Чего стоит патриотизм рос-олигархов? - Иван Рыбин

14:20 07.04.2022

Чего стоит патриотизм "олигархов"?

Российские миллиардеры хотят денег, на все остальное им наплевать



Иван Рыбин



Торговать за рубли мы не хотим, снижать цены на внутреннем рынке тоже, отменять поборы с бизнеса - аналогично. Такова позиция российских "олигархов", и они не стесняются ее отстаивать. Деньги превыше всего, а что будет со страной завтра - их не волнует. Однако управу на богатеев можно найти, в российском Уголовном кодексе есть соответствующие статьи.



"Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков", - негодует владелец Новолипецкого металлургического комбината "олигарх" Владимир Лисин (его состояние оценивается в $26,2 млрд.



А зачем нам эти самые международные рынки? В России явная нехватка металла, цены на него просто заоблачные, а он нужен. И на стройках, и в промышленности, да и народу в быту тоже. Однако при нынешней стоимости металлопроката - порядка 100 тысяч рублей за тонну - его могут себе позволить немногие. При неизменной себестоимости - у всех российских компаний черной металлургии есть свои сырьевые активы - цена товара выросла в несколько раз.



На днях металлурги устроили спектакль, НЛМК тоже участвовал, то есть дирижировал. Было разослано письмо к трейдерам об установлении максимальной наценки в 20−25%. Дескать, выполнили требование правительства. Однако на розничные цены это никак не повлияло. Проверил лично. Просто позвонил на металлобазу, где сам регулярно закупаюсь. Да и вроде как весна наступает, железки в хозяйстве вскоре снова потребуются.



"Не надо всякую (непечатное выражение) в новостях читать, никакого снижения цен не будет. Мы тоже сперва рыпнулись, связались с представительством компании-поставщика, они нас успокоили. Ничего не изменится. Да, некоторые позиции уже немного подешевели, но это произошло еще две-три недели назад. Просто не берут их, очень дорого. А по самым ходовым видам проката цены неизменны. Более того, сейчас потеплеет, народ начнет строиться, и все опять попрет вверх", - объяснил мне "политику партии" управляющий площадки.



Более того, есть опасения, что будет создан искусственный дефицит. Ну не хотят стальные "олигархи" торговать металлом на внутреннем рынке, не нравится им это. Доллары нужны, доллары! У того же Владимира Лисина их стало на $7,8 млрд. меньше, чем в прошлом году. Непорядок!



То есть доступного металла для реиндустриализации не будет, миллиардеры против. В этой связи стоит вспомнить ситуация в Российской Империи во время Первой мировой войны. На фронте не хватало патронов и снарядов, да и с винтовками была напряженка. А фабриканты-миллионщики выставляли совершенно ломовые цены, зарабатывая сверхприбыли. Войска несли потери - то есть барыги в прямом смысле этого слова наживались на крови.



Свою копейку не хотят упускать и иные "олигархи". Так, оператор системы маркировки товаров "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - заявил, что выявил нарушения в первом квартале 2022 года на обувном рынке России аж на 5,8 млрд. рублей. ЦРПТ желает "нагреть" 17% компаний, торгующих обувью, а именно 17,9 тысячи юрлиц. Нехилый аппетит…



ЦРПТ - частная лавочка, она без какого-либо конкурса получила на откуп данный сверхприбыльный бизнес. Половина ЦРПТ принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова, четверть - основателю сети "Магнит" Сергею Галицкому и четверть - госкорпорации "Ростех". По сравнению с прошлым годом Усманов сильно "обеднел", аж на $6,9 млрд., его состояние теперь всего $11,5 млрд. Трагедия, не иначе. Нужно срочно исправлять.



Одними "наездами" на обувщиков дело не ограничилось. Некая "Общественная потребительская инициатива" - типа организация по защите прав потребителей - обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой сохранить темпы внедрения маркировки на товары.



