Болат Назарбаев - бандитский брат

00:03 08.04.2022

"Пришлось отдать 50 процентов и большую сумму, чтобы отстали". Новый скандал вокруг брата "лидера нации"



Манас КАЙЫРТАЙУЛЫ



Соучредитель и генеральный директор завода Almaty Steklo в Алматинской области Азим Абдуллаев заявил, что стал жертвой рейдерского захвата бизнеса. Как он утверждает, половиной доли предприятия завладел Болат Назарбаев, младший брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Болат Назарбаев и его представители не комментируют эти обвинения.



6 апреля работники завода не пустили на территорию предприятия нового владельца, которому Болат Назарбаев, как утверждается, передал свою долю.



ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ БОЛАТ НАЗАРБАЕВ "ПЕРЕДАЛ СВОЮ ДОЛЮ"



Предприятие, выпускающее различные виды продукции из стекла, открылось в селе Жармухамбет Карасайского района в 2016 году. По словам Абдуллаева, с тех пор Болат Назарбаев значился собственником 50 процентов уставного капитала этого предприятия.



По поступившей Азаттыку информации, Болат Назарбаев 31 марта в письменной форме известил Азима Абдуллаева о том, что передает свою долю третьему лицу, Руслану Шалину. Сообщается, что в связи с этим 6 апреля должно было состояться собрание учредителей.



6 апреля предполагаемый бизнес-партнер Болата Назарбаева Руслан Шалин вместе с адвокатом посетил завод в поселке Жармухамбет. Рабочие собрались перед заводом и задали Шалину свои вопросы.



35-летний Руслан Шалин сказал, что действительно получил долю в предприятии. Он сообщил, что лично знаком с братом экс-президента и между ними заключен договор. Однако он не пояснил, в связи с чем ему передана доля Болата Назарбаева в предприятии.



- Мы назначили протокол собрания, чтобы обговорить с Азимом Шамоевичем [Абдуллаевым], с учредителем, вопросы. На протоколе собрания эти вопросы будут оглашены, - сказал Шалин.



Бизнесмен обвиняет брата "лидера нации" в рейдерстве и не только в нем



Работников предприятия ответ Шалина не удовлетворил. Они высказывали мнение, что появление нового совладельца, незнакомого со стекольной промышленностью, может привести к закрытию завода или застою в работе. Работники отказались пусть Шалина на территорию завода.



После того как Руслан Шалин и его адвокат уехали, работники завода вернулись на рабочие места. В среду руководство завода провело прибывших туда журналистов по производственным местам, чтобы показать, как работает предприятие.



"ЗНАЧИТ, У НИХ ЕЩЕ СИЛА ЕСТЬ"



Руководство Almaty Steklo ранее распространило информацию для СМИ, в котором говорилось, что 6 апреля представители Болата Назарбаева посетят завод. Директор и соучредитель завода Азим Абдуллаев говорит, что сразу после завершения строительства завода в 2016 году появились те, кто позарились на него.



- Как закончили [строительство], так сразу начались атаки. Хотели нас всех посадить. У меня выхода не было. Пришлось мне отдать сразу 50 процентов и большую сумму денег, чтобы они от нас отстали. И по сей день они обладают 50 процентами завода. Давка было сильная. Эту давку организовал сын Болата - Нурбол Назарбаев, - говорит Азим Абдуллаев.



Абдуллаев говорит, что Болат Назарбаев и его люди не участвовали в приобретении земли и не вкладывались в строительство завода и запуск предприятия. По словам Абдуллаева, напротив, его семья "ежемесячно платила Болату Назарбаеву по 250–300 тысяч долларов".



- 15 лет я работал с этим человеком. Я подсчитал, что за это время, за 15 лет, я им отдал около 60 миллионов долларов. Я прошу от нашего правительства, президента, органов, которые это контролируют, чтобы вернули завод мне и моим братьям. И вернули нам деньги. Например, мы сегодня пригласили сюда акимат района, акимат сельского округа - ни один человек не приехал. Потому что это дело связано с Назарбаевым. Значит, у них еще сила есть. Они [представители местных властей] боятся, - говорит Абдуллаев.



