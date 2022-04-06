В Ново-создаваемую Абайскую область Казахстана войдут районы... (карта)

14:33 07.04.2022

Какие районы войдут в Абайскую область



Стало известно о том, какие районы войдут в ВКО, а какие - в Абайскую область



В Восточно-Казахстанской на сессии маслихата обсуждалось новое административно-территориальное деление, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Noks.kz.



Согласно новому делению ВКО определится в границах территории общей площадью 97,8 тысячи квадратных километров и будет включать городскую черту Усть-Каменогорска и Риддера, а также Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский районы и район Алтай. Административным центром области останется Усть-Каменогорск.



Абайская область с центром в Семее расположится на территории в 185,5 тысячи квадратных километров и будет включать городскую черту Семея и Курчатова, а также Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский районы.



Ранее аким Алматинской области Канат Бозумбаев рассказал, как будет разделена область



Напомним, три новые области - Абайская, Улытауская и Жетысуская - появятся в Казахстане. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.