Украинская заваруха - классическая война олигархов, - А.Степанов

18:55 07.04.2022 УКРАИНА БРОСИЛА НА ФРОНТ ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ: ОЛИГАРХИ ВЫШЛИ НА ВОЙНУ



АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ



В закулисье официальных переговоров России и Украины разворачивается другой процесс – гораздо более предметный и циничный. Потому что речь идет не о человеческих жизнях, гражданской и культурной инфраструктуре, а о получении контроля над денежными жилами Незалежной – ресурсами, промышленностью и производствами. И к основным задачам спецоперации – демилитаризации и денацификации, озвученным Путиным, похоже, добавляется еще одна: деолигархизация – то есть очищение от тех, кто владеет Украиной в реальности и, собственно, превратил ее в "Анти-Россию".



Спустя три дня после, мягко говоря, "странных" переговоров в Стамбуле, где представители делегации России озвучили зачем-то требования Киева по его видению будущего Крыма и ЛДНР и наше решение о "жесте доброй воли" в виде отвода войск с киевского и черниговского направлений, ВКС нанесли удары по Кременчугскому НПЗ – крупнейшему нефтеперерабатывающему комплексу Незалежной.



Событие, с одной стороны, вполне логичное – этот НПЗ производил до семи тысяч тонн топлива в сутки и спокойно продолжал обеспечивать им технику ВСУ.



С другой – есть два нюанса, многое объясняющие.



Первый: участие в тех переговорах предпринимателя Романа Абрамовича – гражданина России, Израиля и Португалии, выступавшего (или выступающего и теперь?), по мнению экспертов, в качестве мостика для контактов с украинскими бизнес-элитами. А в этом контексте называется имя одиозного олигарха Игоря Коломойского (№15 в списке военных преступников, составленном Царьградом) – спонсора нацбатальонов и фигуранта уголовного дела, возбужденного СКР, который возглавляет крупнейший финансово-промышленный клан страны – Днепропетровский. Есть информация, что он пытается заручиться гарантиями, чтобы не пострадал его бизнес.



Разумеется, и Коломойский, надо полагать, давал какие-то обещания – в свою очередь. И до последнего времени все его основные активы оставались целехоньки. В том числе – и единственный до последних пор действующий на Украине Кременчугский НПЗ. Известные своей точностью "Калибры", казалось, не замечали его существования.



Но есть и второй момент. Ранним утром в пятницу, 1 апреля, два вертолета ВСУ разнесли ракетами нефтебазу в Белгороде. Даже с учетом того, что нашлось объяснение, как так могло получиться ("крокодилы" шли на предельно низкой высоте, благодаря чему им удалось остаться незамеченными для средств нашей ПВО), случившееся вызвало шок. Белгород – не приграничное село, а региональный центр, и находится он в сорока километрах от границы по прямой. И появление "вертушек" фактически в нашем тылу ожидаемо вызвало сильнейший резонанс.



Ответ последовал быстро.



В Минобороны России в субботу, 2 апреля, сообщили об уничтожении двух Ми-24 ("тех самых" или других, не уточняется) и топливохранилищ Кременчугского НПЗ (высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования), а также военных аэродромов в Днепропетровске и Полтаве.



Переговоры Коломойского провалились!

– сделали вывод внимательные наблюдатели.



У Абрамовича ничего не получилось,

- согласились с ними другие.



Не спешите. На самом деле, считают источники Царьграда, такие умозаключения как минимум преждевременны. И битва олигархов за Украину только начинается. К тому же кто сказал, что Абрамович "представлял интересы" именно Коломойского?



Толстосумы начинают собственную игру



Начавшаяся 24 февраля спецоперация самым жестким образом отразилась на кошельках украинских толстосумов. И, что интересно, практически все они, за исключением нескольких персонажей, являются партнерами двух олигархов – Рината Ахметова или Игоря Коломойского.



Однако же убытки эти, если внимательно разбираться, выглядят весьма неоднородно.



Больше прочих пострадали, что логично, бизнес-активы, сосредоточенные на юго-востоке Украины и подконтрольные группе предпринимателей, так или иначе связанных с Ринатом Ахметовым, выходцем из Донецка. В гораздо меньшей степени – те, что входят в орбиту интересов ФПГ "Приват", контролируемом Игорем Коломойским, расположенные в Днепропетровской области (там же, впрочем, дислоцированы еще и значительные структуры "донецких", находящихся в орбите интересов Ахметова).



