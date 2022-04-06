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Конец европейского процветания: в ЕС готовятся к холоду и голоду
00:28 08.04.2022

Евгений Цоц

Евросоюзу нужно закончить экономическую войну против России. Противостояние ведет к поражению и ужасным социальным проблемам. Мнения об этом звучат в заявлениях европейских политиков.

Кчему приведут Евросоюз беспрецедентные санкции против России? Эти вопросы все чаще задают европейские политики, не поддавшиеся эмоциональному соблазну истерии и пытающиеся сохранить холодный рассудок. Они считают, что ЕС в этом противостоянии не только не станет победителем, но и создаст себе проблемы, решить которые будет уже нельзя.

Следите за развитием событий в трансляции: "Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости"

Депутат Европарламента от Франции Джордан Барделла предложил вводить санкции за специальную военную операцию России на Украине только против российских лидеров.

"Но остерегайтесь непродуманных санкций, которые нанесут ущерб нашей экономике и рискуют бросить Россию в объятия Китая", - заявил он.

Его коллега, европейский депутат от Франции Доминик Бильд, не скрывает сарказма.

"Турция, Израиль и арабские страны играют роль посредников между Украиной и Россией… Тем временем ЕС высылает дипломатов и вводит санкции, которые затрагивают европейцев. Еще один большой успех ЕС, о котором все молчат!" - написала Бильд.

Французский писатель и депутат Европарламента Эрве Жювен считает Европу недостаточно крепкой для участия в глобальных противостояниях.

"Китайские стратеги говорят так: "Страна, у которой нет промышленности, не выигрывает войн". Я бы добавил: страна, которая не обеспечивает изобилие, постоянную и дешевую энергию, не имеет промышленности", - заявил Жювен.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Хрупалла считает, что планы запрета на импорт угля из России наносят прямой ущерб гражданам Европы. А намерения председателя Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен сократить финансирование Венгрии за предполагаемые нарушения являются неприемлемыми, поскольку эта страна отстаивает свой суверенитет и защищает консервативные ценности.

"Только в воскресенье Виктор Орбан победил на парламентских выборах в Венгрии с подавляющим перевесом в 53 процента. Часть прессы по всему миру предсказывала его поражение. Тем не менее, он смог отстоять свое большинство в две трети голосов в парламенте в третий раз подряд. Это означает, что он может вносить изменения в конституцию, если это необходимо. Премьер-министр Орбан выступает за семью, патриотизм и суверенитет. Свою политику он строит на интересах Венгрии и поэтому ненавидим брюссельскими бюрократами. Что касается внешней политики, Венгрия при Орбане поддерживает хорошие контакты по всему миру, и поэтому может рассчитывать на множество политических вариантов. Вот как политика работает на благо своих граждан!" - привел пример Хрупалла.

Он считает, что своей огромной поддержкой среди венгров Орбан обязан в том числе своему патриотическому мирному курсу по вопросу конфликта на Украине.

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек прокомментировал заявление президента Еврогруппы Пашаля Донохо, в котором тот утверждал, что Еврозона достаточно сильна, чтобы нести расходы, связанные с энергетическим кризисом.

"Заявления Донахо поражают воображение. Когда он говорит, что у еврозоны хватит сил, чтобы выдержать расходы, он имеет в виду наших граждан и наши предприятия. Признавая, что война и санкции оказывают разрушительное воздействие на стоимость и уровень жизни, он заявляет, что у нас есть возможность сделать это. Вместо того чтобы спрашивать, хватит ли у нас сил противостоять этой беспрецедентной атаке на наше процветание и уровень жизни, ЕС должен спросить, готовы ли граждане нести расходы. Заявление президента Еврогруппы доказывает, что массовое обнищание европейских граждан является не следствием европейской политики, а самоцелью", - сказал Бек.

Он отметил, что министр финансов Германии Кристиан Линднер, который является членом Еврогруппы, привержен этой политике самоуничтожения.

Кристина Андерсон, другой депутат Европарламента от ФРГ, также отмечает призывы против Орбана, занявшего нейтральную позицию по событиям на Украине.

"Европейская Комиссия ни слова не говорит о переизбрании Орбана, но многие парламентарии ЕС призывают к "более решительным действиям против авторитаризма в Венгрии". Возможно, Орбан победил также потому, что он занимает нейтральную позицию в войне в Украине", - полагает Андерсон.

Депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт на личной странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказала об экономических изменениях, которые в последние месяцы происходят в Германии. Так, еще до начала спецоперации России на Украине цены на продукты питания выросли на 5%. В феврале годовой рост стоимости масла, помидоров и огурцов составлял 20−30%.

"И цены продолжают расти. Каждый, кто делает покупки, с горечью ощущает это на кассе супермаркета. Особенно сильно страдают домохозяйства с низким и средним уровнем дохода, которые вынуждены тратить большую часть своего дохода на основные продукты питания. Они больше всего страдают от последствий войны, санкций, контрсанкций и спекуляций, а также от роста цен на энергоносители. Сети супермаркетов объявили о дальнейшем повышении цен, указывая на увеличение закупочных цен от 20 до 50 процентов только на этой неделе", - заявила Вагенкнехт.

Германское правительство, считает депутат, не должно допустить, чтобы все больше немецких граждан оказывались без средств к существованию. Она предложила ввести ограничения на стоимость энергоносителей для населения, положить конец со спекуляциями на рынке продовольствия.

"Экономическая война против России с помощью санкций и контрсанкций сильно бьет по нашей экономике. Это еще одна причина, по которой правительство Германии должно, наконец, приложить усилия для достижения решения путем переговоров вместо того, чтобы поставлять Украине все больше и больше оружия, что всегда несет в себе риск дальнейшей эскалации. Не должно быть так, что федеральное правительство вместе с США делает ставку на длительную войну. Ужасная война должна закончиться!" - считает Вагенкнехт.

Источник - REGNUM
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