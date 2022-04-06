 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 06.04.2022
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Уроженец Улан-Батора Баяжума возглавил Центр геральдических исследований Минкульта и другие назначения в Казахстане
11:46 07.04.2022

Кадровые перестановки
Новые назначения в МЭГПР, акимате Мангистауской области, учреждениях культуры и спорта

Алмат Абдикешов назначен руководителем аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
primeminister.kz, 6 апреля

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Абдикешов Алмат Жанболатович назначен на должность руководителя аппарата МЭГПР РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.
Алмат Абдикешов родился в 1984 году в г. Жезказгане. Окончил Жезказганский университет им. О. Байконурова, Евразийский гуманитарный институт. Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности подземного ученика проходчика первого разряда АО "Корпорация "Казахмыс" Жезказганский горнометаллургический комбинат "Анненский рудник". В 2007-2010 гг. - занимал различные должности в структуре Министерства индустрии и торговли РК. В 2010-2012 гг. - работал в структуре Министерства индустрии и новых технологий РК. В 2013-2014 гг. - директор Департамента внутреннего администрирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2014-2016 гг. - директор Департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики РК. В 2016-2018 гг. - директор Департамента по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК. В 2018-2019 гг. - заместитель председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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Назначен новый аким Жанаозена
"Лада", 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, акимом Жанаозена стал Айбек Косуаков, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
Сегодня, 5 апреля, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата Жанаозена кандидатуру нового акима вместо перешедшего на другую работу Максата Ибагарова. Новым кандидатом, согласованным с администрацией Президента РК, стал Айбек Косуаков. Депутаты поддержали предложенную кандидатуру.
Айбек Косуаков окончил Каспийский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" и университет транспорта и права имени Кунаева по специальности "экономист".
Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве оператора в компании "Каражанбасмунай". С 2001 по 2004 годы занимался частным предпринимательством. С 2004 по 2006 годы являлся исполнительным директором АО "Жазық". С 2007 года по 2020 год работал председателем правления компании "Таушық ауыл шаруашылығы".
С января 2020 года по настоящее время - аким Тупкараганского района Мангистауской области.

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В ряде подведомственных министерству организациях спорта назначены новые руководители
МКС РК, 6 апреля

Приказом министра культуры и спорта РК назначены руководители ряда подведомственных организаций сферы спорта.
Маратбек Мыктыбеков назначен директором РГКП "Дирекция развития спорта". Маратбек Мыктыбеков родился в 1981 году в Туркестанской области. Мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, чемпион мира среди юниоров по самбо, первый в истории Казахстана призер юниорского чемпионата мира по дзюдо, мастер спорта по қазақ күресі. В течение многих лет работал на различных должностях в области спорта, в том числе директором Центра олимпийской подготовки по видам борьбы, I-вице-президентом федерации дзюдо, советником исполнительного директора Азиатской конфедерации по боксу, советником президента Казахстанской федерации бокса, исполнительным директором Казахстанской федерации бокса.
Бакдаулет Сабитов назначен директором РГКП "Центр национальных и конных видов спорта". Бакдаулет Сабитов родился 6 апреля 1992 года в Южно-Казахстанской области. В 2014 году окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н.Гумилева. Является мастером спорта международного класса, чемпионом Азии по қазақша күрес и самбо. Трехкратный победитель турнира "Еуразия барысы", обладатель Кубка Европы по дзюдо, призер мирового Гран-при. В разные годы занимал должности генерального директора ассоциации "Федерация қазақша күрес Республики Казахстан", директора по развитию ассоциации Qazaq kuresi и т.д.
Рысбек Кыдырбек назначен директором РГКП "Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту". Рысбек Кыдырбек родился 14 июля 1962 года в Акмолинской области. В 1985 году окончил Казахский педагогический институт им. Абая, в 2004 году – факультет физической культуры и спорта Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова. В разные годы работал в Агентстве Республики Казахстан по туризму и спорту, директором Республиканского спортивного интерната имени Қ. Мұңайтпасұлы, руководителем управления физической культуры и спорта Южно-Казахстанской области, директором Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта и т.д.
Ернар Ибраимов назначен директором РГКП "Республиканский колледж спорта". Ернар Ибраимов родился 15 марта 1984 года в Жамбылской области. Является выпускником Таразского государственного университет им. М.Х.Дулати. В 2011 – 2018 годах был директором Центра подготовки олимпийского резерва Жамбылской области, в 2018 – 2022 годах - директор РГУ "Республиканская специализированная школа- интернат-колледж олимпийского резерва" в микрорайоне "Шаңырақ" г. Алматы.
Медет Торгаев назначен директором РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" в микрорайоне "Шаңырақ". Медет Торгаев родился 20 марта 1986 года в Алматинской области. Является выпускником Академии спорта и туризма. Трудовую деятельность начал тренером-преподавателем по самбо, имеет большой опыт работы в структурах Агентства по делам спорта и физической культуры и министерства культуры и спорта РК. До назначения с 2017 по 2022 годы являлся заместитель директора по спорту РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" в микрорайоне "Шаңырақ" города Алматы.

