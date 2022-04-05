 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.04.2022
13:06  Казпродюсерша выставила на торги свою герл-группу "Назар" - Аяжан, Салтанат, Еркежан и Анель
11:46  Уроженец Улан-Батора Баяжума возглавил Центр геральдических исследований Минкульта и другие назначения в Казахстане
11:32  ОПЕК исчерпала возможности по росту добычи, - М.Крутихин
11:06  В Киргизии школьники отныне будут учиться 12 лет (если к сентябрю не уволят министра-реформатора Бейшеналиева)
10:43  История знает надежный способ искоренения русофобии, - Михаил Диунов
10:28  Вреда больше чем пользы. Песков опять пытается пиарить какой-то вздор
10:07  В Киргизии юбилей "Апрельской революции". Мировое сообщество изменило свое представление о кыргызском народе...

09:25  Казахстан на пороге энергетического кризиса? - Егор Васильев
09:13  Очередным (они там меняются по 3 за год) главой Федерации профсоюзов Киргизии избран г-н Кызаев
08:40  Уволен Сапарбаев! Новым акимом Жамбылской области Казахстана назначен какой-то Нуржигитов
08:24  Тунисским законодателям грозит смертная казнь. Североафриканская страна сползает к автократии, - Р.Мустафин
08:20  Некошерный указ разваливает правительство Израиля. Предательство соратницы премьера ударило по коалиции, - "НГ"
08:10  Происки англосанкций. США и их союзники усиливают давление на Россию, - "Къ"
08:02  Стали известны подробности попытки суицида пресс-секретаря УВД Шымкента молодой и красивой Молдир Б..
01:10  По какую сторону железного занавеса хочет быть Казахстан, - В.Прохватилов
01:03  Дорога узбекско-пакистанской дружбы. Сколько нужно денег и лет на строительство железной дороги через Афганистан, - А.Рыбин
01:00  Война Миров. У Кремля нет защиты от своих дураков, - В.Юрицын
00:01  Народ ждет Русской Идеи, - Александр Дугин
Среда, 06.04.2022
19:09  Война на Украине изменила весь мировой порядок, - Егор Холмогоров
18:41  Скончался мэтр КазТВ диктор Болебай Абдирали
17:49  Китай решает проблему финансовой безопасности. Превращение юаня в мировую резервную валюту, - Ю.Тавровский
14:36  Юная кыргызстанка Сафина Самиева - победившая на конкурсе русского романса, выступит в Кремле
14:33  Демократия по-американски: от Афганистана до Ливии, - Азиз Осмонов
14:25  Китай рад дешевому российскому газу, - Bloomberg
14:23  American Conservative: глупость Байдена на Украине
14:22  Биолаборатории США работают и в Молдавии, Закавказье и Туркестане
14:20  Украинский кризис станет началом нового мирового порядка? - С.Маркедонов
14:16  Фермеры - в оковах кластеров. В хлопковом секторе Узбекистана остаются "значительные риски"
14:11  Кулинарные изыски с трын-травой. Из чего в Узбекистане готовят весеннюю самсу, - А.Кудряшов
14:06  Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз заняла первое место в мировом рейтинге
14:04  В колледжи Казахстана будут принимать по-новому
14:00  Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
12:44  Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь с российскими войсками – просят отпустить
12:40  Депутат Айжигитов обвинил "все руководство КырМинсельхоза" в незаконном "бизнесе на кредитах"
11:12  Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса, - Владимир Можегов
10:25  Пяти лучшим вузам Киргизии дадут полную автономию в учебном и финансовом вопросах
09:51  В кыргызском Минэкономкоммерции два новых зама - Чоро Сейитов и Ника Исаева
09:37  О России и геополитической прокрастинации, - Л.Савин
09:31  Вашингтон открывает против России и Китая пакистанский фронт, - В.Павленко
09:03  "Всплывающая империя" - новая книга Валерия Аверьянова
08:57  Спасенный Москвой Токаев предает Россию и берет курс на Турцию, - А.Курманов
07:23  Запах Хасавюрта нужно срочно развеивать. О российско-украинских переговорах, - Геворг Мирзаян
06:32  Озорные шторма никак не дают починить черноморские причалы КТК
01:06  Без России мир ждет ожесточенная борьба за газ, - New York Times
01:03  Саудиты поднимают нефтяные ставки: Эмбарго влетает янки в копеечку, - Вера Жердева
00:56  Золото Киргизии вернули народу, - Виктория Панфилова
00:10  УкрСпецоперация дала Эрдогану и Асаду повод примириться, - "НГ"
00:03  КазПравительство попытается демонополизировать "Казахтелеком"
00:01  В Мариуполе, похоже, сидят в котле французские легионеры и сам мэтр полит-провокации Бернар Леви
00:00  По всему Казахстану стартовали "стратегические" военные учения "Батыл Тойтарыс – 2022"
Вторник, 05.04.2022
22:08  Дейрес. Кыргызская конница атаковала узбекских пограничников - 2 трупа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тунисским законодателям грозит смертная казнь. Североафриканская страна сползает к автократии, - Р.Мустафин
08:24 07.04.2022

Тунисским законодателям грозит смертная казнь. Североафриканская страна сползает к автократии, -
Равиль Мустафин

6 апр. 22
События в Тунисе принимают все более грозный характер. Президент страны Каис Сайед издал указ о роспуске парламента, который и без того восемь месяцев находился в замороженном состоянии. Таким стал ответ главы государства на проведение онлайн-заседания законодательного органа, в котором приняли участие 120 депутатов.

