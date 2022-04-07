 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.04.2022
08:33  В Казахстане токаевским указом акимов и министров заставят встречаться и слушать народ
08:14  Очередная токсичная пурга от Пескова. На кого работает ПсакиРу?
00:43  Возвращение активов, или Сможет ли Британия изъять недвижимость Назарбаевых в Лондоне?
00:33  Сражаться за США оказалось некому, - Wall Street Journal
00:32  Как не стать винтиком либерального агитпропа, - Юрий Поляков
00:29  Турция как фактор украинского кризиса, - А.Арешев
00:28  Конец европейского процветания: в ЕС готовятся к холоду и голоду

00:21  Что будет, если Казахстан выйдет из ЕАЭС и ОДКБ?
00:19  КНБ "жжет", а народ подождет. Тайны казахского агитпропа, - А.Алибаев
00:17  Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота
00:16  "Косвенные выборы" глав регионов в Казахстане: как это может и должно выглядеть?
00:12  Ш.Мирзиееву представили проект мега-современной улицы "Новый Узбекистан"
00:03  Болат Назарбаев - бандитский брат
Четверг, 07.04.2022
20:20  КазАрмия. Региональное командование "Восток" возглавил генерал Уштаев
19:17  "Спящие" проснулись. Новая фаза противостояния, - В.Павленко
18:55  Украинская заваруха - классическая война олигархов, - А.Степанов
18:49  Нуркан Садвакасов - новый глава санитарно-эпидемиологической службы Казахстана
14:33  В Ново-создаваемую Абайскую область Казахстана войдут районы... (карта)
14:30  Серика Шапкенова пересадили из министров в акимы нефтяной, но взрывоопасной Атырауской области Казахстана
14:20  Чего стоит патриотизм рос-олигархов? - Иван Рыбин
13:51  Уволена горе-акимша Абдыкаликова. Новый глава Кызыл-Ординской области Казахстана - матерый трайбалист Налибаев
13:32  Мой ласковый и нежный зверь. Зачем нам Афганистан? - А.Желенин
13:30  Новый миропорядок. Запад утратил веру в себя, - The Atlantic
13:26  США боятся свободы слова. И вот почему, - Такер Карлсон
13:06  Казпродюсерша выставила на торги свою герл-группу "Назар" - Аяжан, Салтанат, Еркежан и Анель + трусы
11:46  Уроженец Улан-Батора Баяжума возглавил Центр геральдических исследований Минкульта и другие назначения в Казахстане
11:32  ОПЕК исчерпала возможности по росту добычи, - М.Крутихин
11:06  В Киргизии школьники отныне будут учиться 12 лет (если к сентябрю не уволят министра-реформатора Бейшеналиева)
10:43  История знает надежный способ искоренения русофобии, - Михаил Диунов
10:28  Вреда больше чем пользы. Песков опять пытается пиарить какой-то вздор
10:07  В Киргизии юбилей "Апрельской революции". Мировое сообщество изменило свое представление о кыргызском народе...
09:25  Казахстан на пороге энергетического кризиса? - Егор Васильев
09:13  Очередным (они там меняются по 3 за год) главой Федерации профсоюзов Киргизии избран г-н Кызаев
08:40  Уволен Сапарбаев! Новым акимом Жамбылской области Казахстана назначен какой-то Нуржигитов
08:24  Тунисским законодателям грозит смертная казнь. Североафриканская страна сползает к автократии, - Р.Мустафин
08:20  Некошерный указ разваливает правительство Израиля. Предательство соратницы премьера ударило по коалиции, - "НГ"
08:10  Происки англосанкций. США и их союзники усиливают давление на Россию, - "Къ"
08:02  Стали известны подробности попытки суицида пресс-секретаря УВД Шымкента молодой и красивой Молдир Б..
01:10  По какую сторону железного занавеса хочет быть Казахстан, - В.Прохватилов
01:03  Дорога узбекско-пакистанской дружбы. Сколько нужно денег и лет на строительство железной дороги через Афганистан, - А.Рыбин
01:00  Война Миров. У Кремля нет защиты от своих дураков, - В.Юрицын
00:01  Народ ждет Русской Идеи, - Александр Дугин
Среда, 06.04.2022
19:09  Война на Украине изменила весь мировой порядок, - Егор Холмогоров
18:41  Скончался мэтр КазТВ диктор Болебай Абдирали
17:49  Китай решает проблему финансовой безопасности. Превращение юаня в мировую резервную валюту, - Ю.Тавровский
14:36  Юная кыргызстанка Сафина Самиева - победившая на конкурсе русского романса, выступит в Кремле
14:33  Демократия по-американски: от Афганистана до Ливии, - Азиз Осмонов
14:25  Китай рад дешевому российскому газу, - Bloomberg
14:23  American Conservative: глупость Байдена на Украине
14:22  Биолаборатории США работают и в Молдавии, Закавказье и Туркестане
14:20  Украинский кризис станет началом нового мирового порядка? - С.Маркедонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Очередная токсичная пурга от Пескова. На кого работает ПсакиРу?
08:14 08.04.2022

