США боятся свободы слова. И вот почему, - Такер Карлсон

13:26 07.04.2022

Fox News (США): общественный дискурс США определяет цензура



Цензура стала визитной карточкой неолиберализма, констатирует обозреватель Fox News Такер Карлсон. Он объясняет причину страха американских властей перед свободой слова.



Такер Карлсон



Добро пожаловать на передачу Tucker Carlson Tonight. В Америке сегодня хороший день, что случается нечасто, так что давайте в любом случае этому порадуемся. А причиной порадоваться является, как ни странно, цензура. Вы замечали, что она представляет собой визитную карточку неолиберализма?



Наши лидеры тратят куда больше времени на то, чтобы контролировать наши слова и мысли, чем на попытки как-то улучшить ситуацию в стране. Иными словами, любому, кто скажет нечто неугодное, пусть даже не специально, грозит увольнение, травля, разного рода запреты и даже уголовное обвинение – с подобным мы уже сталкивались. Не будем приводить кучу примеров, если вы живете в этой стране, то и сами все знаете.



На сегодняшний день цензура определяет общественный дискурс Соединенных Штатов. В рамках передачи мы не раз жаловались на это и задавались вопросом о стоящих за всем этим причинах. С чего вдруг властям пришло в голову мониторить то, что мы говорим? Почему они боятся свободы слова, ведь так было не всегда?



Ответ прост: у них срабатывает инстинкт самосохранения. Если позволить избирателям самостоятельно думать и принимать решения, пошатнется вся система, если не рухнет совсем. Громкие слова, скажете вы? Подумайте о тех идеях, которые люди у руля использовали для оправдания своей власти над вами.



Вот некоторые из их девизов, ни с одним из которых нельзя согласиться. Итак: "Америка – расистская страна", "Превосходство белых является главной угрозой", "События 6 января были переворотом", "Украина – жизненно важный союзник", "Гендер – социальный конструкт", "Глобальное потепление – экзистенциальный кризис", "Пандемия бушует из-за невакцинированных" и так далее и тому подобное. Эти фразы столь прочно вошли в повседневную жизнь, что вы, вероятно, и думать о них уже не можете. Когда Байден или Пелоси произносят подобное по пять раз на дню, вы сами будто немеете.



Отвлечемся от цифр, передохнем и подумаем вот о чем. Оцените каждый из этих девизов по достоинству. Содержится ли в них хоть слово правды? Имеют ли они отношение к действительности? Нет, причем ни один. По правде говоря, они попросту нелепы и смехотворны. Нам всем было бы полезно поразмыслить над этим самостоятельно, но нам не разрешают.



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Илон Маск, миллиардер, возглавляющий Teslaи SpaceX, недавно объявил о покупке без малого десятипроцентной доли акций Twitter, что сделало его крупнейшим акционером компании. Почему это так важно? Да потому, что Twitter имеет вес и авторитет, нравится вам это или нет. Эта медиа-платформа, конечно, не самая масштабная из всех, но именно она задает тон всем новостным программам и текущей информации в целом. Именно там интеллигенция узнает, какие мнения нынче разрешены, а какие – под запретом.



Результат виден всем. Если общественный дискурс приобретает напыщенный или однобокий характер, то это происходит отчасти потому, что напыщенным и однобоким является и сам Twitter. Любой, кто смеет выразить неугодную мысль, пусть даже по делу, отправляется в бан – мы выяснили это на прошлой неделе. Поэтому независимо от вашего отношения к Илону Маску, он явно все вышеозвученное осознает.



Цитата: "Учитывая, что Twitter де-факто служит общественной площадкой, несоблюдение принципов свободы слова фундаментально подрывает демократию". Так и есть.



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Неолиберальные лидеры испытывают отвращение к желанию иметь большую семью. Оно сродни неприязни к религиозности, ведь оба феномена бросают вызов их власти. Это, кстати, одна из причин ненависти к Виктору Орбану, премьер-министру Венгрии, который проводит всеохватывающую политику, направленную на поддержку института семьи.



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Орбан говорит, что лидеры других стран, мягко выражаясь, недолюбливают Венгрию из-за острого контраста между ними. Венгрия консервативна, но нужно понимать, что имеется в виду под этим словом. Венгрия консервативна примерно в той же степени, что в 1998 году были Соединенные Штаты. Речь идет не об устаревшем репрессивном консерватизме, что бы это не значило, а о консерватизме здорового человека.



Вы и сами прекрасно его помните: он царил до того, как к власти пришли чудаки и безумцы. Венгрия выбрала именно этот путь, а все благодаря человеку по имени Виктор Орбан, в результате чего страна стала успешнее –стабильнее и счастливее, чем большинство окружающих ее либеральных государств. И это правда. Вот за что Орбана так не любят – он является живым воплощением упрека их идеологии.



Кстати говоря, вот вам и вторая хорошая новость за сегодняшний день: вчера Виктора Орбана переизбрали премьер-министром вот уже на четвертый срок. В своей речи он назвал итог выборов победой разумного национализма и результатом борьбы "с левыми внутри страны, левыми во всем мире, брюссельскими бюрократами, всеми деньгами и организациями Джорджа Сороса, международными СМИ мейнстрима, и, наконец, президентом Украины". Надо сказать, что все перечисленные силы и люди крайне недовольны переизбранием Виктора Орбана. Причина ясна: он делает то, что не позволяют вам, а именно высказывает очевидное вслух.



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Вернемся обратно к Соединенным Штатам. В Кремниевой долине высокопоставленные руководители открыто заявляют о том, что будут применять строгие меры к любому, кто произнесет нечто неугодное с точки зрения Демократической партии.



Вот что, к примеру, пишет новый гендиректор Twitter: "Наша роль заключается не в том, чтобы быть связанными Первой поправкой, а в том, чтобы служить здоровому общественному дискурсу. Наши поступки это демонстрируют. В числе прочего, мы стремимся уделять меньше внимания размышлениям о свободе слова, но думать о том, как изменились времена. Одним из изменений, которые мы наблюдаем, является то, что в интернете говорить очень легко. Говорить могут почти все, но наша роль – и я это особенно подчеркиваю – состоит в том, чтобы определять, чьи слова можно слушать".



О, так вот как это работает. Приезжаешь в нашу страну, становишься дико популярным, прибираешь к рукам один из важнейших институтов в жизни американского человека, получаешь доступ к соцсети, через которую проходят все без исключения идеи, а потом бессовестно заявляешь о своем наплевательском отношении к нашей конституции и желании лишить нас тех прав, что она дарует. Причем на голубом глазу.



Кого мы слушаем? Того, кто обладает монополией, а они все разговаривают одинаково. Им глубоко плевать на ваше мнение – монополия-то у них. Хорошая новость, которая дает нам повод сегодня порадоваться, в том, что конец этой монополии уже не за горами.