В Киргизии школьники отныне будут учиться 12 лет (если к сентябрю не уволят министра-реформатора Бейшеналиева)

11:06 07.04.2022

07 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

В Кыргызстане школьники будут учиться 12 лет. Нагрузки при этом сократят



В Кыргызстане школьники будут начинать учиться с шести лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.



По его словам, нулевой класс будет упразднен.



"О 12-летнем обучении. Теперь ребенок пойдет в первый класс в возрасте шести лет, а не семи, а нулевой класс будет упразднен. Тогда ребенок не потеряет год. Мы будем соответствовать мировым стандартам", - написал чиновник, но не сообщил, когда нововведение будет внедрено.



В пресс-службе ведомства уточнили, что речь о введении дополнительного года обучения не идет. Просто подготовительный класс (нулевой) называется первым. В итоге и получается 12 лет.



Добавим, что ранее на республиканском совещании работников социальной сферы Алмазбек Бейшеналиев заявил о сокращении учебной нагрузки на школьников. По его словам, сейчас она составляет 1 тысячу 20 часов в год.



"Это большая физическая и психологическая нагрузка на учащихся. Мы сократили ее до 820 часов", - отметил министр.