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В Казахстане токаевским указом акимов и министров заставят встречаться и слушать народ
08:33 08.04.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, регламентирующий встречи руководителей министерств и акимов с населением, сообщает Zakon.kz.
Текст указа опубликован на сайте Акорды.

Встречи министров с населением
Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) проводить в течение года регулярные встречи с населением.

Установить следующий порядок формирования и утверждения графика встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением:

1) ежегодно до 1 декабря центральным исполнительным органам направлять в уполномоченный орган в области доступа к информации предложения для формирования графика на предстоящий календарный год;

2) ежегодно до 15 декабря уполномоченному органу в области доступа к информации вносить проект графика в Канцелярию премьер-министра Республики Казахстан;

3) ежегодно до 10 января Правительству Республики Казахстан утверждать график.

Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан):
1) проводить встречи с населением вне графика в случае прогнозируемых либо возникших рисков ухудшения ситуации в курируемой сфере в том или ином регионе;

2) обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи;

3) проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени – в формате "вопросы-ответы";

4) обеспечить постоянное информационное взаимодействие на всех этапах проведения встреч с уполномоченным органом в области доступа к информации;

5) обеспечить до проведения встречи с населением:

определение дня и времени ее проведения с учетом мнения населения;

сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на официальные интернет-ресурсы, блог-платформу руководителей центральных исполнительных органов, в других формах коммуникации и по итогам встреч акимов с населением;

6) обеспечить в рамках проведения встречи с населением:

проведение личного приема граждан;

встречи с некоммерческими организациями;

брифинг для средств массовой информации;

7) обеспечить после проведения встречи с населением:

систематизацию всех озвученных проблемных вопросов;

не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах, информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;

ежеквартальное размещение на официальном интернет-ресурсе центрального исполнительного органа информации о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах.

Встречи акимов с населением
1) принимать участие на встречах руководителей центральных исполнительных органов с населением;

2) оказывать поддержку центральным исполнительным органам в организации проведения встреч, в том числе информационно-агитационной работы в средствах массовой информации и на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;

3) обобщать системные проблемы региона по итогам встреч акимов с населением, требующие решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и раз в полугодие направлять по компетенции в центральные исполнительные органы для учета при проведении встреч.

Уполномоченному органу в области доступа к информации поручено обеспечить:

1) анонсирование и широкое информационное освещение хода и результатов проведения встреч в республиканских средствах массовой информации;

2) учет результатов проведения встреч в рамках ежегодной оценки эффективности деятельности центральных исполнительных органов;

3) утверждение и доведение до сведения центральных исполнительных органов методических рекомендаций по проведению встреч с населением.

Правительству поручено:

1) рассматривать на полугодовой основе итоги проведения встреч;

2) обеспечить участие заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан во встречах центральных исполнительных органов в случае наличия высоких рисков социальной напряженности и дестабилизации общественно-политической ситуации;

3) обеспечить проведение регулярных встреч с населением заместителей первых руководителей и председателей ведомств центральных исполнительных органов;

4) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.

Данияр Кунафин

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649395980


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