"Косвенные выборы" глав регионов в Казахстане: как это может и должно выглядеть?

00:16 08.04.2022

"Косвенные выборы" глав регионов: как это может и должно выглядеть?



Инициированный главой государства новый пакет политических реформ предусматривает в том числе изменение процедуры назначения акимов областей и городов республиканского значения. Если до сего дня президент страны вносил на согласование с соответствующим маслихатом одну кандидатуру, то теперь претендентов может быть несколько. "По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей регионов", – заявил Касым-Жомарт Токаев. Как это будет выглядеть? Попробуем разобраться.



Существующий ныне порядок назначения акимов регламентируется Законом РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан". Выглядит он следующим образом. Президент вносит кандидатуру на рассмотрение сессии (очередной или внеочередной) маслихата области или города республиканского значения. Если выдвиженец Акорды не наберет большинство голосов депутатов, то должна быть предложена другая фигура. Это может продолжаться трижды, и если все три кандидата окажутся "непроходными", то президент вправе после консультаций с премьер-министром и председателями обеих палат парламента досрочно прекратить полномочия данного маслихата и назначить временно исполняющего обязанности главы региона.



Так было "в теории", а на практике все акимы с первого же раза успешно проходили процедуру согласования. Либо сам президент, либо направленный им премьер-министр или руководитель АП приезжал в область, на спешно созванной сессии маслихата представлял нового главу региона, и депутаты дружно голосовали за него, даже если это был совершенно незнакомый им человек. Иначе говоря, просто выполнялся некий формальный ритуал.



Теперь же порядок назначения предлагается изменить, внеся в него элементы выборности и состязательности. Действительно ли за этим стоит стремление демократизировать данную процедуру? На самом ли деле центральная власть готова наделить местные представительные органы более широкими полномочиями, в том числе возможностью непосредственно влиять на то, кто будет руководить регионами? Если так, то весь процесс, начиная с выдвижения кандидатур и заканчивая подписанием указа президента о назначении нового акима, должен проходить совершенно иначе.



До сего времени депутаты только после начала сессии узнавали, кого Акорда хочет видеть во главе их региона. То есть они не имели возможности предварительно обсудить кандидатуру даже в своем кругу, не говоря уже о том, чтобы посоветоваться с избирателями. А если выдвиженцев будет два или даже больше? Наверное, в таком случае депутатам нужно заранее сообщить их имена, чтобы они успели собрать как можно больше информации о каждом из претендентов, изучить их "бэкграунд", подумать над тем, кто из предложенных кандидатов более достоин возглавить регион. В противном случае голосование окажется чисто формальным, а сама идея будет дискредитирована в глазах общества.



Крайне важным представляется и следующее обстоятельство, имеющее отношение к словам президента страны: "По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей регионов". Косвенные – это когда право голосовать предоставляется выборщикам, которых соответствующим мандатом наделили те, кто их избрал. Значит, они должны выражать настроения и предпочтения своих избирателей. А в данном конкретном случае желательно, чтобы выборщики (депутаты) голосовали не только от имени, но и по наказам граждан, проживающих в этом регионе, и чтобы интересы последних были представлены в максимально полной степени.



Как известно, все нынешние маслихаты сформированы из числа депутатов, избранных по партийным спискам. Отражают ли они в полной мере интересы населения? Далеко не факт. В ближайшей перспективе, согласно плану дальнейших политических реформ, намечается переход от действующей сейчас пропорциональной системы выборов к смешанной, которая будет распространена не только на нижнюю палату парламента, но и на маслихаты областей и городов республиканского значения. А значит, в голосовании за кандидатов в акимы будут участвовать как те, кто прошел по партийным спискам, так и депутаты-"одномандатники". Причем первые будут составлять 70 процентов выборщиков, а вторые – лишь 30. Насколько в этом случае будут соблюдены такие принципы, как "репрезентативность", объективность, справедливость?



Допустим чисто гипотетически, что на выборах в какой-то из областных маслихатов победит и соответственно получит в нем большинство мест Народная партия Казахстана (бывшие "народные коммунисты"). Как должны голосовать депутаты от НПК? С оглядкой на мнение вышестоящего партийного органа, который выдвинул их, и на необходимость соблюдения партийной дисциплины? Или же исходя из настроений основной электоральной массы своего региона? Не возникнет ли здесь противоречий? Должен ли учитывать данное обстоятельство глава государства при выдвижении кандидатов на должность акима? Аналогично и в тех случаях, когда большинство мест в том или ином маслихате получат по партийным спискам другие политические силы.



В этой связи возникает резонный вопрос: раз взят курс на расширение полномочий местных представительных органов в таком очень важном деле, как назначение (или избрание выборщиками) акимов, то не лучше ли будет формировать маслихаты областей и городов республиканского значения на основе только мажоритарной системы?



Следует напомнить, что до последней электоральной кампании так и было: депутаты избирались исключительно в одномандатных округах, допускалось в том числе самовыдвижение кандидатов, не имевших отношения ни к каким политическим силам. Однако четыре года назад, в июне 2018-го, в Закон "О выборах" были внесены изменения, означавшие переход к формированию всех маслихатов по партийным спискам. Декларировалось, что это повысит роль партий, заставит их активизировать свою деятельность в регионах, но на самом деле за данным решением явно просматривалась цель сохранить доминирование одной из них – "Нур Отана". Теперь же уже сам глава государства призывает поставить надежный заслон чьей бы то ни было политической монополии.



Да, сокращение доли депутатов, избираемых по пропорциональной системе, с 100 до 70 процентов откроет дорогу в областные маслихаты общественным активистам, не связанным обязательствами перед теми или иными партиями. Но они все равно окажутся в явном меньшинстве по сравнению с депутатами, избранными по партийным спискам, и их позиция вряд ли будет иметь решающее значение при голосовании за кандидатов в акимы. Стоило бы задуматься: насколько это правильно в условиях Казахстана?



Что касается процедуры назначения-избрания главы региона, то в идеале она видится следующим образом. Как минимум, за неделю до того, как в той или иной области (или Нур-Султане, Алматы, Шымкенте) кандидатуры на пост акима будут внесены на рассмотрение маслихата, их имена должны быть официально обнародованы. Кроме того, следует предоставить им возможность обозначить главные приоритеты в своей будущей деятельности, изложить собственное видение того, как могут быть решены основные проблемы данной территории и ее населения. После этого каждый депутат (выборщик) проводит встречи со своими избирателями, чтобы обсудить, кто из претендентов больше других заслуживает стать главой региона. Сам процесс голосования на сессии маслихата должен проходить в открытом режиме с организацией прямой онлайн-трансляции – в таком случае общественность области или города будет знать, кто и за кого отдал свой голос, выполнили ли депутаты наказы избирателей…



Впрочем, все вышесказанное нужно расценивать как личное мнение автора этих строк. А как будет на самом деле, посмотрим…



Автор статьи: Баян Ахмет