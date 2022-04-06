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ОПЕК исчерпала возможности по росту добычи, - М.Крутихин
11:32 07.04.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
О том, как будет развиваться ситуация на нефтяном рынке после решения США распечатать свои стратегические запасы, рассказывает аналитик Михаил Крутихин.

Нельзя забывать о новой волне ковида в Китае, которая может повлиять на его потребности в энергоносителях.

Министерство энергетики США, с целью сдерживания нефтяных цен с мая по июль намеренно выбросить на рынок 90 миллионов баррелей нефти (по 1 миллиону тонн в сутки) из стратегических запасов страны, а в последующие три месяца - еще столько же. Напомним, что цены на нефть уже несколько дней держатся в районе 109 долларов за баррель.

О том, удастся ли Соединенным Штатам снизить стоимость нефти такими действиями и какую позицию при этом занимает Организация экспортеров нефти (ОПЕК), обозревателю "Росбалта" рассказал партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

- Насколько, на ваш взгляд, велики объемы нефти, которые США собираются выбросить на рынок и смогут ли они сдержать рост цен?

- Речь идет примерно об одной трети стратегических резервов Америки. У Соединенных Штатов есть два вида резервов нефти и нефтепродуктов. Стратегическими распоряжается федеральное правительство. А есть еще коммерческие - они учитываются, но принадлежат отдельным частным компаниям.

Сейчас федеральное правительство решило продавать по одному миллиону баррелей в сутки для того, чтобы помочь рынку, дабы цены на нем росли не так сильно. Но это одноразовая акция, хотя и рассчитанная на полгода. Мы видим, что цены на фьючерсные контракты, заключаемые на срок более полугода, уже стали расти, поскольку через шесть месяцев американское государство начнет закупать нефть, чтобы заполнить стратегические хранилища.

Фото с сайта kremlin.ru
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- Как может повести себя ОПЕК в этой ситуации?

- Никаких особых планов стран, входящих в ОПЕК, пока не просматривается. На заседаниях ОПЕК+ (ОПЕК плюс Россия) никаких намеков на то, что обсуждается отказ от предыдущей системы квотирования, также не наблюдается. Страны Организации экспортеров нефти по-прежнему наращивают добычу (на заседании ОПЕК 2 февраля было принято решение увеличить в марте 2022 года общую добычу нефти на 0,4 миллиона баррелей в сутки, - "Росбалт").

Однако многие государства, входящие в картель, включая и Россию, исчерпали свои возможности и увеличивать добычу не смогут. Российская Федерация, например, свою квоту уже давно не выполняет.

- Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря, что страны ОПЕК+ исчерпали свои возможности по увеличению добычи нефти?

- Ну, например, операторы в некоторых странах Африки свернули свои проекты по разработке месторождений и добыче нефти, потому что стали ориентироваться на "зеленый переход" - экологическое будущее энергетического рынка. В других странах это произошло по военно-политическим или каким-то другим причинам. В России - во-первых, из-за ухудшения качества запасов нефти, а во-вторых, из-за бойкота на мировых рынках в связи с событиями на Украине.

По этим причинам сегодня лишь несколько стран - Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт - способны увеличить добычу нефти. Остальные находятся в хвосте этого списка. Учитывая все это, страны ОПЕК+ не поставляют на рынок столько нефти, сколько могут согласно собственным квотам.

Фото пресс-службы Оксаны Дмитриевой
"Мы вам нефть и газ, вы взамен - то, что нам нужно"
- Вы упомянули, что в России ухудшилось качество ее нефтяных запасов. Что именно произошло?

- По официальным данным сегодня 68-69% нефти, оставшейся в российских недрах, - это трудноизвлекаемые запасы. Чтобы такую нефть добыть, нужно дополнительно прикладывать усилия и нести издержки. Таким образом коммерчески рентабельными для добычи в РФ осталось около 30% от всех имеющихся у нее на сегодня запасов. К 2035 году они могут быть исчерпаны совсем.

- Возвращаясь к США, - смогут ли они удержать ситуацию с ростом цен на нефть через полгода?

- Думаю, что сейчас точно сказать это нельзя. Надо смотреть на Штаты, на ту работу по добыче сланцевой нефти, которая при поддержке правительства ведется там частными компаниями. С этим пока не все ясно.

Кроме того, нужно отслеживать ситуацию в Китае. В этой стране вновь намечается экономический спад. Например, 27-миллионный Шанхай закрыт сегодня на карантин - там снова на подъеме ковид. Соответственно, сколько энергоносителей понадобится Китайской Народной Республике сказать пока трудно. По этим причинам предсказывать ситуацию на мировом рынке нефти пока сложно.

Беседовал Александр Желенин
6 апр. 22

Источник - rosbalt.ru
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