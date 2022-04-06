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Сражаться за США оказалось некому
00:33 08.04.2022

The Wall Street Journal (США): пойдет ли молодежь сражаться за Америку?

Опрос показал, что не так много американцев готовы к защите страны в случае нападения на нее, пишет The Wall Street Journal. Газета приводит комментарии молодых людей, которые готовы сражаться за США. Однако читатели издания настроены скептически.

Отстаивать идеалы

Как показал недавний опрос, если на США нападут, многие молодые люди предпочтут бежать – несомненно, сказывается недовольство Америкой и ее отношением к историческим грехам. Многие наверняка считают, что национальное уничтожение будет заслуженным. Кроме того, стоит отметить, что можно было запросто ответить в патриотическом ключе. Поэтому можно рассчитывать, что в случае нападения на США процент дезертиров окажется еще больше.

Масштабы выявленного раскола между потенциальными дезертирами и желающими сражаться не точны. Значительная часть населения участвовать в прямом бою в любом случае не будет. Реальный раскол заключается в том, поддерживают ли люди свободы, равенства и представительного правительства или выступают против них.

"Учитывая всемирное влияние США, убежать от войны совсем не удастся, где бы ты ни прятался. Я без колебаний буду сражаться с захватчиком на американской земле, хотя и не питаю иллюзий ни насчет своей подготовки, ни пользы в бою. При всех их недостатках США стоят того, чтобы за них сражаться, потому что это единственная страна в мире, которая уже на протяжении более 250 лет поддерживает верховенство закона и культуру личных прав. Молодежь не должна так легко отрекаться от этих идеалов и отдавать страну в лапы диктаторов. Иначе они могут лишиться их навсегда".
Сара Монтальбано, Государственный университет Монтаны, факультет информатики

Выполнить долг

"Америка дала мне так много. С тех пор, как меня удочерили из Китая, я росла с благословенными возможностями, свободой и чувством единства. Если на мою страну нападут, я буду отстаивать эти блага. В моей приемной семье все служили, поэтому это решение для меня само собой разумеется. Только среди моих ближайших родственников два действующих пилота ВВС и двое ученых из национальных лабораторий.
Молодежь считает, что Америку защищают лишь солдаты действующей армии. Однако защита Америки – это еще и разработка нового оружия, укрепление морального духа и разработка нового законодательства. Каждый обязан защищать землю, идеалы и свободы нашей страны, и мы должны исполнить свой долг".
Тереза Жоффр, Колледж Хоуп, химический факультет

Украина – это зеркало, где отражаемся мы все

"Действия России на Украине заставили американцев задуматься о своих убеждениях, о своем единстве, о семьях – и почти обо всем остальном, за что мы выступаем. Я почти два года прослужил в Афганистане, и за это время меня не раз обуревали нерадостные мысли. Но глядя на этот несправедливый конфликт, я понял, что никуда не убегу, если на нас нападут".
Александр Батлер, Университет Монтаны, юридический факультет

Мужество проявляется в трудную минуту

"Я только хочу сказать, что буду смелым и останусь сражаться. Америка – мой дом, и я не могу себе представить, как жить без него. Однако обещать я не могу, поскольку никогда с такими угрозами не сталкивался, мои близкие не гибли на войне, а мой дом не превращался в руины. Нам всем предстоит ответить на один и тот же вопрос: как мне защитить своих родных и близких и дорогие мне места? Как идти вперед и восстановить страну после окончания войны?
Хотя лучшая защита – это мужество, мы не должны презирать тех, кто захочет бежать. Многие из тех, кто сейчас клянутся в храбрости, убегут, как только столкнутся с испытаниями, а многие, кто говорит о бегстве, наоборот, останутся, потому что мужество проявляется именно в трудную минуту. Я считаю, что должен остаться и защитить страну. И мне остается лишь молиться, что когда этот момент настанет, я сдержу свое слово".
Эван Карлайл, Университет Огайо, факультет математики

Даже пацифисту есть место в бою

"Хотя браться за оружие против захватчиков, вне всяких сомнений, мужественно и почетно, есть и другие обязанности, чтобы защитить родину и близких. Да, основная тяжесть боев ляжет на плечи солдат на передовой, с оружием в руках, но их доблесть потребует эффективной логистики в тылу.
По образу и подобию американской экономики времен Второй мировой для эффективных военных действий потребуются все руки – с оружием и не только. Вот что мы видим сегодня на Украине. Водители-добровольцы доставляют оружие и припасы с баз в зоны боевых действий. Журналисты рискуют жизнью, документируя военные преступления России. Медики-волонтеры эвакуируют мирных жителей и оказывают помощь раненым.
Как буддист из школы квакеров, я убежденный пацифист. В случае войны я останусь и буду помогать бойцам чем смогу, но сам оружия не возьму. И это нормально. В сопротивлении найдется место каждому – любой веры и нравственных взглядов. Мы сможем внести свою лепту, не идя на компромисс со своими убеждениями".
Лонг Тран-Буи, Свартморский колледж, факультет политологии

Комментарии читателей:

Thomas F
Молодежи кажется, что Америка не соответствует их идеалам. Но чего эти же самые идеалисты ни за что не признáют, так это что таких стран нет в природе. А из-за якобы несовершенства они отвергают все лучшее.

David Young
Ответы довольно бессмысленные, потому что сам вопрос был абстрактный. Если на Америку нападут, одни возьмутся за оружие, другие будут помогать в тылу, а третьи сбегут ради самосохранения (причем независимо от политических взглядов).

Allison Beirne
А куда им бежать-то? В Мексику? В Канаду? Если на США нападут, безопасных мест не останется вовсе. Если до этого вообще дойдет.

Terri Setnick
Это не та Америка, где я вырос. В 60-х, 70-х и даже 80-х все было совсем по-другому, и ответом стало бы громогласное "да". Доколе мы не вернем Бога и семью, не вернется и Америка. Поэтому перед тем, как спрашивать, будете ли вы воевать за Америку, уточните, за какую именно.

Monique Labarre
Ну и какого Бога ты хочешь вернуть? Аллаха? Яхве? Давай уж начистоту. Так и скажи, что хочешь христианской теократии.

Jim Kell
У нас в семье многие служили, но я все же надеюсь, что внукам не придется сражаться за корыстные интересы в отдаленных уголках земного шара. Так что полегче с шовинистической риторикой.

K Tabbitte
Пацифист запросто передумает, если ему хорошенько съездить по физиономии.
А вообще я считаю, что это циничный опрос ради кликов и склок. Американцы – бойцы от природы.

Randal Sumner
Они будут драться, как тигры... Поверьте мне.

DAVID MCGINNIS
Я не уважаю тех, кто не готов сражаться за нашу страну. Она – луч света в мире тьмы. Не хотите – пожалуйста. Валите к черту.

terry mertz
Я боюсь, что в случае войны СМИ будут сутками напролет поддерживать антивоенных демонстрантов.

Kevin Pulliam
Мне 26, и я по идее главный кандидат в защитники родины, но защищать ее я, конечно, не стану. На кой мне сражаться за страну, которая меня ненавидит только за то, что я белый, христианин и всячески противлюсь упадку нравов в нашем обществе? Спасибочки, не хочу гибнуть во имя политкорректности во всем мире.

Scott Brooks
На любого, кто вторгнется в штат Техас, тут же нацелятся десятки миллионов стволов. Правда, я не думаю, что кто-то сунется, – мы и сами себе умело вред причиняем.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649367180


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