Здесь, впрочем, стоит сделать некоторое отступление, чтобы разъяснить кое-какие нюансы.



Если в России крупный бизнес предпочитает не лезть в большую политику, ограничиваясь присутствием в региональных парламентах и стараясь избегать федеральной повестки, то на Украине именно топ-лист предпринимателей и определяет нужные векторы.



Украинские олигархи финансируют политические партии, через них они проводят в законодательные органы своих депутатов, – подтверждает экс-премьер Украины (в правительстве Януковича) Николай Азаров в беседе с Царьградом. – У Коломойского – где-то сорок-пятьдесят "своих" депутатов, у Ахметова примерно столько же. Через них они влияют на назначения в правительстве, губернаторов, выборы мэров. Там, где имеются их интересы, там важно, чтобы местная власть была "его". И, конечно, благодаря принадлежащим им СМИ. Плюс окружение президента и ключевые посты в его администрации. Вот то влияние, с помощью которого президент становится "ручным" и зависимым – от того, скажем, как проголосуют депутаты за бюджет в Раде.



И фигуры эти, Коломойский и Ахметов, не случайно играют свои ведущие партии в жизни Незалежной.



Днепропетровский и донецкий кланы: Борьба за лидерство и ресурсы



Еще с советских времен на Украине сформировались два мощных и конкурирующих друг с другом клана: днепропетровские и донецкие.



Все объясняется просто: это – Кривбасс и Донбасс, металлургия и уголь. На сверхбогатые макрорегионы (Днепропетровская область – даже без учета Запорожской и Херсонской областей с их месторождениями, а также Донецкая и Луганская области) приходилась до 2014-го четверть всего населения страны, порядка 10 млн человек. Большинство жителей – русскоязычные, и так было там всегда.



Днепропетровская область – это десятая часть ВВП Украины, половина всех ее природных запасов, крупнейшее в мире месторождение марганцевых руд, огромные запасы железной руды, а также – уран, уголь, минеральные воды, зерно.



Донбасс – конечно, углепром, а также черная и цветная металлургия, богатейшие запасы соли, гипса, мела и известняков, машиностроение, нефтехимические производства. До 2014 года Донецкая и Луганская область давали совокупно около 10 процентов ВВП.



НАГЛЯДНО: ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ БОГАТСТВА УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ. ИНФОГРАФИКА/ИСТОЧНИК: FORBES.UA



Основателем донецкого клана принято считать министра угольной промышленности СССР (1951–1955), кавалера пяти (!) орденов Ленина Александра Засядько, который приложил максимум усилий, чтобы именно Донбасс получал преференции в качестве основного места добычи угля, а не Кузбасс. При поддержке еще одного не чужого для Донецка человека – первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева (он вырос в Юзовке, ставшей потом Донецком) – Засядько стал его замом в Совете министров СССР. После ухода Засядько на пенсию основным среди "донецких" стал первый секретарь Донецкого обкома Владимир Дегтярев, влиятельнейшая фигура на Украине в годы пребывания на этом посту (1963–1976). Затем, уже на закате Союза и после выхода Незалежной из него неформальным лидером донецкого клана считался директор шахты им. Засядько, потом народный депутат Рады Ефим Звягильский, который едва не стал (он только числился и.о.), из-за резкого ухудшения состояния здоровья – в самый неподходящий момент, премьер-министром Украины при Леониде Кравчуке.



Днепропетровский клан наибольшее могущество имел при Леониде Брежневе – уроженец села Каменского Екатеринославской губернии Российской империи, а ныне – одноименного населенного пункта Днепропетровской области. Брежнев до войны работал в Днепропетровском обкоме, туда же вернулся и после Победы – восстанавливать регион. Активно продвигал по карьерной лестнице другого днепропетровца – будущего первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого, которого он видел своим преемником на посту генсека. И в политбюро, и в высших органах власти Украины при Брежневе распоряжались днепропетровские.



После развала Союза люди, приближенные к этим двум кланам, начали прибирать к рукам бывшие советские предприятия – флагманы углепрома и металлургии в первую очередь.