Очередная токсичная пурга от Пескова – военкоры в бешенстве
07.04.2022
Елена Острякова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия на Украине несет значительные потери.

Об этом он рассказал в интервью Sky News, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия на Украине несет значительные потери....
"Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас. Но отступление от Киева и Чернигова - это жест доброй воли во время переговоров. Это было сделано, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать, что мы готовы продолжать переговоры", – сказал Песков.

25 марта Минобороны РФ сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения.

"Всякие люди, которые не могут внятно выражать свои мысли, жуют слова, когда говорят, им нужно закрыть рот, чтобы они больше не появлялись на больших экранах. Или этих людей нужно снять с должностей, чтобы они выражали свое частное идиотское мнение. Каждое заявление официального лица должно ободрять всех, кто сражается на фронте.

Пескова нельзя никуда выпускать. Как можно английскому телеканалу заявить, что у нас значительные потери? Это что вообще такое? Это предательство в тылу. То, что сегодня сказал Песков, плохо сказывается на моральном духе военнослужащих. За это нужно нести ответственность", – прокомментировал интервью президентского пресс-секретаря ополченец и военкор Максим Фомин.

С ним солидарен его коллега Юрий Котенок.

"По данным источников в силовых структурах, последние высказывания пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова вызвали, мягко говоря, неоднозначную реакцию среди личного состава. Не афишируя свою позицию, выражая мнение приватно, военнослужащие указали на недопустимость подобных высказываний представителей высшего руководства страны, прямо или косвенно способных влиять на боевой дух в войсках в условиях боевых действий.

И хотя слова высокопоставленного спикера были адресованы СМИ государства, объявляющего Россию "агрессором" и "оккупантом", они были тут же подхвачены масс-медиа киевского режима, вызвав восторг у враждебно настроенной к России и русскому народу части Украины", – написал он в своем телеграм-канале.

Реклама
17 Ч. НАЗАД
Малышева проболталась: "Чтобы не лопнул тромб, чистите сосуды дома, выпивая с утра отв ...
13 Ч. НАЗАД
120-летня россиянка: "Никогда не болею, потому что чищу сосуды уже 35 лет. Простой спо ...
Украинская блогер Ольга Шарий перевела и другие фрагменты интервью Пескова. На пассаж британского журналиста о том, что Россия якобы потеряла "тысячи солдат, 6 генералов, сотни танков" и унижена, пресс-секретарь смог только выдавить: "это неправильное понимание происходящего".

Песков продемонстрировал элементарную безграмотность, назвал Мариуполь частью ЛНР. Когда его спросили о девушке из мариупольского роддома, он не счел нужным рассказать о ее последнем интервью, в котором она разоблачает фейк с бомбежкой. Наконец, он просто отказался объяснять, почему Буча – это фейк, сославшись на нехватку времени.

"Я никогда не видела, чтоб люди своими же руками себя так размазывали", – написала Шарий.

Ранее возмущение вызвало интервью Пескова телеканалу "Беларусь-1", в котором он назвал телеведущего Ивана Урганта, сбежавшего из России, "большим патриотом".

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649394840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Сенаторы ратифицировали Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях
- Правительство представило Мажилису уточнения в бюджет на 2022-2024 годы
- "Самрук-Казына" распродается по частям
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1 квартала 2022 года)
- Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД
- Ералы Тугжанов провел встречу с представителями University of Arizona
- В Казахстане планируется продление запрета на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортным средством
- МВД и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  