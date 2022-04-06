Вреда больше чем пользы. Песков опять пытается пиарить какой-то вздор

10:28 07.04.2022

В Кремле назвали условие для окончания спецоперации на Украине



6 апреля 2022,



Текст: Елизавета Булкина

Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.



"Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции", – передает его слова РИА "Новости".



Также Песков заявил, что отвод войск из Киевской области был жестом доброй воли.



"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент (Владимир) Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области)", – сказал представитель Кремля.



Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.



Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией.