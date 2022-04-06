Некошерный указ разваливает правительство Израиля. Предательство соратницы премьера ударило по коалиции, - "НГ"

08:20 07.04.2022

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Парламентская коалиция в Израиле потеряла большинство мандатов всего 10 месяцев спустя после своего формирования. Идит Сальман, депутат возглавляемой действующим премьер-министром партии "Ямина", нашла удобный повод, чтобы покинуть своих партнеров и, как сообщают местные издания, переметнуться на сторону оппозиции. С 2021 года лагерем оппонентов власти руководит экс-глава правительства Биньямин Нетаньяху. Ситуация ставит руководство еврейского государства на грань нового кризиса, который несет опасность в условиях растущих внешнеполитических вызовов.



О том, что Сильман, возглавлявшая парламентскую коалицию, приняла решение о выходе, премьер-министр Нафтали Беннет узнал из СМИ, сообщили источники портала Axios. Формальный повод для демарша дал указ министра здравоохранения Израиля Ницана Горовица о том, чтобы охранники в местных медицинских учреждениях следовали решению Верховного суда страны и не забирали у посетителей и пациентов квасные продукты, воздерживаться от которых предписывают правила иудейского праздника Песах. "Я не могла допустить, чтобы это нанесло ущерб еврейской идентичности Израиля", – сказала депутат, объясняя мотивы своего решения. Она заявила, что у нее накопилось слишком много идеологических разногласий с партнерами.



В таких обстоятельствах у нынешней коалиции, которая была создана в минувшем году после череды досрочных выборов, остается всего 60 мандатов в 120-местном Кнессете (законодательном органе), что делает невероятно сложным одобрение законов и создает препятствия для утверждения государственного бюджета. Подобная ситуация приближает вероятность очередных досрочных выборов. 6 апреля Беннет провел ряд переговоров с узким кругом официальных лиц правительства. Для премьера чрезвычайно важно наметить план действий, который дал бы возможность предотвратить дальнейший раскол. Тем более Сильман стала вторым по счету членом "Ямины", покинувшим соратников после старта работы нового правительства.



Действия депутата подверглись резкой критике внутри коалиции. Заместитель министра экономики Израиля Яир Голан назвал ее "оппортунисткой самой низкой пробы". "Она предала всех тех, с кем работала", – заявил он, выразив надежду на то, что и в лагере оппозиции найдутся перебежчики, которые захотят спасти исполнительную власть от полного развала. Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне депутат Рам Бен Барак, в свою очередь, заметил, что понимает мотивы Сильман. "Очень надеюсь, за время парламентских каникул она одумается", – заявил он. В эти недели израильские законодатели формально находятся на отдыхе. Вернуться к выполнению своих обязанностей они смогут только 8 мая.



Сам Нетаньяху поздравил Сальман с решением, заявив, что многие люди в стране ждали подобного решения. "Призываю всех, кто был избран голосами националистического блока, присоединиться к Идит и вернуться домой. Вас примут со всем уважением и распростертыми объятиями", – отметил бывший премьер-министр, который возглавляет партию "Ликуд". По данным израильских изданий, Сильман давно искала формальный повод, чтобы устроить демарш, потому что ей удалось заключить договоренности с партией Нетаньяху, по которым она будет баллотироваться в списке "Ликуда" на очередных парламентских выборах. Согласно этим данным, если Нетаньяху удастся создать коалицию, она может получить пост министра здравоохранения.



После того как действующая коалиция лишилась большинства мест, лидеру оппозиции в лице Нетаньяху будет трудно сформировать собственное правительство, потому что вряд ли найдется 61 депутат, который будет готов оказать ему немедленную и безусловную поддержку. В связи с этим он не может не делать ставку на запуск очередных парламентских выборов. Потенциально возможный электоральный цикл тогда станет пятым по счету с 2019 года, когда возникший политический кризис Нетаньяху попытался разрешить роспуском коалиции и голосованием. После того как стало известно о решении Сильман, лидер "Ликуда" начал работать над тем, чтобы убедить в необходимости бегства хотя еще одного депутата коалиционного блока.



Ситуация создает интригу, как будет выстраиваться управление страной в столь турбулентный период. Официальные лица уверяют, что оставшиеся дни парламентских каникул будут использованы правительством для того, чтобы попытаться стабилизировать обстановку. Наблюдатели говорят, что единственным эффективным инструментом в приближении к этой цели может быть расширение состава коалиции. Не исключено, что надеждой в этом плане остаются ультраортодоксальные политические силы, с которыми представители Беннета уже некоторое время ведут диалог.



"У нас серьезный политический кризис, который имеет несколько вариантов развития: в пользу нового правительства в рамках существующего Кнессета либо в сторону его роспуска и досрочных выборов", – написал в социальных сетях главный редактор "Девятого канала" Дмитрий Дубов. По его словам, у приближающейся избирательной кампании будет один принципиально новый аспект. "Украинский кейс становится важным политическим вопросом на нашем поле. Особенно на русскоязычном. Будет ли сформирована альтернативная коалиция или нет, но гонка за этого избирателя начинается сегодня", – подытожил Дубов.



6.04.22