Организовывая онлайн-заседание, тунисские политики хотели выразить протест против неконституционных, по их мнению, действий президента, а заодно обсудить свои парламентские дела, от которых их фактически отлучил Каис Сайед. Однако в администрации президента, который заявляет, что распустил парламент якобы для сохранения государства, демарш законодателей расценили как "неудавшуюся попытку государственного переворота".

"Никто не знает, что обсуждалось на том заседании и с какой целью оно было проведено, – сказал Каис Сайед в интервью одному из каналов тунисского телевидения. – Не исключено, что оно было посвящено подготовке государственного переворота".

Во всяком случае, после парламентского онлайн-заседания министр юстиции Лейла Джеффал обратилась к генеральному прокурору с просьбой начать расследование в отношении депутатов. По сообщениям местных СМИ, в полицию уже были вызваны и допрошены несколько десятков законодателей. Причем унизительному, по их мнению, допросу их подвергали не в криминальной полиции, а в специальных антитеррористических подразделениях, что может быть чревато вынесением более суровых приговоров – вплоть до смертной казни. В свою очередь, оппоненты главы государства называют его действия "переворотом против Конституции".

Как отмечают тунисские и зарубежные политологи, обострение политического кризиса происходит на фоне ухудшения экономического положения в стране, роста цен и безработицы, галопирующей инфляции и усиливающейся недоступности к некоторым продуктам питания и товарам первой необходимости. По заявлению главы Всеобщего профсоюза Туниса (UGTT) Нуреддина Табуби, в стране идет подготовка к забастовке работников госсектора в знак протеста против экономических реформ, которые были предложены правительством и предусматривают сокращение субсидий и фондов заработной платы. Решение о проведении забастовки уже принято и в скором времени будет объявлено о времени ее проведения. "Мы защищаем бедных и маргинализированных, – пояснил Табуби. – Мы не предадим наших принципов, чего бы это нам ни стоило".

По словам Мухаммеда Ясина Джеласси, президента тунисского союза журналистов, власть всячески оказывает давление на местные СМИ, чтобы те продвигали и обслуживали интересы правящего режима.

Тунис переживает политические потрясения с июля прошлого года, когда Каис Сайед приостановил работу парламента и отправил в отставку премьер-министра, а сам взял на себя его обязанности. Однако принятые президентом меры были решительно отвергнуты тунисскими политическими партиями. Пару месяцев спустя Робокоп, как часто за глаза называют тунисцы своего президента, сказал, что собирается управлять страной с помощью своих указов. При этом он проигнорировал сразу две главы Конституции, принятой в 2014 году, словно заранее готовясь к изменению политической системы, в чем сегодня он обвиняет оппозицию.

В конце сентября 2021 года президент предложил профессору геофизики Наджле Буден сформировать новое правительство. Тунисский аналитик Салах эд-Дин аль-Джурши пишет, что выбор был остановлен именно на ней лишь потому, что Буден не имела никакого политического опыта и легко управлялась. Это было сделано для того, чтобы дистанцировать Буден от главного соперника президента – партии "Эн-Нахда", близкой к "Братьям-мусульманам" (организация запрещена в РФ).

А вскоре президент заявил, что Конституция напрочь лишена легитимности. Прозвучал также призыв организовать в июле 2022-го референдум по новой Конституции, а до конца года провести парламентские выборы. В феврале был также распущен Высший судебный совет из-за задержки с вынесением решений по случаям коррупции и терроризма.

Многие политики как в Тунисе, так и за его пределами скептически относятся к самодеятельности Робокопа, настоятельно призывают его вернуться в конституционные рамки и не нарушать права человека. Пожалуй, самым яростным критиком Сайеда является сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пощечиной целой стране, очернением демократии называет он последние шаги Каиса Сайеда и призывает его возобновить работу парламента хотя бы в августе нынешнего года. В ответ министр иностранных дел Туниса Усман Джеранди обвинил в среду Анкару во вмешательстве во внутренние дела страны.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649309040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования исполнительного производства
- Алихан Смаилов провел заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам
- Новые предложения по демонополизации ряда сфер экономики рассмотрели в Правительстве РК
- Кадровые перестановки
- "Ак жол": Необходим переход малого бизнеса на вмененное налогообложение (патенты), что позволит полностью освободить его от отчетности
- МВК приняты решения по снятию ряда ограничений в связи со стабилизацией эпидситуации в РК
- Состоялось расширенное заседание совета Ассамблеи народа Казахстана
- О состоянии банковского сектора Казахстана за февраль 2022 года
- МВД ликвидирован транснациональный канал поставки синтетических наркотиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  