|В Киргизии юбилей "Апрельской революции". Мировое сообщество изменило свое представление о кыргызском народе...
10:07 07.04.2022
Президент Жапаров сделал обращение по случаю Дня Апрельской народной революции
Президент Садыр Жапаров сделал обращение к кыргызстанцам по случаю очередной годовщины Апрельской народной революции.
Текст обращения главы государства:
"Уважаемые сограждане!
Все мы помним 7 апреля 2010 года, как за будущее Кыргызстана мужественные и отважные наши соотечественники свергли коррумпированную власть.
Результатом Апрельской народной революции стала реализация принципов демократии и уверенные шаги в дальнейшее развитие государства.
Аксыйские события, Мартовская и Апрельская народные революции стали политическими и исторически значимыми событиями. Мировое сообщество изменило свое представление о кыргызском народе, тем самым признав его высокие морально-нравственные качества, такие как честь, достоинство, и оценив его стремление к свободе и справедливости.
Отважные сыновья народа, посвятившие свою жизнь Апрельской народной революции, борьбе за светлое будущее и благополучие последующего поколения, являются героями настоящего времени.
Сколько бы времени ни прошло, их бесстрашие перед лицом смерти останется в сердцах нашего народа и, несомненно, их имена будут навсегда вписаны золотыми буквами в историю Кыргызстана.
Уважаемые кыргызстанцы!
Кыргызский народ никогда не будет лишен веры в справедливость, когда есть у него такие сыновья и дочери, как Апрельские герои, которые готовы пожертвовать собой ради свободы и торжества истины.
Изменилось сознание нашего народа, и он больше не отклонится от своего пути, ориентируясь на светлое будущее.
Глубоко анализируя Аксыйские события, Мартовскую и Апрельскую народные революции, извлекая из них уроки, мы не допустим любые попытки посягательства на волю народа.
Мы отдаем дань памяти погибшим 7 апреля 2010 года!
Да будет мир, единство и согласие в нашем народе и в нашей стране!"