По его словам, брат экс-президента не остановился на половине доли в стекольном заводе. Болат Назарбаев, как утверждает Азим Абдуллаев, также стал совладельцем ликеро-водочного завода "Шалкар-17". Предприятие было возвращено его владельцу только в этом году. "Мы заплатили пять миллионов долларов, чтобы вернуть его", - говорит предприниматель.



В выписке, полученной на сайте правительства для граждан, учредителями товарищества с ограниченной ответственностью "БН-А БАХАР" значатся Азим Абдуллаев и Болат Назарбаев



- Болат Назарбаев также имеет долю в нашем ресторане "Бахар", расположенном в Карасайском районе. Мы назвали ресторан в честь нашей матери, однако он добавил к названию "БНА", - рассказывает Абдуллаев.



Абдуллаев говорит, что в конце марта он и его семья обратилась с жалобой в Генеральную прокуратуру и МВД на действия Болата Назарбаева и Нурбола Назарбаева, но ответа пока не последовало.



Азатык обратился за комментариями в органы безопасности и ожидает ответа.



Азим Абдуллаев говорит, что, помимо долей в предприятиях, он намерен добиваться возврата ему денежных средств, "которые он выплачивал в течение многих лет".



НЕКОТОРЫЕ АРЕСТОВАНЫ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НЕИЗВЕСТНО



В разгар январских событий бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остался без поста председателя во влиятельном Совете безопасности, а вскоре был лишен права пожизненно председательствовать в этом конституционном органе. Некоторые его близкие родственники и люди из его окружения утратили высокие должности. В последние несколько месяцев множится число тех, кто заявляет, что "годами страдали от действий родственников экс-президента", становились жертвами "рейдерского захвата".



Предприниматель Ольга Абдыгаппарова, жена арестованного бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова, на пресс-конференции в столице рассказывает о рейдерском захвате проекта Esentai City "людьми Болата Назарбаева". Нур-Султан, 5 апреля 2022 года



Алмас Абдыгаппаров, основатель сети ресторанов Parmigiano Group и автор проекта Esentai City в Алматы, и его родственники заявили ранее, что бизнесом их семьи завладели "люди Болата Назарбаева". Сам Абдыгаппаров c прошлого года находится под стражей по делу, которое его сторонники называют сфабрикованным.



Семья Болата Назарбаева пока не прокомментировала обвинения в его адрес. Некоторые родственники экс-президента были арестованы после январских событий, местонахождение некоторых неизвестно.



4 апреля антикоррупционная служба заявила о выявлении фактов хищений со стороны компаний - собственников подъездных железнодорожных путей, которые, по данным следствия, контролировал Кайрат Сатыбалды, влиятельный племянник Нурсултана Назарбаева. Сатыбалды был задержан 13 марта по подозрению в "злоупотреблениях должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере". 15 марта суд в казахстанской столице санкционировал его арест на два месяца. Спустя несколько дней власти сообщили о задержании бывшей жены Сатыбалды Гульмиры по подозрению в "незаконном захвате бизнеса".



В 2018 году местное издание журнала Forbes включило Кайрата Сатыбалды в список 50 богатейших бизнесменов страны. Его состояние оценивалось в 163 миллиона долларов.



5 февраля, ровно за два месяца до того, как руководство стекольного завода рассказало свою версию того, как Болат Назарбаев завладел долей в этом предприятии, национальная компания "Казахстан темир жолы" сообщила, что досрочно расторгла договор с компанией Instant Payments, которая занималась продажей электронных билетов на поезда. КТЖ не сообщил причин расторжения договора, однако на его официальном сайте появилось сообщение о том, что национальная компания будет самостоятельно предоставлять данные услуги, "оформление проездных документов будет вестись в обычном режиме на сайте, кассах и онлайн-сервисах".



Основателем Instant Payments, созданной в 2011 году, является Алия Назарбаева, младшая дочь бывшего президента Нурсултана Назарбаева.



После антиправительственных протестов в начале года, вызванных стремительным ростом цен на топливо и снижением уровня жизни, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить сбор утилизационных платежей компанией "Оператор РОП", связываемой с дочерью бывшего президента Алией Назарбаевой. Компания была создана в 2015 году и получала деньги от так называемого утильсбора - платежа за переработку деталей и масел списанных автомобилей. По официальным данным, с 2016 года по конец 2021-го компания получила 691,9 миллиарда тенге, процесс сбора и расходования средств, как отмечали активисты, был непрозрачным.