Именно олигархи затеяли проект "Анти-Россия"



Днепропетровским удалось провести во власть Леонида Кучму, а премьером стал экс-глава днепропетровского облсовета Павел Лазаренко, который активно вводил во власть своих людей и стал "раскидывать" ресурсы по приближенным людям. Именно он "выделил" будущему премьер-министру Юлии Тимошенко "газовую тему". Но в какой-то момент Кучма увидел в нем соперника. Лазаренко был обвинен в коррупции, сбежал в Штаты, где отсидел 8 лет за решеткой.



При Кучме как раз и оформились в качестве олигархов Виктор Пинчук (второй муж его дочери Елены Франчук), заполучивший под свой контроль трубопроизводство (сразу несколько заводов), а также горно-обогатительные комбинаты, предприятия энергетики, и Игорь Коломойский, вместе со своим товарищем Геннадием Боголюбовым основавший группу "Приват".



Донецкие же ушли в тень, однако постепенно наращивали, без шума, свою мощь. Постепенно начал подниматься Ринат Ахметов, сменивший на посту президента ФК "Шахтер" шефа – погибшего при взрыве бизнесмена и авторитета Брагина, известного как Алик Грек. В 2000-м Ахметов основал компанию "СКМ", которая со временем стала крупнейшей на Украине.



Собственно, с нулевых и стала активно продвигаться в Незалежной именно националистическая и, соответственно, антирусская повестка. Лидеры постепенно формировавшихся финансово-промышленных групп финансировали партии, выделяли деньги на культурные "жовто-блакитные" мероприятия, а главное – создавали медиаструктуры. Тот же Коломойский основал телеканал "1+1", вещавший исключительно на украинском, восхваляя Европу и США и одновременно негативно освещавший жизнь в России. Ему же принадлежат агентства ТСН и УНИАН – крупнейшие на Украине.



Три из семи основных телеканалов – ICTV, СТБ и "Новый канал" – собственность Виктора Пинчука, как и новостной сайт "Факты".



Ринат Ахметов владеет холдингом "Медиа Группа Украина", в которую входят телеканал "Украина" (и "Украина-24"), а также восемь развлекательных каналов, плюс его же новостной сайт "Сегодня".



Ахметов



Все эти СМИ, как и 5-й канал Петра Порошенко (и другие медиа экс-президента), последовательно, день за днем, на протяжении многих лет активно "мочили" все, что связанно с русскими, информационно. По принципу: "Украина – це Европа, а Московия – дремучая отсталая Азия". Так раскручивался проект под названием "Анти-Россия".



Наши олигархи понимали, естественно, что у ваших богатеев денег намного больше. И они предпринимают, напрямую или опосредованно, попытки влезть в украинский бизнес, покупая доли. А значит – они получали влияние. То есть возможность что-то контролировать, менять. А делиться властью никто не хотел: все ведь прекрасно понимали, кому фактически принадлежит Украина: олигархам, конечно, а не народу, Раде или президенту,

– говорит источник Царьграда в Киеве.



Наглядным примером тому – история, как Игорь Коломойский надул Романа Абрамовича. Владелец "Привата" продал пять металлургических предприятий "Евразу" Абрамовича, за что получил миллиарды и персональную ложу на стадионе футбольного клуба "Челси", но... продолжал фактически управлять ими и получать прибыль. А когда структуры Абрамовича все же получили контроль над одним из них, на железнодорожном подъезде к нему неожиданно "сломалась стрелка", и ее ремонтировали целый год (!), устроив настоящую транспортную блокаду горнообогатительного комбината.



Президент Владимир Путин позже, припомнив как-то этот эпизод, назвал Коломойского "уникальным проходимцем".



Госпереворот обнулил амбиции днепропетровского клана



Донецкие, при финансовой поддержке Ахметова, сумели взять реванш, проведя в руководство страны экс-главу Донецкой обладминистрации (в 1997–2002 годах) Виктора Януковича, дважды занимавшего пост премьер-министра – в правление Кучмы в 2002–2005 гг. и при Ющенко в 2006–2007 гг., который потом, в 2010-м, стал президентом.



Но эта победа оказалась началом конца.



В 2014-м Янукович не решился жестко противостоять Майдану, который спонсировал днепропетровский клан во главе с Коломойским, а одним из основных действующих лиц был еще один из выходец из Днепропетровска – Александр Турчинов, бывший комсомольский вожак и советник Кучмы, приближенный Юлии Тимошенко.



