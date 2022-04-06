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Узбекистан стал мировым лидером по продаже золотаУзбекистан стал мировым лидером по продаже золота
00:17 08.04.2022

Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота в феврале

В феврале Узбекистан занял первое место по продаже золота в мире, снизив свои резервы почти на 22 тонны - до 339 тонн. Это самый низкий уровень золотых запасов с декабря 2020 года.

Узбекистан в феврале стал мировым лидером по продаже золота. Об этом сообщил Spot со ссылкой на ежемесячный отчет World Gold Council.

Золотые резервы мировых центральных банков за месяц снизились на 6 тонн. Однако их общий объем все еще находится на максимальной отметке c 1990 года.

Центробанк Узбекистана продал 22 тонны драгоценного металла, сократив свой золотой запас до 339 тонны - самый низкий уровень золотых запасов с декабря 2020 года. Несмотря на снижение, золото по-прежнему составляет 59% золотовалютных резервов в стране.

На втором месте с большим отставанием идет ЦБ Катара, реализовавший 6 тонн золота. Национальный банк Казахстана продал 5 тонн драгоценного металла (в январе было 17 тонн), Монголия и Германия - по одной тонне.

Тем временем, ряд других государств увеличили свои резервы в золоте. Турция за месяц приобрела 25 тонн драгметалла (общие запасы оцениваются в 429 тонны), Индия - 2,6 тонны (758 тонн), Ирландия - 1 тонну (11 тонн).

По мнению многих экономистов и рыночных аналитиков, война России с Украиной создала значительную геополитическую неопределенность, из-за которой некоторые страны ставят под сомнение роль доллара США как мировой резервной валюты, пишет Kitco.

Многие аналитики считают, что в долгосрочной перспективе золото остается привлекательным активом для центральных банков, стремящихся диверсифицировать свои активы, отказавшись от доллара США. Однако некоторые экономисты утверждают, что потребуются десятилетия, прежде чем доллар США потеряет свой доминирующий статус, поскольку в настоящее время он составляет около 60% мировых резервов.

Напомним, что официальные резервные активы Узбекистана на 1 марта составили 35,36 млрд долларов, увеличившись за прошлый месяц на 935,3 млн долларов. На продаже золота в феврале Узбекистан заработал 1,77 млрд долларов, а всего с начала года - 2,36 млрд долларов.

Источник - Газета.uz
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