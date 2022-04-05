Происки англосанкций. США и их союзники усиливают давление на Россию, - "Къ"

08:10 07.04.2022 ...

США и Великобритания в среду ввели очередной пакет санкций в отношении России. На сей раз - из-за "зверств на Украине, в том числе в Буче". Под ограничительные меры попали несколько ключевых российских банков и госпредприятий, высокопоставленные чиновники и их родственники. Ожидалось, что о новых антироссийских санкциях объявит и Евросоюз, однако в Брюсселе что-то пошло не так. В Москве настаивают на том, что в Буче имела место срежиссированная украинской стороной "грубая и циничная провокация", и обещают ответить на действия "недружественных государств".



Президент США Джо Байден одобрил новые "разрушительные для России экономические меры" и останавливаться на этом не собирается



"Мы не успокоимся, пока Украина не победит"

В сообщении о новых антироссийских санкциях на сайте Белого дома сказано, что США налагают "серьезные и немедленные экономические издержки на путинский режим за его зверства на Украине, в том числе в Буче". "В рамках этих усилий Соединенные Штаты объявляют о разрушительных экономических мерах по запрету новых инвестиций в Россию и вводят самые суровые финансовые санкции против крупнейшего российского банка и нескольких наиболее важных государственных предприятий РФ, а также против российских чиновников и членов их семей",- уточняется далее.



Под новые ограничения попали Сбербанк, Альфа-банк и связанные с ними компании, а также ряд российских госпредприятий (их перечень будет обнародован 7 апреля, но уже известно, что в них не войдут компании из энергетического сектора). В черный список США также внесены 18 физических лиц, среди которых: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель ФТС России Владимир Булавин, глава администрации Кремля Антон Вайно, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, министр юстиции Константин Чуйченко. Им отныне запрещен въезд на территорию США, а их активы там (если таковые будут обнаружены) подлежат блокировке. Под санкции также попали супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова. В пресс-релизе Белого дома сказано, что в черный список внесены и "взрослые дети" Владимира Путина.



Под новые санкции попали Сбербанк, Альфа-банк и МКБ

Ввела в среду санкции и Великобритания. "Сегодня мы активизируем нашу кампанию (давления.- "Ъ"), чтобы положить конец ужасной войне Путина с помощью некоторых из наших самых жестких санкций,- заявила глава МИДа Лиз Трасс.- Вместе с нашими союзниками мы показываем российской элите, что они не могут умыть руки от зверств, совершенных по приказу Путина. Мы не успокоимся, пока Украина не победит".



Среди основных решений Лондона - заморозка активов Сбербанка (в координации с США) и Московского кредитного банка, а также полный запрет на инвестиции в Россию. Кроме того, к концу 2022 года Великобритания планирует перестать зависеть от российского угля и нефти, а также как можно скорее после этого прекратить импорт газа. Со следующей недели также будет запрещен экспорт России ключевого нефтеперерабатывающего оборудования. Действия против ключевых российских стратегических отраслей и госпредприятий включают запрет на импорт продукции из железа и стали.



Санкции коснулись и восьми физических лиц: председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, основателя "Фосагро" Андрея Гурьева, гендиректора "Газпром нефти" Александра Дюкова, гендиректора АЛРОСА Сергея Иванова, владельца контрольного пакета акций "Акрона" Вячеслава Кантора, гендиректора ПАО КАМАЗ Сергея Когогина, главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона и футболиста московского "Локомотива" Бориса Ротенберга (сын бизнесмена Бориса Ротенберга).



На КАМАЗе "Ъ" сказали, что "данная мера никак не повлияет на деятельность компании". Отметим, что компания при этом уже включена в санкционный список ЕС. В остальных компаниях официально тему санкций не комментируют. Близкие к ним источники "Ъ" при этом говорят, что серьезных последствий не будет, а потому отношение к ограничениям "индифферентное".



Ожидалось, что одновременно с Вашингтоном и Лондоном новый жесткий пакет санкций в отношении России введет и Евросоюз. Более того, в пресс-релизах официальных ведомств США и Великобритании даже было сказано, что Брюссель все уже принял. Однако члены Евросоюза не смогли договориться по ряду ключевых параметров, в частности по вопросу о запрете на поставки угля из России. Предполагается, что переговорщики вернутся к этой теме сегодня.



Новые санкции ЕС могут заморозить транспортные потоки

Напомним, во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пятый пакет санкций против России, включающий, в частности, введение запрета на импорт угля из РФ на сумму €4 млрд в год, запрет пересечения границы для российских и белорусских автомобильных перевозчиков, запрет входа российских кораблей в порты ЕС, запрет на сделки с участием четырех ключевых российских банков, в том числе ВТБ. В среду утром Урсула фон дер Ляйен поспешила заявить, что пятый (с начала года) пакет санкций - не последний и в дальнейшем ограничения могут коснуться поставок российской нефти и газа. Однако ближе к вечеру стало известно, что по вопросу о параметрах запрета поставок российского угля консенсуса между членами ЕС нет, а потому принятие пятого пакета пока притормозили.



