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Казахстан на пороге энергетического кризиса? - Егор Васильев
09:25 07.04.2022

КАЗАХСТАН НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА?
#Казахстан"ская энергетическая ассоциация, которая объединяет 48 крупнейших игроков внутреннего рынка (еще 60 энергопредприятий имеют в ассоциации статус наблюдателей) в конце прошлой недели выступила с открытым обращением к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором заявила о наступлении энергокризиса в стране.

Первыми "ласточками" энергетического кризиса в ассоциации считают технологические аварии, произошедшие 20-го и 26-го марта на Петропавловской и на Степногорской ТЭЦ.

Энергетики подчеркивают, что основной причиной аварий стала высокая изношенность производственных активов, свойственная подавляющему большинству муниципальных теплоэнергостанций в Казахстане.

Повторения подобных инцидентов можно ожидать и в других регионах страны. Потому что нынешнее тарифообразование и регулирование тарифов в электроэнергетики не позволяет производить модернизацию станций.
Петропавловск: дело – труба
В Петропавловске 20 марта на ТЭЦ рухнула одна из трех дымовых труб, под обломками которой погибла машинистка-обходчица оборудования котельного цеха.

По данным издания Петропавловск.news, рухнувшая дымовая труба ТЭЦ-2 в Петропавловске была введена в эксплуатацию в 1961 году, ее высота составляет 150 метров, а вес – несколько тысяч тонн.
В 2016 году труба была отремонтирована, и председатель совета директоров АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация", собственника этой ТЭЦ, Александр Клебанов, прибывший на место ЧП, заявил, что беды ничего не предвещало.

"Возможно, причинами обрушения стали различные факторы – и ветер, и сам бетон", – заявил он.

Однако работники ТЭЦ в разговорах с местными журналистами на условиях анонимности заявили, что предпосылки к ЧП были видны невооруженным глазом. От рухнувшей трубы периодически отлетали кусочки цемента и дым выходил из щелей по ее бокам.

Косвенно то, что труба, обрушение которой заблокировало на несколько дней работу котельной, была обречена на обрушение, подтвердили и в энергетическом ведомстве страны.

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в разговоре с Ia-centr.ru заметил, что "правильная эксплуатация станции, конечно, продлевает ей жизнь, но нужно понимать, что это очень старая теплоэлектроцентраль".

"Вопрос износа ТЭЦ в Казахстане системный – большинство станций по всей стране старые, они требуют вложений. Вложения нужно обеспечивать достаточными ресурсами, уровнем тарифа. С другой стороны, нужно контролировать правильное расходование этих средств, ответственность руководителей и акционеров станций", – добавил Нурмаганбетов.
Для полноты картины стоит добавить, что обрушение трубы на ТЭЦ-2 – не первый инцидент на этой станции в нынешнем отопительном сезоне. Еще 1 ноября прошлого года здесь произошла остановка 3-х котлоагрегатов, что привело к снижению нагрузки по станции, веерным отключениям электроэнергии и снижению теплоподачи.

Временное ограничение по подаче электроэнергии вводилось в 145 населенных пунктах семи районов, где проживают 37,5 тысячи человек.

В Петропавловске электроэнергии не было у 12 тысяч абонентов и 250 хозобъектов.
Рухнувшей трубой дело не закончилось. 29 марта на станции вышел из строя один из золошлакопроводов – вид трубопровода. Впрочем, по сравнению с предыдущими инцидентами, это можно считать "мелочью", которая лишь подчеркивает общее плачевное состояние данного генерирующего предприятия.

Как пояснил Ia-centr.ru руководитель Управления энергетики и ЖКХ Северо-Казахстанской области (Петропавловск является областным центром СКО) Бахыт Ильясов, износ основного оборудования на этом предприятии оценивается в 60%, по отдельным котлоагрегатам – 73%, по турбинам – 82%.

По оценкам энергетиков, если сейчас не начать реконструкцию и строительство новых объектов станции, то в 2025 году Петропавловск рискует остаться без тепла и света.
Где брать деньги на модернизацию?
А на самый минимальный ремонт петропавловской станции необходимо выделить 18 миллиардов тенге, или, если ориентироваться на нынешний официальный курс, почти 38,5 миллиона долларов.

Где взять эти деньги, пока неясно. Акимат СКО в конце марта опубликовал проект скорректированного областного бюджета, в котором доходы и расходы увеличены, но всего на 1 миллиард тенге. Так что ТЭЦ-2 корректировка, скорее всего, не коснется.

Хотят того власти или нет, но надо увеличивать тарифы, закладывая в них большую инвестиционную составляющую. Потому что нынешние цифры не позволяют энергетикам осуществлять нормально даже текущий ремонт.
Наглядно это видно по предоставленным Бахытом Ильясовым затратам на инвестиционную программу со стороны эксплуатирующего петропавловскую ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго".

Объем инвестиционной программы на этой станции по сравнению с 2020 годом сократился в 2021 году более чем на 30%, в 2022 году – на 15%.
И это при том, что износ основного оборудования увеличился, а в самом областном центре продолжается активное строительство многоэтажных жилых домов – и присоединенная тепловая мощность ежегодно увеличивается.

То есть котлы петропавловской станции не ремонтируются как требуется, потому что на ремонт получаемых от потребителей средств не хватает.

На строительство новых котлов денег нет, зато количество потребителей постоянно увеличивается.

Егор Васильев
6 апр. 22

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649312700


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