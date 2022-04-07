Переболванить талибов. США запускают спутниковый телеканал в Афганистане

07:26 08.04.2022

04 апреля 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Через день после того, как талибы запретили вещание "Голоса Америки" (VOA) по наземному телевидению, финансируемое правительством США информационное агентство запустило круглосуточный спутниковый телеканал для Афганистана. Об этом сообщает интернет-издание США "HT".



27 марта талибы приказали афганским телестанциям, связанным с "Голосом Америки", прекратить показ программ "Голоса Америки" в рамках широкого запрета на контент, считающийся подрывающим политику талибов, включая запрет женщинам вести информационные программы вместе с мужчинами.



Осуждая этот приказ, Госдепартамент заявил следующее: "С тревогой и глубокой озабоченностью мы узнали о решении Талибана помешать доступу афганского народа к независимым, объективным, международным СМИ".



VOA сообщило, что его новый телевизионный поток, обозначенный как VOA Afghanistan, находится на спутнике Yahsat Y-1A. Он является самой популярной платформой в Афганистане, что гарантирует афганской аудитории доступ к программам VOA, несмотря на цензуру талибов.



"Афганистан сегодня является одним из самых репрессивных медиарынков в мире. Несмотря на попытки талибов покончить со свободой прессы, "Голос Америки" поддерживает свою афганскую аудиторию", - сказала исполняющая обязанности директора "Голоса Америки" Иоланда Лопес.



Новый спутниковый поток VOA Afghanistan включает в себя популярные информационные программы TV Ashna, женскую передачу Etesal, программы для зрителей, а также программы радио "Азади" Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Планируется создание дополнительных программ, включая развлекательные шоу, которые заполнят пустоту в Афганистане, где местные каналы не могут транслировать музыкальные программы.



Спутниковый канал VOA находится в разработке с августа прошлого года, до падения избранного правительства Афганистана. Канал также доступен на YouTube и на сайтах "Голоса Америки" на языках пушту и дари.



Госдепартамент назвал руководящие принципы Талибана в отношении СМИ "ограничительными и неопубликованными", напомнив новым правителям Кабула, что Вашингтон по-прежнему привержен поддержке права на свободу выражения мнений во всем мире.



Напомним, 15 августа 2021 года движение "Талибан" объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организовали эвакуацию своих граждан.