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Сменились руководители ряда подведомственных организаций сферы культуры МКС РК
МКС РК, 6 апреля

Приказом министра культуры и спорта РК назначены руководители ряда подведомственных организаций сферы культуры.
Женис Сейдуллаулы назначен директором РГКП "Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова". Женис Сейдуллаулы родился 14 мая 1962 года в Кызылординской области. В 1982 году окончил Чимкентское музыкальное училище, также является выпускником Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. В разные годы работал артистом-инструменталистом ансамбля "Арқас", главным дирижером Государственного ансамбля "Гульдер", солистом Алматинской областной филармонии им. Суюнбая, директором ансамбля "Гульдер", региональным директором АО "Қазақ әуендері" города Алматы, проректором по творческой работе и внешним связям Казахской Национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова, а также директором Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова. С 2016 по 2018 годы – директор Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, с 2018 года и по настоящее время возглавлял "Казахконцерт".
Актоты Раимкулова назначена директором РГКП "Государственная концертная организация "Казахконцерт имени Розы Баглановой". Актоты Раимкулова родилась в Алматы 2 мая 1964 года. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, Международную академию бизнеса. Имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration). Трудовую деятельность начала в Казахском государственном женском педагогическом институте. Занимала различные должности в Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 2014–2016 годах возглавляла департамент по делам культуры и искусства МКС РК, с октября 2016 года была вице-министром культуры и спорта, с июня 2019 по январь 2022 года занимала должность министра.
Зура Жумахметова назначена директором РГКП "Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева". Зура Жумахметова родилась 4 октября 1967 года в Алматинской области. В 1989 году окончила Казахский педагогический институт им. Абая. Имеет большой опыт работы в системе образования. С 2004 по 2013 годы работала заведующей учебно-методического отдела и учебного отдела Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова. В 2013-2015 годы работала заместителем руководителя школы-интерната, колледжа по учебной работе Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова. С 2015 года по настоящее время занимала должность руководителя школы-интерната, колледжа Казахской Национальной академии искусств им.Т. Жургенова.
Гулаим Жумабекова назначена директором РГКП "Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева". Гулаим Жумабекова родилась 20 июня 1966 года в Алматы. В 1989 году окончила Казахский педагогический институт им. Абая. С 1991 по 2013 годы занимала различные должности в С 1991 по 2013 годы работала в музее им. А. Кастеева в должности экскурсовода, редактора, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, руководителя сектора ювелирного искусства. С 2013 года и по настоящее время являлась руководителем отдела прикладного искусства.
Асылбек Баяжума назначен директором РГУ "Центр геральдических исследований". Асылбек Баяжума родился 25 декабря 1978 года в г. Улан-Батор, Монголия. В 2001 году окончил Кокшетауский университет по специальности "политология". В разные годы работал в сфере внутренней политики Акмолинской области, с июля 2019 года и по настоящее время был руководителем управления сводного анализа и планирования Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Источник - nomad.su
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