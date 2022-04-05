Стали известны подробности попытки суицида пресс-секретаря УВД Шымкента молодой и красивой Молдир Б..

08:02 07.04.2022

Стали известны подробности попытки суицида пресс-секретаря ДП Шымкента

Ирина ГАЛУШКО



Состояние Молдир БЕКЕЕВОЙ, пытавшейся накануне ночью покончить жизнь самоубийством, стабильно тяжелое, но имеет динамику к улучшению, сообщили "Экспресс К" в Шымкентском центре гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева.

По информации главного врача центра Мадины ЕРМАХАНБЕТОВОЙ, девушка была доставлена в стационар спустя час после попытки суицида, которую она предприняла, приняв большую дозу антигистаминных препаратов.



- При поступлении она была в состоянии комы 1-2-й степени. Доставлена в реанимационное отделение, где проведена интенсивная терапия, выполняется весь комплекс необходимых лечебных мероприятий. Сейчас пациентка постепенно приходит в себя. У нее сопорозное состояние, но есть динамика к улучшению, - сообщила Мадина ЕРМАХАНБЕТОВА.



facebook.com/moldyr.bekeeva



facebook.com/moldyr.bekeeva

Стало известно, что в тот момент, когда Молдир предприняла попытку суицида, в квартире была ее сестра.



- Сестренка была в другой комнате. Она ее нашла и вызвала "скорую". Девушку сразу "промыли" и оперативно доставили к нам. Так как с момента приема препаратов прошло относительно немного времени и была своевременно оказана помощь, Молдир удалось спасти. Но пока ее состояние мы оцениваем как стабильно тяжелое, с незначительным улучшением, - добавила Мадина ЕРМАХАНБЕТОВА.



Тем временем в ДП Шымкента прокомментировали резонансный инцидент, сообщив о начале досудебного расследования в отношении Молдир БЕКЕЕВОЙ. Сообщается, что ранее на одном из youtube-каналов была размещена аудиозапись, якобы зафиксировавшая факт оскорбления БЕКЕЕВОЙ сотрудника полиции, который был временно прикреплен к пресс-службе и находился у нее в подчинении.



После проверки и на основании заявления этого сотрудника в отношении Молдир БЕКЕЕВОЙ управлением дознания ДП Шымкента было начато досудебное расследование по статье 378 УК РК "оскорбление представителя власти".



6 апр. 22