И Турчинов после смещения Януковича стал и. о. президента Украины. Казалось бы, вот – победа Коломойского. Но нет. Американцы, устроители "оранжевой революции", приведшие ранее к власти Ющенко и потерявшие позиции с приходом Януковича, решили не повторять ошибок с предоставлением свободы действий для украинского олигархата. И оперативно заменили Турчинова на уроженца Одесской области Петра Порошенко, сколотившего состояние на торговле кондитерскими изделиями.



Порошенко – политический проект Штатов: давно известно, что он напрямую согласовывал свои действия с Джо Байденом (в ту пору – вице-президентом США), чей сын Хантер вел бизнес на Украине.



"Чем клоун хуже кондитера?"



Коломойский же получил пост главы Днепропетровской области – несмотря на обладание даже не двумя, а тремя гражданствами. И развернул бурную деятельность, обустраивая выданную ему в пользование "вотчину".



В июне 2014-го он предложил возвести забор на границе России и Украины, финансировал практически все националистические группировки, включая отмороженных радикалов.



Затем создал собственную армию, которая именовалась "полком защиты Днепропетровской области", содержал на свои деньги националистические батальоны, ВСУ, имел личные "добровольческие вооруженные формирования" – батальоны "Штурм" и "Днепр", участвовавшие в карательной операции в Донбассе. И тратил на это ежемесячно миллионы долларов. Более того, он же объявил о выплатах премий по 10 тысяч долларов за каждого захваченного ополченца ДНР и ЛНР.



Следственный комитет в 2014-м возбудил в отношении Коломойского уголовное дело по обвинению в убийствах и незаконных методах ведения войны, а также в похищениях людей, позже он вместе с Аваковым был объявлен в международный розыск.



Однако через некоторое время Коломойский, все более высказывавший растущие амбиции, и Порошенко разругались: бизнесмен проиграл президенту битву за контроль над "Укрнафтой". И олигарх принялся подыскивать того, кто способен будет сменить "шоколадного короля" в кресле главы государства. Выбор пал на комика из студии "Квартал-95" Владимира Зеленского.



Когда однажды, в апреле 2018-го, его спросили, мол, как же так, ведь Зеленский – просто комедийный актер, Коломойский пожал плечами:



А чем клоун хуже кондитера?



Он же создал партию "Укроп", в которую вошли в том числе и такие одиозные личности, как Дмитрий Ярош.



Беня Коломойский: мастер переобувания в воздухе



Однако в 2019-м Беня, как его называют на Украине, сделал неожиданный финт – назвал происходящее в Донбассе "гражданским конфликтом" и даже обвинил Штаты в том, что это они заставляют "людей воевать".



В США на него завели уголовное дело. И ввели против Коломойского санкции. Поэтому просто сбежать сейчас он не может, это слишком опасно. И Беня сейчас обретается в Днепропетровске – вот так-то. И, по словам человека из его окружения (мэра города Бориса Филатова), чувствует себя спокойно. Что и не удивительно: снаряды туда (почти) не прилетают.



У меня нет сомнений, что Коломойский будет пытаться договариваться. Он всегда так делал. Для него переход от войны к миру – совершенно нормальное явление. Для него ничего не стоит набрать человека, которого он уничтожал, заказывал, с которым у него была война не на жизнь, а на смерть – и с улыбкой сказать, мол, хватит воевать, надо договариваться. И в обратную сторону – то же самое. Как только меняется ситуация, он вполне может развернуться на 180 градусов,



– отмечает в интервью Царьграду бывший депутат Верховной рады Олег Царев, за голову которого, к слову, Беня не раз назначал награду – в прямом смысле.



Правда, считает он, зря его ближайшие соратники радуются тому обстоятельству, что олигарх не сбежал, проводя интересную аналогию: когда зэки устраивают побег из зоны в тайге, они всегда берут с собой попутчиков – в виде живых "консервов". Вот такую роль, считает Царев, своим приближенным отводит и Коломойский.



Он ведет себя достаточно умно. Не называя конкретных имен, скажу – мы получаем сигналы из Одессы и Днепропетровска, нам говорят: "Если мы поймем, что вы выигрываете в этой спецоперации, то сами справимся со своими нациками, а вам дадим "зеленый свет", мешать не будем. Но если будете проигрывать – не обессудьте,

– отмечает Царев.



Абрамович играет серыми



Любые переговоры – это шахматная партия, в которой выигрывает тот, кто сумеет провести свою комбинацию-многоходовку, разгадав планы противника и заманив его в ловушку. Но сторон только две: белые фигуры и черные.



