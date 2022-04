По какую сторону железного занавеса хочет быть Казахстан, - В.Прохватилов

01:10 07.04.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



По какую сторону железного занавеса хочет быть Казахстан



Заявка на разрыв с Россией?



"Активное экономическое сближение между Соединенными Штатами и Казахстаном могло бы нанести мощный удар по России, которого Путин не мог предвидеть", – пишет ежедневная газета The Hill, двухпартийный орган Конгресса США. Так The Hill приветствует заявление замглавы казахстанского МИД Романа Василенко, который в интервью Die Welt предложил компаниям, покидающим Россию из-за санкций, перенести свое производство в Казахстан. "Если появится новый железный занавес, мы не хотим быть за ним", – сказал заместитель министра



The Hill не скрывают заинтересованности США в богатейших природных ресурсах Казахстана: "Эта крупнейшая центральноазиатская страна уступает только России, когда речь идет о природных ресурсах – от нефти до титана, важного компонента как для медицинской, так и для авиационной промышленности, особенно после того, как Boeing недавно приостановил закупки титана в России. Казахстан является крупнейшим производителем урана в мире. В условиях надвигающейся нехватки продовольствия… из-за роста цен и значительного сокращения экспорта из России, а также ограниченного доступа к морским портам для Украины, Казахстан с его сельскохозяйственными мощностями может помочь уменьшить этот дефицит... Кроме того, Казахстан входит в число ведущих стран мира по запасам хромита, вольфрама, свинца, цинка, марганца, серебра и урана, а также значительным запасам бокситов, меди, золота, железной руды, угля, природного газа и нефти".



Американское издание сообщает, что "для укрепления доброй воли Казахстана к сотрудничеству с США и Европой" США освободили от санкций против России спонсируемый американцами Каспийский трубопроводный консорциум, а вот трубопровод Атырау – Самара "может столкнуться с экономическими издержками".



Взглянем, на фоне каких событий заокеанские друзья Казахстана расписывают выгоды "активного экономического сближения" (robust economic rapprochement) Казахстана с США и Европой при отказе от экономического сотрудничества с Россией.



3 апреля КНБ Казахстана сообщил, что 25 марта в республике был задержан иностранный агент (агент "А") – гражданин Казахстана, планировавший покушение на президента Токаева и ряд высокопоставленных государственных служащих. При обыске у агента были изъяты снайперская винтовка с глушителем и крупная сумма денег. "Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов. В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства".



"Акцент на антироссийскую пропаганду явно подразумевает, что агент работал на Киев или страны НАТО, что дает Казахстану возможность занять более резкую позицию в нынешнем глобальном противостоянии", – пишет в своем телеграм-канале казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.



Так вот, "задержание агента, которым отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК" практически совпало по времени с выступлением первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова, заявившего во время визита в Брюссель по поводу санкций США и ЕС против России: "Мы будем соблюдать санкции… Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем выполнять только те решения, которые приняты на уровне Организации Объединенных Наций".



Сулейменов заверил своих слушателей в Брюсселе, что Нур-Султан будет соблюдать "ограничения, наложенные на Россию и Беларусь". И далее:



"Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами или организациями, которые находятся под санкциями, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев".



"Позиция Сулейменова выглядит как заявка на разрыв с Россией и отказ от евразийской интеграции", – считает Данияр Ашимбаев. Даже такой русофоб, как Марат Шибутов, заметил, что уж лучше бы Сулейменов промолчал, ведь язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли.



Еще один шаг в сторону от России – подписанная 2 апреля руководством Казахстана в Тбилиси декларация "О Транскаспийском коридоре Восток – Запад". Речь идет о сотрудничестве Казахстана, Турции, Грузии и Азербайджана в области энергопотоков, альтернативных российским.



Идем далее. На днях ярому националисту Мухтару Тайжану разрешили создать свою партию. Новая националистическая партия будет называться "Жер қорганы" (Защитник земли). Тайжан подчеркнул, что в названии отражен сакральный для казахов смысл слова "земля".



Другие факты. Помощника режиссера Театра русской драмы им. Михаила Лермонтова Артема Щурова уволили за поздравление в запрещенном в России "Фейсбуке"*: "С наступающим новым годом без нацистов!" Из детского военно-патриотического клуба "Честь имею" уволена инструктор Ольга Аксенкина, открыто одобрившая специальную операцию (СВО) ВС РФ на Украине и назвавшая день признания Россией ЛНР и ДНР "лучшим в ее жизни". Идет травля за поддержку России в соцсетях ведущей "Европа Плюс Казахстан" Любови Пановой. Ее уволили, а теперь грозят возбуждением уголовного дела по статье "за разжигание розни".



Казахстанские СМИ наводнены экспертами-русофобами. Российские телеканалы в республике были отключены еще 28 февраля за освещение ими спецоперации на Украине. Отключены Первый канал, НТВ, "Россия 24", "Россия 1", "Звезда" "МИР 24". Вместо них вещает государственный телеканал "Хабар 24".



Многое в Казахстане выглядит сейчас странно. Собирают гуманитарную помощь Украине, но преследуют граждан за сбор помощи для Донбасса. В Алма-Ате стартовали разрешенные властями митинги "в поддержку Украины и против российской агрессии".



Здравомыслящие казахстанские эксперты Гульмира Улеуова и Петр Своик предупреждают, что от исхода операции Z зависит судьба Казахстана. О том же говорит руководитель Центра социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова. Эти люди вынуждены выражать свои столь умеренные взгляды крайне осторожно, опасаясь преследований.



Известный казахстанский публицист и аналитик Петр Своик пишет: "Военный конфликт на Украине положил начало новому этапу мировой истории, который целиком захватывает и Казахстан. В рамках этого этапа основной тенденцией будут углубление евразийской интеграции и демонтаж многого из того, на чем держалась и до сих пор держится нынешняя государственность Республики Казахстан. В конце концов, вслед за Украиной, которая будет "переучреждена", такое же "переучреждение" ждет и Казахстан. Будем надеяться, что в более мягкой форме и гораздо позже, без драматических и трагических эффектов, как на Украине. Но все-таки это нас тоже ждет".