Мой ласковый и нежный зверь. Зачем нам Афганистан? - А.Желенин

13:32 07.04.2022

Зачем нам Афганистан?

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активизация контактов Москвы и Кабула ставит вопрос о том, какими при этом могут быть стратегические интересы России.



Новые афганские власти неспроста демонстрируют готовность хотя бы внешне соответствовать принятым в мире нормам.



Александр Желенин

Журналист

ИА "Росбалт"

6 апр. 22



Похоже, что все идет к тому, что движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) рано или поздно будет вычеркнуто из "черного списка", и Москва установит с новыми властями в Кабуле если не полноценные дипломатические отношения, то постоянный рабочий диалог.



В конце прошлой недели глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в России аккредитован первый дипломат нового правительства Афганистана. В этот понедельник ТАСС со ссылкой на афганские источники сообщил, что представитель талибов Джамаль Гарвал уже в ближайшие дни может стать временным поверенным в делах Афганистана в Москве. И хотя Лавров отметил "нехватку управленческого опыта" у новых афганских властей, в целом, по словам министра, им "удается справляться с удержанием государства на плаву".



Основным препятствием, остающимся для признания правительства в Кабуле, называется его недостаточная репрезентативность. В Москве полагают, что новые власти должны представлять не только различные этнические группы страны, национальные и конфессиональные меньшинства, но и разные политические силы.



Во вторник стало известно, что власти Китая также согласились принять верительные грамоты дипломатов, направленных талибами. При этом исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки подчеркнул, что "Талибан" привержен тому, чтобы не допустить использование афганской территории для угроз другим странам. Надо сказать, что это заявление явно было адресовано не только Пекину, но и Москве, а также среднеазиатским государствам, крайне заинтересованным в максимальном снижении подобных рисков в регионе.



"Друзья Кремля" удержали позиции в Европе

Понятно, что талибы всеми силами стремятся вырваться из международной изоляции, на словах всячески демонстрируя договороспособность и готовность хотя бы внешне соответствовать международным стандартам. Чего стоит хотя бы строгий запрет на выращивание опийного мака на всей территории Афганистана, о котором "Талибан" объявил в минувшие выходные.



По итогам недавнего визита в Афганистан спецпредставитель президента России Замир Кабулов отметил, что диалог с талибами носил дружественный характер, и вели они его не для проформы, будучи явно настроены на углубление отношений с Россией. Но возникает вопрос, зачем это надо Москве. Ответа на него пока нет, тут можно лишь строить предположения.



Нельзя не отметить, что, несмотря на очевидную взаимную тягу к сближению, РФ не спешит снимать с "Талибана" статус "террористической организации". И поводы для этого все еще есть.



К примеру, талибы в резкой форме выступили против того, чтобы афганские девушки могли учиться в российских вузах. По данным НГ, талибское министерство образования не просто уведомило об этом Россию, но и официально передало соответствующий документ в российское диппредставительство в Кабуле. Как пишет издание, это вызвано "жесткими установками" ультраконсервативной группы в руководстве "Талибана", которая выступает категорически против получения женщинами высшего образования.



В мировом хаосе друзья и враги меняются местами

Новость, конечно, весьма примечательная. Только вдумаемся: представители официально признанной в России террористической организации без тени смущения вмешиваются в сугубо внутренние дела соседней державы, требуя, чтобы на ее территории действовали не российские законы, а их обычаи. А ведь еще в начале февраля, когда талибы даже начали назначать женщин на руководящие должности, могло показаться, что традиции средневековья если сразу и не исчезнут, то хотя бы не будут выставляться напоказ.



Действительно, если мы считаем, что все проживающие на российской территории люди, вне зависимости от национальности, гражданства и пола, имеют право на получение высшего образования, и это записано у нас в законах, то почему власти другой страны считают для себя возможным требовать, чтобы их сограждане, проживая в России, подчинялись не ее законам, а каким-то иным? Остается надеяться, что мы еще услышим реакцию наших дипломатов и их разъяснения на этот счет.



Пока же видны лишь пропагандистские усилия, направленные на обеление режима талибов. Но при этом ничего не говорится о том, зачем нам Афганистан. Что, с ним возможны какие-то соблазнительные экономические проекты? Крайне сомнительно.



Афганистан - одна из беднейших стран мира, а ее запасы полезных ископаемых, про которые в последнее время было столько шума (речь велась про редкоземельные металлы, а главное, остродефицитный литий, необходимый для производства аккумуляторов), требуют огромных инвестиций для их разработки. Не говоря уже о рисках для самих инвесторов, которые влечет необходимость сотрудничать с непредсказуемыми талибами. Афганистан как логистический центр? Тоже маловероятно. Во-первых, опять же придется вкладывать миллиарды долларов. Во-вторых, никаких гарантий отдачи и последующей окупаемости таких проектов нет и быть не может. Вряд ли можно всерьез обсуждать логистику и транспортные коридоры в стране, где в любой момент может еще сильнее заполыхать гражданская война. Но в чем тогда стратегический интерес российской власти к восстановлению дипломатических отношений с талибским Афганистаном?



Александр Желенин