Пробуксовка в Брюсселе, впрочем, не помешала Белому дому объявить, что "США и более 30 союзников и партнеров по всему миру ввели (в отношении России.- "Ъ") самые эффективные, скоординированные и широкомасштабные экономические ограничения в истории".



По подсчетам администрации США, ВВП России сократится на 15% в этом году, что "сведет на нет экономические успехи России последних пятнадцати лет". "Инфляция в России уже превысила 15% и, по прогнозам, ускорится еще больше. Более 600 компаний частного сектора уже покинули российский рынок. Цепочки поставок в России были серьезно нарушены,- говорится в коммюнике Белого дома.- Россия, скорее всего, потеряет свой статус крупнейшей экономики и продолжит долгое погружение в экономическую, финансовую и технологическую изоляцию".



Отметим, что опрошенные Банком России аналитики ожидают: инфляция в России в 2022 году составит 20% (но в следующем году сократится до 8%), а ВВП упадет на 8% (а затем поднимется на 1%). Это следует из результатов мартовского макроэкономического опроса ЦБ, проведенного уже после начала "специальной военной операции" РФ.



Риск разрыва отношений

В Москве между тем продолжают настаивать, что события в украинской Буче, ответом на которые стали новые западные санкции,- это "фейк". Как сообщает пресс-служба Кремля, в среду Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буча". Отметим, что Венгрия - один из главных противников введения Евросоюзом запрета на импорт российского газа и, более того, согласна расплачиваться за него в рублях.



В МИД РФ в среду заявили, что ситуация в Буче была использована в качестве повода для нового раунда санкций против России и призвана осложнить переговоры между Москвой и Киевом.



"Очевидно, что этот страшный преступный фейк-сценарий был сфабрикован для того, чтобы оправдать очередной заранее подготовленный пакет санкций, включая масштабную высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Но и, конечно, для того, чтобы осложнить, если не прервать полностью переговоры",- сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Как события в украинской Буче обсудили в Нью-Йорке, Брюсселе и Люксембурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI подчеркнул, что власти РФ "полностью отвергают причастность российских солдат к таким преступлениям", как события в Буче. "Распространенные кадры являются постановочной фальсификацией. Российская армия не действует против гражданского населения и не обстреливает жилые дома",- заверил он.



Напомним, ранее украинские и западные СМИ опубликовали кадры из Бучи, на которых запечатлены многочисленные тела мирных жителей, лежащие вдоль дорог и во дворах. В их смерти власти Украины обвинили российские вооруженные силы, незадолго до этого покинувшие Бучу. Москва с обвинениями категорически не согласилась, обвинив Киев и его западных партнеров в провокации. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека в среду сообщили, что с 24 февраля на Украине погибло не менее 1563 мирных жителей, еще 2213 получили ранения.



После событий в Буче США и их европейские союзники не только ускорили выработку новых экономических и персональных санкций, но и форсировали массовую высылку российских дипломатов.



С 24 февраля, то есть с начала "специальной военной операции" России на Украине, из стран-членов ЕС и НАТО было выслано почти 400 сотрудников посольств и консульств РФ. Дмитрий Песков в среду допустил возможность разрыва дипотношений с западными странами, если эта тенденция продолжится. "Если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть",- сказал он.



Сколько российских дипломатов высылают страны Запада

Между тем в четверг США и их союзники продолжат обсуждать шаги по поддержке Украины и усилению давления на Россию. На сей раз в формате переговоров глав МИДов стран-членов НАТО и G7. Кроме того, в четверг Генассамблея ООН возобновит специальную сессию по Украине, на которую по инициативе США будет вынесен вопрос о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. Предполагается, что голосование по этому вопросу состоится в четверг или, если прения затянутся, в пятницу.



Москва осуждает попытки исключения ее из совета. По словам Дмитрия Пескова, без России работа этого органа не будет полноценной.



Марианна Беленькая, Елена Черненко Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649308200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования исполнительного производства

- Алихан Смаилов провел заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам

- Новые предложения по демонополизации ряда сфер экономики рассмотрели в Правительстве РК

- Кадровые перестановки

- "Ак жол": Необходим переход малого бизнеса на вмененное налогообложение (патенты), что позволит полностью освободить его от отчетности

- МВК приняты решения по снятию ряда ограничений в связи со стабилизацией эпидситуации в РК

- Состоялось расширенное заседание совета Ассамблеи народа Казахстана

- О состоянии банковского сектора Казахстана за февраль 2022 года

- МВД ликвидирован транснациональный канал поставки синтетических наркотиков

