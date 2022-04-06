КНБ "жжет", а народ подождет. Тайны казахского агитпропа, - А.Алибаев

00:19 08.04.2022

КНБ "жжет", а народ подождет



Лилия ИГЛИКОВА



Айдар Алибаев о том, что вместо долгожданных реформ казахстанцев кормят сказками о киллере-блогере-наркомане



ссылка на видео

https://rutube.ru/play/embed/0737efdaebc10328b8d0d4884be610e5