И появление Романа Абрамовича на поле – штука сама по себе странная. Официально в переговорную группу России он не входит. Тем не менее был принят президентом Турции Эрдоганом, а ранее, как сообщала Washington Post, лично Зеленский просил, чтобы Байден не вводил персональные санкции со стороны США против олигарха, у которого в старой доброй Англии, где он был столь популярным и весомым налогоплательщиком, отобрали все.



На чьей стороне Абрамович сейчас? Скорее всего, как обычно, на своей. То есть играет не черными, не белыми, а серыми фигурами. И, по словам наших источников, олигарх, имеющий тесные связи с международными еврейскими организациями, может выступать в роли связующей нити между украинским олигархатом (как тут не вспомнить слова Царева об умении Коломойского разворачиваться при необходимости!) и Россией. Звучит странно, но...



– Без всякой конспирологии – влияние Коломойского на Зеленского очень большое, – отмечает бывший глава правительства Украины Николай Азаров. – И скорее всего, то, что обсуждается по поводу связей Абрамовича с Коломойским, имеет место. Но это, опять же, гипотетически. Сказать, что власть сконцентрирована в руках какого-то олигарха, нельзя, поскольку она целиком и полностью у американцев, это уже совершенно точно, это факт, документально доказанный. Поэтому обещать сегодня может кто угодно и что угодно, но выполнять не будет – без отмашки США.



Политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, в свою очередь, считает, что Коломойский с его шлейфом "подвигов" в виде финансирования нацбатов и прочего, придумавшего вместе с командой самоназвание "жидобандеровцы", которое они гордо носят, вряд ли сможет выступать в качестве партии "голубей мира".



Да и нет у них сейчас возможности технически перехватить контроль у американцев: если раньше у последних в украинской власти был "блокирующий пакет акций", то теперь он стал "контрольным". Коломойского очень активно некоторое время назад стали вытеснять американцы. Поэтому – зачем ему сейчас публично вписываться не в свой "проект",

– говорит Минченко.



В том же, что под удары русского оружия до сих пор не попали его активы в Днепропетровщине, он "ничего загадочного" не видит:



Я вам отвечу вопросом на вопрос: а почему не затронута – причем не с нашей, а с их стороны – газовая инфраструктура? Есть интересы, так? Поэтому, наверное, существует некий сложный набор договоренностей, которые сейчас мы вряд ли распутаем.



Украину потеряли толстосумы Незалежной. И что – сохранили



Источники Царьграда, в том числе из самого Киева, высказывают мнение, что крупный бизнес Украины ставит вопрос о разделении страны на некие лоскуты, которые будут отданы тем олигархам, что признают поражение.



А они, как уже упоминалось, понесли гигантские потери. И на публику принесли "клятву верности", назвав в СМИ спецоперацию России "агрессией". Особенно в резких выражениях не стеснялись "донецкие" – больше всех Ахметов, лишившийся практически всех активов в Донбассе и в Мариуполе. Правда, не все. Коломойский и его самый близкий партнер Боголюбов, например, отказались.



Впрочем, это ни о чем, в свете последних новостей о ходе продвижения боевых действий, не говорит. Гораздо интереснее, на наш взгляд, проанализировать, кто и что из них потерял, а важнее – кто и что сохранил.



Так, хоть состояние экс-президента Петра Порошенко, вылетевшего из списка долларовых миллиардеров, и сократилось, но проблемы с бизнесом он получил, по большей части (как и многие другие) по причине нарушения логистики. Главный порошенковский актив Roshen (выручка-2021 в рублевом эквиваленте составила 65 млрд), стабильно наращивал доходы в последние годы, несмотря на потерю его хозяином президентского кресла. Однако теперь для поставок отрезана центральная, южная и тем более восточная часть страны.



Пожалуй, относительно пострадал только его Песковский завод стеклоизделий в Бородянском районе Киевской области, где шли бои. Зато не тронуты его сельхозбизнес "Укрпроминвест-Агро" (в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской областях), крахмальное производство в Днепропетровской области, автокорпорация "Богдан" (Луцк и Черкассы), производящая военную технику.



