Турция как фактор украинского кризиса, - А.Арешев

00:29 08.04.2022

АНДРЕЙ АРЕШЕВ



Турция как фактор украинского кризиса



Переговоры во дворце Долмабахче – мнимые и подлинные цели посредничества Эрдогана



Анкара не оставляет настойчивых усилий, направленных на прекращение специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине. Едва ли чему-то иному были подчинены прошедшие 29 марта переговоры российской и украинской делегаций во дворце Долмабахче на берегах Босфора. Двумя днями ранее, 27 марта, Эрдоган в очередной раз позвонил в Кремль, отметив "важность прекращения огня между Россией и Украиной, установления мира и улучшения гуманитарных условий в регионе". В ходе же брюссельского саммита НАТО Эрдоган призывал Путина "почетно выйти" из войны на Украине.



Подозревать столь искушенного политика, как хозяин Ак-Сарая, в сочувствии к страданиям простых людей на Украине и в республиках Донбасса не приходится. Помимо стремления капитализировать свое посредничество во внутренней и внешней политике, движут им, как представляется, и более практические соображения. Так, параллельно стамбульским переговорам муссировались слухи о французско-турецкой "гуманитарной миссии" в Мариуполе, предполагавшей эвакуировать из города террористов запрещенной в России неонацистской группировки "Азов"*. Кроме того, в последнее время Министерство обороны России опубликовало несколько видеороликов, подтверждающих факты уничтожения в небе над Донбассом БПЛА Bayraktar TB2, операторами которых являются турецкие военнослужащие. По некоторым данным, выбита уже большая часть этих машин, проданных киевскому режиму непосредственно перед началом СВО, и это плохо влияет на их рекламу. По оценке западных экспертов, "Байрактары" из арсенала ВСУ весьма уязвимы для российских средств ПВО.



Вместе с тем недооценивать возможности турецкого ВПК не стоит. В случае реализации планов ВСУ по молниеносному разгрому Донбасса уже через короткое время "Байрактары" появились бы в непосредственной близости от российского неба, неся в том числе биологические угрозы. На брифинге 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил о запросе к Турции запорожского предприятия "Мотор Сич" по поводу возможности оснащения беспилотников "Байрактар" с дальностью полета 300 км механизмом распыления аэрозолей объемом свыше 20 литров: "Фактически речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации..." По информации российских СМИ, во время пребывания в Турции советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка Киев и Анкара договорились о поставке украинской армии большой партии "мух Эрдогана".



Возможно, имеется и еще одна причина нервного поведения Ак-Сарая. Как утверждают некоторые наблюдатели, до последнего времени турецкая сторона не смогла вернуть два военно-транспортных самолета А400М, приземлившихся в киевском аэропорту за несколько часов до начала СВО утром 24 февраля. Прибывшие из Эскишехира (база центра командования ВВС Турции) самолеты, которые не смогли вылететь обратно из-за закрытия украинского воздушного пространства, с тех пор стоят на стоянке в аэропорту Борисполя. Если верить противоречивым утверждениям турецких официальных лиц, самолеты были загружены гуманитарной помощью, а на обратном пути должны были подхватить эвакуируемых с Украины турецких граждан. Однако СВО тогда еще не началась, никаких заявлений о гуманитарной помощи не было, а турецкие граждане были эвакуированы позднее российскими военнослужащими. Несостоятельность турецкой версии позволяет предположить, что реальной целью рейсов была доставка беспилотников, либо используемых на них ракет (тем более что полеты остальных семи имеющихся у Турции военных транспортников на приграничный польский аэродром Жешув продолжаются беспрерывно). Средствами объективного контроля фиксировались также полеты тяжелых транспортных самолетов Ан-124 украинского государственного предприятия "Антонов" в сторону аэропорта Чорлу (Текидарг), известного как место загрузки "Байрактаров".



Можно предположить, что все эти поставки оплачиваются союзниками Анкары по НАТО, заинтересованными в ренессансе "турецкого неоатлантизма". Известно о настойчивых предложениях Вашингтона Анкаре передать Киеву приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 в обмен на возвращение турок в многостороннюю программу по производству многофункционального истребителя F-35. Пока ведется торг, но надо полагать, давление по этому вопросу будет идти по нарастающей в духе запущенного 4 марта двустороннего "стратегического механизма".



Примеры турецко-украинского военно-технического сотрудничества можно перечислять долго. Так, например, среди трофеев на Донбассе замечена продукция специализирующейся на широком спектре военной продукции компании ASELSAN, пришедшей на Украину в 2018 году. Управляемые ракеты противотанкового комплекса "Стугна-П" украинского производства оснащены термальными аселсановскими камерами. Еще до начала СВО стало известно о планах оснащения ударных вертолетов (два из которых атаковали недавно Белгород) ракетами UMTAS и CIRIT с лазерной системой наведения. Не исключено, что турецкие технологии были призваны серьезно усилить имеющийся у Киева арсенал ракет средней дальности, представляющий опасность для центра и юга России.



Накачивание ВСУ современными системами вооружений объективно затягивают решение задач демилитаризации киевского режима. Анкара пока имеет возможность это не замечать, но риски для двусторонних отношений от этого, мягко говоря, не снижаются. С одной стороны, турецкие бренды готовятся к экспансии на российский потребительский рынок. С другой – риторическое дистанцирование турецкого правительства от антироссийских санкций вовсе не означает отсутствия ограничений, например, по части открытия счетов в турецких коммерческих банках российскими юридическими и физическими лицами. С третьей стороны, турецкие СМИ переполнены работающими на Украину фейками, в то время как российская точка зрения в них почти не представлена.



"Турция геостратегически встала на сторону Украины", – признает директор по зарубежным исследованиям проправительственного Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETAV) Мурат Ешильташ. Особого успеха турецкой "посреднической" миссии это не сулит.