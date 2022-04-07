Очередная токсичная пурга от Пескова. На кого работает ПсакиРу?

08:14 08.04.2022

Очередная токсичная пурга от Пескова – военкоры в бешенстве

07.04.2022

Елена Острякова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия на Украине несет значительные потери.



Об этом он рассказал в интервью Sky News, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия на Украине несет значительные потери....

"Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас. Но отступление от Киева и Чернигова - это жест доброй воли во время переговоров. Это было сделано, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать, что мы готовы продолжать переговоры", – сказал Песков.



25 марта Минобороны РФ сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения.



"Всякие люди, которые не могут внятно выражать свои мысли, жуют слова, когда говорят, им нужно закрыть рот, чтобы они больше не появлялись на больших экранах. Или этих людей нужно снять с должностей, чтобы они выражали свое частное идиотское мнение. Каждое заявление официального лица должно ободрять всех, кто сражается на фронте.



Пескова нельзя никуда выпускать. Как можно английскому телеканалу заявить, что у нас значительные потери? Это что вообще такое? Это предательство в тылу. То, что сегодня сказал Песков, плохо сказывается на моральном духе военнослужащих. За это нужно нести ответственность", – прокомментировал интервью президентского пресс-секретаря ополченец и военкор Максим Фомин.



С ним солидарен его коллега Юрий Котенок.



"По данным источников в силовых структурах, последние высказывания пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова вызвали, мягко говоря, неоднозначную реакцию среди личного состава. Не афишируя свою позицию, выражая мнение приватно, военнослужащие указали на недопустимость подобных высказываний представителей высшего руководства страны, прямо или косвенно способных влиять на боевой дух в войсках в условиях боевых действий.



И хотя слова высокопоставленного спикера были адресованы СМИ государства, объявляющего Россию "агрессором" и "оккупантом", они были тут же подхвачены масс-медиа киевского режима, вызвав восторг у враждебно настроенной к России и русскому народу части Украины", – написал он в своем телеграм-канале.



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Украинская блогер Ольга Шарий перевела и другие фрагменты интервью Пескова. На пассаж британского журналиста о том, что Россия якобы потеряла "тысячи солдат, 6 генералов, сотни танков" и унижена, пресс-секретарь смог только выдавить: "это неправильное понимание происходящего".



Песков продемонстрировал элементарную безграмотность, назвал Мариуполь частью ЛНР. Когда его спросили о девушке из мариупольского роддома, он не счел нужным рассказать о ее последнем интервью, в котором она разоблачает фейк с бомбежкой. Наконец, он просто отказался объяснять, почему Буча – это фейк, сославшись на нехватку времени.



"Я никогда не видела, чтоб люди своими же руками себя так размазывали", – написала Шарий.



Ранее возмущение вызвало интервью Пескова телеканалу "Беларусь-1", в котором он назвал телеведущего Ивана Урганта, сбежавшего из России, "большим патриотом".