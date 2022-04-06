Казпродюсерша выставила на торги свою герл-группу "Назар" - Аяжан, Салтанат, Еркежан и Анель

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13:06 07.04.2022
Молдир Ауелбекова продает своих девушек
Популярная певица решила выставить на продажу свой продюсерский проект "Назар" - группу, состоящую из четырех певиц.
О своем намерении АУЕЛБЕКОВА написала в Instagram, сообщает "Экспресс К".
По словам певицы, у нее не осталось времени на проект "Назар". Группа была образована пять лет назад, и в данный момент в репертуаре квартета имеется больше 10 песен.
Под руководством АУЕЛБЕКОВОЙ группа "Назар" выступала на многих концертах и телевизионных шоу по всему Казахстану.
Теперь участницам группы Аяжан ЕСИМОВОЙ, Салтанат СЕРКЕБАЕВОЙ, Еркежан КАСЫМОВОЙ и Анель СМАИЛОВОЙ нужно готовиться к новому руководителю группы, который может решить произвести трансформацию квартета.