"Мы убеждены в необходимости сохранения темпов внедрения маркировки продовольственных товаров и товаров повседневного спроса, которая позволит государству в реальном времени получать объективные и независимые данные по запасам продукции в оптовом и розничном звене и своевременно пресекать манипуляции и спекуляции торговых сетей, посредников и производителей", - говорится в письме. Аж расплакаться хочется от умиления, так заботятся о простом народе…



А тех, кто не согласен, кто требует отмены маркировки объявить… иноагентами! Всех сразу. Союз участников потребительского рынка, Руспродсоюз, Масложировой союз, Союзмолоко, Русбренд, Рыбный союз, Союзнапитки, ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд"… Потому, что среди них затесались "вражеские" юрлица - те самые иностранные производители, которые мужественно "послали" свои национальные власти с антироссийскими санкциями и продолжили работу в РФ.



Как несложно догадаться, промышленники хотят уменьшить издержки, поэтому и просят отсрочить введение маркировки. Времена нынче сложные, не до нее. Да и к маркировке этой масса претензий. Думается, ЦРПТ налепит "Честный знак" на что угодно, только плати.



Своими действиями данные структуры могут нанести России колоссальный ущерб, вообще поставить страну на грань существования. И все из-за того, что кому-то мало денег. Или дело не только в деньгах? Российские "олигархи" давно имеют очень тесные связи с западными структурами, это ни для кого не секрет. Им могли просто приказать.



Приведенные два примера - лишь верхушка огромного айсберга. Стоит также вспомнить недовольство Олега Дерипаски по поводу спецоперации на Украине, и слова иных буржуев. Михаил Фридман тоже выразил свою позицию, чуть более мягко, но в том же ключе. Владимир Лисин как бы не о политике, а о экономике, но подтекст очевиден. И какие команды дали вышеозначенные личности своим компаниям остается только догадываться. Но вряд ли особо патриотические.



Те "олигархи", что поумней, молчат. Но о какой-либо поддержке Кремля с их стороны ничего не слышно. Затаились. И чего от них ждать непонятно. То, что ничего хорошего - это очевидно. В любой момент мы можем получить нож в спину, причем самым неожиданным и подлым образом.



Власти, судя по всему, в курсе. В Госдуме явно не случайно озаботились законопроектом о введении уголовной ответственности за соблюдение зарубежных санкций в России. Кстати, нежелание торговать за рубли - как раз это самое исполнение санкций. В чистом виде!



"Проектируемый состав будет относиться к категории тяжких преступлений, что влечет за собой целый комплекс юридических последствий, которые будут самыми негативными", - объясняет первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.



Сажать собираются на срок до десяти лет, однако это - максимальное наказание. А поначалу можно и штрафом отделаться.



"Пришить" исполнение санкций при желании, конечно, можно. И, наверное, даже нужно. Разок-другой - чтобы боялись. С отправкой виновников на зону. По максимальному "тарифному плану". Остальных "олигархов" это, бесспорно, сильно взбодрит.



Но в целом можно было бы обойтись и имеющейся правовой базой. Вспомнить приснопамятную 58-ю статью и начать ей применять. Никто ничего не отменял, в УК РФ все есть, в полной мере. Просто ту самую статью раскидали по всему Кодексу.



К примеру, 58−7, по-простому - "вредительство". "Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путем соответствующего использования государственных учреждений и предприятий, или противодействие их нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций то есть промышленный саботаж".



А вот и аналог. Формулировки даже лучше, четче и более широкие.



Статья 281. Диверсия. "Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации".



Между прочим, до пожизненного заключения. И эти самые "иные действия" найти несложно.



Есть и другие, не менее замечательные статьи. К примеру, 185.3. "Манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть „Интернет"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами".



О - товарами! Например, сахаром. Организованной группой (есть такое дело!), да с причинением крупного ущерба - семь лет как с куста. Отлично! Как говорится, надо брать. То есть применять.