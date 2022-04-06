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|КНБ "жжет", а народ подождет. Тайны казахского агитпропа, - А.Алибаев
00:19 08.04.2022
КНБ "жжет", а народ подождет
Лилия ИГЛИКОВА
Айдар Алибаев о том, что вместо долгожданных реформ казахстанцев кормят сказками о киллере-блогере-наркомане
ссылка на видео
https://rutube.ru/play/embed/0737efdaebc10328b8d0d4884be610e5