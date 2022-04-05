Тунисским законодателям грозит смертная казнь. Североафриканская страна сползает к автократии, - Р.Мустафин

08:24 07.04.2022

Тунисским законодателям грозит смертная казнь. Североафриканская страна сползает к автократии, -

Равиль Мустафин



6 апр. 22

События в Тунисе принимают все более грозный характер. Президент страны Каис Сайед издал указ о роспуске парламента, который и без того восемь месяцев находился в замороженном состоянии. Таким стал ответ главы государства на проведение онлайн-заседания законодательного органа, в котором приняли участие 120 депутатов.



Организовывая онлайн-заседание, тунисские политики хотели выразить протест против неконституционных, по их мнению, действий президента, а заодно обсудить свои парламентские дела, от которых их фактически отлучил Каис Сайед. Однако в администрации президента, который заявляет, что распустил парламент якобы для сохранения государства, демарш законодателей расценили как "неудавшуюся попытку государственного переворота".



"Никто не знает, что обсуждалось на том заседании и с какой целью оно было проведено, – сказал Каис Сайед в интервью одному из каналов тунисского телевидения. – Не исключено, что оно было посвящено подготовке государственного переворота".



Во всяком случае, после парламентского онлайн-заседания министр юстиции Лейла Джеффал обратилась к генеральному прокурору с просьбой начать расследование в отношении депутатов. По сообщениям местных СМИ, в полицию уже были вызваны и допрошены несколько десятков законодателей. Причем унизительному, по их мнению, допросу их подвергали не в криминальной полиции, а в специальных антитеррористических подразделениях, что может быть чревато вынесением более суровых приговоров – вплоть до смертной казни. В свою очередь, оппоненты главы государства называют его действия "переворотом против Конституции".



Как отмечают тунисские и зарубежные политологи, обострение политического кризиса происходит на фоне ухудшения экономического положения в стране, роста цен и безработицы, галопирующей инфляции и усиливающейся недоступности к некоторым продуктам питания и товарам первой необходимости. По заявлению главы Всеобщего профсоюза Туниса (UGTT) Нуреддина Табуби, в стране идет подготовка к забастовке работников госсектора в знак протеста против экономических реформ, которые были предложены правительством и предусматривают сокращение субсидий и фондов заработной платы. Решение о проведении забастовки уже принято и в скором времени будет объявлено о времени ее проведения. "Мы защищаем бедных и маргинализированных, – пояснил Табуби. – Мы не предадим наших принципов, чего бы это нам ни стоило".



По словам Мухаммеда Ясина Джеласси, президента тунисского союза журналистов, власть всячески оказывает давление на местные СМИ, чтобы те продвигали и обслуживали интересы правящего режима.



Тунис переживает политические потрясения с июля прошлого года, когда Каис Сайед приостановил работу парламента и отправил в отставку премьер-министра, а сам взял на себя его обязанности. Однако принятые президентом меры были решительно отвергнуты тунисскими политическими партиями. Пару месяцев спустя Робокоп, как часто за глаза называют тунисцы своего президента, сказал, что собирается управлять страной с помощью своих указов. При этом он проигнорировал сразу две главы Конституции, принятой в 2014 году, словно заранее готовясь к изменению политической системы, в чем сегодня он обвиняет оппозицию.



В конце сентября 2021 года президент предложил профессору геофизики Наджле Буден сформировать новое правительство. Тунисский аналитик Салах эд-Дин аль-Джурши пишет, что выбор был остановлен именно на ней лишь потому, что Буден не имела никакого политического опыта и легко управлялась. Это было сделано для того, чтобы дистанцировать Буден от главного соперника президента – партии "Эн-Нахда", близкой к "Братьям-мусульманам" (организация запрещена в РФ).



А вскоре президент заявил, что Конституция напрочь лишена легитимности. Прозвучал также призыв организовать в июле 2022-го референдум по новой Конституции, а до конца года провести парламентские выборы. В феврале был также распущен Высший судебный совет из-за задержки с вынесением решений по случаям коррупции и терроризма.



Многие политики как в Тунисе, так и за его пределами скептически относятся к самодеятельности Робокопа, настоятельно призывают его вернуться в конституционные рамки и не нарушать права человека. Пожалуй, самым яростным критиком Сайеда является сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пощечиной целой стране, очернением демократии называет он последние шаги Каиса Сайеда и призывает его возобновить работу парламента хотя бы в августе нынешнего года. В ответ министр иностранных дел Туниса Усман Джеранди обвинил в среду Анкару во вмешательстве во внутренние дела страны.