорогу именно узбекистанские рабочие.



Железная дорога от Хайратона до Мазари-Шарифа идет по равнине. Там не было таких сложностей при строительстве, которые ожидаются при реализации Трансафганской железной дороги - как уже упоминалось, для этой дороги потребуются мосты и тоннели.



Конечно, самым важным техническим моментом для строительства железной дороги через Афганистан является безопасность рабочих, особенно иностранных. До сих пор правительство талибов не выглядит достаточно стабильным. Хотя оно и контролирует большую часть страны, против них ведут партизанскую войну различные повстанческие группировки. В том числе, силы антиталибского сопротивления действуют в тех областях, где планируется прокладывать железную дорогу. Кто и как будет договариваться с ними - пока непонятно. Невозможно и уверенно говорить, что талибам удастся в скором времени полностью подавить силы сопротивления, так как недовольство талибами в Афганистане велико из-за их дискриминации непуштунских народов, женщин и представителей шиитских общин. Повстанцы вполне могут препятствовать строительству железной дороги через Афганистан, чтобы наносить экономический и репутационный урон талибам.



Сейчас можно с уверенностью утверждать, что Узбекистан, конечно, начнет строить Трансафганскую железную дорогу в ближайшей перспективе. Но вот сколько понадобится времени и денег, чтобы ее достроить - сейчас, пожалуй, точно не скажет никто.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).



Александр Рыбин Источник - fergana.media

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