 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.04.2022
13:06  Казпродюсерша выставила на торги свою герл-группу "Назар" - Аяжан, Салтанат, Еркежан и Анель
11:46  Уроженец Улан-Батора Баяжума возглавил Центр геральдических исследований Минкульта и другие назначения в Казахстане
11:32  ОПЕК исчерпала возможности по росту добычи, - М.Крутихин
11:06  В Киргизии школьники отныне будут учиться 12 лет (если к сентябрю не уволят министра-реформатора Бейшеналиева)
10:43  История знает надежный способ искоренения русофобии, - Михаил Диунов
10:28  Вреда больше чем пользы. Песков опять пытается пиарить какой-то вздор
10:07  В Киргизии юбилей "Апрельской революции". Мировое сообщество изменило свое представление о кыргызском народе...

09:25  Казахстан на пороге энергетического кризиса? - Егор Васильев
09:13  Очередным (они там меняются по 3 за год) главой Федерации профсоюзов Киргизии избран г-н Кызаев
08:40  Уволен Сапарбаев! Новым акимом Жамбылской области Казахстана назначен какой-то Нуржигитов
08:24  Тунисским законодателям грозит смертная казнь. Североафриканская страна сползает к автократии, - Р.Мустафин
08:20  Некошерный указ разваливает правительство Израиля. Предательство соратницы премьера ударило по коалиции, - "НГ"
08:10  Происки англосанкций. США и их союзники усиливают давление на Россию, - "Къ"
08:02  Стали известны подробности попытки суицида пресс-секретаря УВД Шымкента молодой и красивой Молдир Б..
01:10  По какую сторону железного занавеса хочет быть Казахстан, - В.Прохватилов
01:03  Дорога узбекско-пакистанской дружбы. Сколько нужно денег и лет на строительство железной дороги через Афганистан, - А.Рыбин
01:00  Война Миров. У Кремля нет защиты от своих дураков, - В.Юрицын
00:01  Народ ждет Русской Идеи, - Александр Дугин
Среда, 06.04.2022
19:09  Война на Украине изменила весь мировой порядок, - Егор Холмогоров
18:41  Скончался мэтр КазТВ диктор Болебай Абдирали
17:49  Китай решает проблему финансовой безопасности. Превращение юаня в мировую резервную валюту, - Ю.Тавровский
14:36  Юная кыргызстанка Сафина Самиева - победившая на конкурсе русского романса, выступит в Кремле
14:33  Демократия по-американски: от Афганистана до Ливии, - Азиз Осмонов
14:25  Китай рад дешевому российскому газу, - Bloomberg
14:23  American Conservative: глупость Байдена на Украине
14:22  Биолаборатории США работают и в Молдавии, Закавказье и Туркестане
14:20  Украинский кризис станет началом нового мирового порядка? - С.Маркедонов
14:16  Фермеры - в оковах кластеров. В хлопковом секторе Узбекистана остаются "значительные риски"
14:11  Кулинарные изыски с трын-травой. Из чего в Узбекистане готовят весеннюю самсу, - А.Кудряшов
14:06  Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз заняла первое место в мировом рейтинге
14:04  В колледжи Казахстана будут принимать по-новому
14:00  Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
12:44  Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь с российскими войсками – просят отпустить
12:40  Депутат Айжигитов обвинил "все руководство КырМинсельхоза" в незаконном "бизнесе на кредитах"
11:12  Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса, - Владимир Можегов
10:25  Пяти лучшим вузам Киргизии дадут полную автономию в учебном и финансовом вопросах
09:51  В кыргызском Минэкономкоммерции два новых зама - Чоро Сейитов и Ника Исаева
09:37  О России и геополитической прокрастинации, - Л.Савин
09:31  Вашингтон открывает против России и Китая пакистанский фронт, - В.Павленко
09:03  "Всплывающая империя" - новая книга Валерия Аверьянова
08:57  Спасенный Москвой Токаев предает Россию и берет курс на Турцию, - А.Курманов
07:23  Запах Хасавюрта нужно срочно развеивать. О российско-украинских переговорах, - Геворг Мирзаян
06:32  Озорные шторма никак не дают починить черноморские причалы КТК
01:06  Без России мир ждет ожесточенная борьба за газ, - New York Times
01:03  Саудиты поднимают нефтяные ставки: Эмбарго влетает янки в копеечку, - Вера Жердева
00:56  Золото Киргизии вернули народу, - Виктория Панфилова
00:10  УкрСпецоперация дала Эрдогану и Асаду повод примириться, - "НГ"
00:03  КазПравительство попытается демонополизировать "Казахтелеком"
00:01  В Мариуполе, похоже, сидят в котле французские легионеры и сам мэтр полит-провокации Бернар Леви
00:00  По всему Казахстану стартовали "стратегические" военные учения "Батыл Тойтарыс – 2022"
Вторник, 05.04.2022
22:08  Дейрес. Кыргызская конница атаковала узбекских пограничников - 2 трупа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Очередным (они там меняются по 3 за год) главой Федерации профсоюзов Киргизии избран г-н Кызаев
09:13 07.04.2022

Председателем Федерации профсоюзов КР избран Эмиль Кызаев
7 апреля 2022 00:48 - Карыпбай кызы Толгонай

Председателем Федерации профсоюзов КР избран Эмиль Кызаев

Вчера, 6 апреля 2022 года, на съезде Федерации профсоюзов Кыргызстана председателем этой организации был избран Эмиль Кызаев. Об этом редакции vb.kg сообщил источник из ФПК.

По его данным, Кызаев был избран большинством голосов.

"Ранее Элдияр Карачалов заявлял, что на членов ФПК оказывалось давление со стороны администрации президента, но это не правда. До этого начальник управления по подготовке решении президента Эргешов собрал нас, чтобы мы могли прийти к компромиссу, так как федерация разделилась на два лагеря, которые погрязли в склоках. По этой причине он рекомендовал нам выбрать нейтральную фигуру такую как Кызаев. При этом никакого давления не было. Всего лишь здравая рекомендация", - рассказал источник.

Отметим, ранее Эмиль Кызаев занимал должность председателя ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кыргызстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649311980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования исполнительного производства
- Алихан Смаилов провел заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам
- Новые предложения по демонополизации ряда сфер экономики рассмотрели в Правительстве РК
- Кадровые перестановки
- "Ак жол": Необходим переход малого бизнеса на вмененное налогообложение (патенты), что позволит полностью освободить его от отчетности
- МВК приняты решения по снятию ряда ограничений в связи со стабилизацией эпидситуации в РК
- Состоялось расширенное заседание совета Ассамблеи народа Казахстана
- О состоянии банковского сектора Казахстана за февраль 2022 года
- МВД ликвидирован транснациональный канал поставки синтетических наркотиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  