Константин Жеваго (ФПГ "Финансы и Кредит") потерял Стахановский завод технического углерода и Стахановский вагоностроительный завод. Его рудная компания Ferrexpo, занимавшая 10-е место в списке крупнейших компаний Украины с 123,7 млрд рублей выручки в 2021-м (треть из этой суммы сложилась в прибыль), которая владеет тремя горно-обогатительными комбинатами в Полтавской области, лишена возможности в прежних объемах отгружать железную руду по Днепру в морской порт Херсона и по железной дороге в порты Одессы и Николаева.



Вместе с тем его же компания "АвтоКрАЗ", находящаяся в Кременчуге, по-прежнему выполняет заказы для украинской оборонки. За последние восемь лет она наладила выпуск, помимо известных тягачей и самосвалов, военной техники – в том числе броневиков "Шрек" и "Спартан", вездеходов для артиллерийских систем и так далее. Кстати, в середине марта предприятие отчиталось, что передало бесплатно для ВСУ бронеавтомобили на миллион долларов.



Объяснимо и озлобление Виктора Пинчука: его металлургическая компания Interpipe, показавшая в 2021-м выручку в 23,3 млрд гривен (63 млрд рублей) и занимавшая 27-е место среди крупнейших частных компаний Украины, получила сильнейший удар еще год назад, после введения эмбарго на импорт украинской железнодорожной продукции. Он перенаправил объемы продаж в США, Европу и Индию, однако теперь закрыты морские порты, производство встало.



Проблемы возникли и у большинства других коммерсантов, входящих в число самых богатых людей Украины – из-за нарушенных цепочек поставок и снабжения.



В том числе – у братьев Суркисов, Григория и Игоря, которые хоть и занимают "лишь" 41-е место в списке богатеев Незалежной, но считаются весьма влиятельными фигурами. Во-первых, они – партнеры Коломойского, а во-вторых, владеют футбольным клубом "Динамо" (Киев), чьи фанаты-ультрас являются одной из основных составляющих "Азова"*. Им принадлежат ряд облэнерго, которые сейчас также несут потери.



Кроме того, в "черной зоне" оказались структуры, подконтрольные экс-главе МВД Украины Арсену Авакову. Основа его бизнеса – группа "Инвестор", офис которой находится в центре Харькова, она владеет лицензиями на добычу газа на Денисовском, Марьинском и Сахалинском месторождениях в Харьковской области. Последний участок – крупнейший в стране, им рулит бывший водитель Авакова, связанный с "Укрнетебурением" Коломойского.



Сильнее всего, конечно, пострадал бизнес Рината Ахметова. Крупнейший его актив – это группа ДТЭК, контролирующая 80 процентов тепловой генерации Украины и отработавшая прошлый год с выручкой в 116 млрд гривен (313 млрд рублей). В 2017-м она уже потеряла расположенные в ЛДНР свыше десяти предприятий, которые были национализированы. Однако и те организации, которые действуют в настоящее время, включая "Киевэнерго", "Днепрооблэнерго" и "Донецкоблэнерго" (особенно последнее, конечно), сейчас в крайне сложном положении.



Лишился он и целого ряда структур, входивших в крупнейшую частную компанию Незалежной, – группу "Метинвест" (выручка 309 млрд гривен, или 839 млрд рублей): под контроль Луганской и Донецкой республик перешли практически все его предприятия углепрома в Донбассе и металлургические заводы в Макеевке и Енакиево, а также трубный завод в Харцызске, разрушены цеха "Азовстали" в Мариуполе, где засели боевики "Азова"*, ММК им. Ильича.



Казалось бы – все, крах.



Но! Вот здесь не следует спешить с выводами.



Продолжают функционировать и зарубежные структуры "Метинвеста", и Запорожский литейно-механический завод, и принадлежащие ему операторы связи, и "ДТЭК‑Нефтегаздобыча", имеющая скважины в том числе в Полтавской области.



Но главное – остались пока еще и "Запорожсталь" (11-е место в сотне крупнейших компаний Украины), которая, как утверждают украинские СМИ, принадлежит не только Ахметову, но и неким инвесторам из России, и Южный горно-обогатительный комбинат (16-е место). По поводу последнего Forbes.ua утверждает, что в числе его совладельцев значатся Ринат Ахметов, Вадим Новинский, а также – внимание! – Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов.



Ниже – скриншот с сайта издания от октября 2021 года.



Насколько эта информация соответствует истине на данный момент, мы утверждать не беремся.



"Бизнес есть бизнес" – и "ничего личного", так?



