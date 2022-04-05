В Киргизии юбилей "Апрельской революции". Мировое сообщество изменило свое представление о кыргызском народе...

10:07 07.04.2022

Президент Жапаров сделал обращение по случаю Дня Апрельской народной революции

Президент Садыр Жапаров сделал обращение к кыргызстанцам по случаю очередной годовщины Апрельской народной революции.



Текст обращения главы государства:



"Уважаемые сограждане!



Все мы помним 7 апреля 2010 года, как за будущее Кыргызстана мужественные и отважные наши соотечественники свергли коррумпированную власть.



Результатом Апрельской народной революции стала реализация принципов демократии и уверенные шаги в дальнейшее развитие государства.



Аксыйские события, Мартовская и Апрельская народные революции стали политическими и исторически значимыми событиями. Мировое сообщество изменило свое представление о кыргызском народе, тем самым признав его высокие морально-нравственные качества, такие как честь, достоинство, и оценив его стремление к свободе и справедливости.



Отважные сыновья народа, посвятившие свою жизнь Апрельской народной революции, борьбе за светлое будущее и благополучие последующего поколения, являются героями настоящего времени.



Сколько бы времени ни прошло, их бесстрашие перед лицом смерти останется в сердцах нашего народа и, несомненно, их имена будут навсегда вписаны золотыми буквами в историю Кыргызстана.



Уважаемые кыргызстанцы!



Кыргызский народ никогда не будет лишен веры в справедливость, когда есть у него такие сыновья и дочери, как Апрельские герои, которые готовы пожертвовать собой ради свободы и торжества истины.



Изменилось сознание нашего народа, и он больше не отклонится от своего пути, ориентируясь на светлое будущее.



Глубоко анализируя Аксыйские события, Мартовскую и Апрельскую народные революции, извлекая из них уроки, мы не допустим любые попытки посягательства на волю народа.



Мы отдаем дань памяти погибшим 7 апреля 2010 года!



Да будет мир, единство и согласие в нашем народе и в нашей стране!"