Зеленского уберут свои же?



Наши источники в Киеве между тем всерьез обсуждают возможность либо прямого смещения украинскими олигархами Владимира Зеленского, чтобы выставить другого номинального "и. о. президента", либо – вариант "согласованного сепаратизма", когда богатые макрорегионы объявят себя отдельными "республиками" – и, соответственно, перейдут под фактический контроль финансово-промышленных кланов. Возможно, Зеленского объявят нелегитимным по той простой причине, что он сбежал и оставил Киев.



А подтверждения тому, что драка идет, есть. Вспомните, как 5 марта убили одного из участников первого раунда переговоров, проходившего в Гомеле, – банкира Дениса Киреева, который считался человеком, близким к Ринату Ахметову (в 2006–2008 годах даже работал в его холдинге "СКМ").



Здесь примечательна реакция в самом Киеве.



При задержании СБУ застрелила члена украинской переговорной делегации Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене,



–заявил депутат Верховной рады от порошенковской "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.



И депутат Александр Дубинский, человек Коломойского в ВР, заявил примерно то же самое и в тех же выражениях.



А вот Минобороны Украины сделало совершенно иное заявление: "В ходе выполнения специальных заданий погибли трое разведчиков. Сотрудники ГУР Минобороны Алексей Доля, Валерий Чибинеев и Денис Киреев. Они погибли, защищая Украину. Герои не умирают".



После чего молчавший в первые дни спецоперации Ахметов и близкие к нему олигархи и устроили тот самый публичный "тест на верность" в издании "Украинская правда" (финансируется фондом Сороса), о котором мы говорили выше. Вроде как – "мы-то против агрессора, а Коломойский – за, раз молчит". И через некоторое время на переговорах появился Абрамович.



Косвенно вариант с возможным разделением Украины подтверждает и экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, который в интервью на радио "КП" также высказал мысль, что все идет к тому, что страна "будет разорвана".



Украина никогда не была целостным государством. Это кланово-олигархическая страна. Есть донецкий клан, харьковский, днепропетровский. Они начали создавать национальные батальоны (для силовой поддержки каждого клана),

– отметил Захарченко.



По его словам, западная Украина "всегда находилась в разных государствах: начиная от польско-литовского и заканчивая австро-венгерским".



А когда внешние и внутренние силы совпадают на разрыв, то страна, несомненно, развалится. Все к этому идет, – подчеркнул бывший министр, уточнив, что это произойдет, условно, по нескольким линиям: – Малороссия – Харьков, Донецк, Луганск; Запорожье и все побережье – от Херсона до Приднестровья, эта часть будет явно пророссийской.



Киев, добавил он при этом, всегда был русским городом, а западная часть, соответственно, отколовшись, уйдет "в другую страну".



Главное, что скажет Россия



Однако же – вопрос в том, готова ли Россия на такой вариант разделения? Сейчас, действительно, идет перегруппировка сил для активизации на восточном и южном направлениях, замыкании "котла" с огромной группировкой ВСУ и нацбатов. Это будет означать полное освобождение Донбасса и прилегающих регионов. А также – лишение Украины наиболее боеспособных военных соединений.



Далее, по всей видимости, будет продвижение, уже целенаправленное вглубь Незалежной. Идти дальше предстоит по территориям, в том числе Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Сумской областей. И – да, все зависит от того, насколько ожесточенно будет оказываться сопротивление. Точечные удары по стратегической инфраструктуре (те же нефтебазы и аэродромы) уже наносятся. А вот гражданские объекты, включая промышленные предприятия, не трогают – и вряд ли тронут, если там не засядут, как в Мариуполе, обороняющиеся нацисты.



И вряд ли мы будем договариваться с теми, кто спонсировал убийц-карателей. Такого "финта" просто никто не поймет. Значит, одновременно с демилитаризацией и денацификацией предстоит еще одно дело: деолигархизация. Кто именно возьмет под контроль бывшие активы украинских олигархов, разумеется, загадка очень интересная, но этот (или эти) "кто-то" точно не заинтересованы в том, чтобы им достались кирпичи и руины. И работников, естественно, надо сохранить – и для выполнения объемов производств в будущем, и чтобы не заполучить обозленных врагов из числа обычных граждан Украины за спиной.



*Отряд специального назначения "Азов" – организация, запрещенная на территории России. Источник - tsargrad.tv

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