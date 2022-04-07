Как кроили Украину. Два подарка Сталина киевским аппаратчикам, - Александр Широкорад

09:17 08.04.2022 Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк

7 апр. 22



Современные Украина и Турция образовались на развалинах больших империй.

В истории не было ни одного случая распада великой империи без серии кровопролитных войн за ее наследство. Причем Соединенные Штаты и Западная Европа ни разу не занимали в таких войнах объективной позиции и ни разу не становились нейтральными миротворцами.



ГРЕКИ И ТУРКИ



Возьмем, к примеру, распад Оттоманской империи. В Европе с конца XVIII века турок привычно определяли в злодеи, а греков – в благородные герои. Увы, до сих пор никто не объяснил, почему самыми рьяными "героями" стали жители малых островов в Эгейском море, куда десятилетиями не ступала нога турка. Управляли островами местные попы. Они и собирали с островитян налоги – в казну султана и в собственный карман. Частью войны за независимость Греции стала резня на острове Хиос. Начали ее греки. В апреле 1821 года Хиос захватили греческие пираты с острова Псара. Они вместе с частью хиосцев учинили резню турок. Потом из Стамбула к туркам прибыло подкрепление – в том числе тысяча запорожцев под началом кошевого атамана Семена Мороза. Греки убили кошевого, и запорожцы с турками "оттянулись по полной". Хиосская резня вызвала в Европе волну филэллинизма. Английские и французские газеты однозначно приняли сторону греков. Так греческие головорезы остались в истории благородными романтиками, а турецкие – жестокими сатрапами. Хотя стороны друг друга стоили.



С середины XIV века на острове Крит конфликтовали христиане и мусульмане – их проживало там примерно поровну. В мае 1896 года на Крит прибыли эскадры Англии, Франции, Италии и России с миротворческой миссией.



В ходе этой миссии Крит был отторгнут от Османской империи и передан Греции. Половина населения – турки и греки-мусульмане – была вырезана или депортирована.



Далее последовала жесточайшая война греков и турок. Продолжением ее можно считать захват турками Северного Кипра в 1974 году. Война эта не закончена до сих пор, она лишь перешла в вялотекущую стадию.



ПОЛЯКИ И УКРАИНЦЫ



Польша и Украина возникли в ходе распада Российской, Австро-Венгерской и Германской империй.



В чем принципиальная разница между Польшей и Украиной?



Польское королевство существовало с Х столетия, но уже с конца XV века превратилось в федерацию "полевых командиров" – знатных панов. Каждый польский магнат имел свой суд и свою армию, включая артиллерию. И мог, никого не спрашивая, вести даже с польским королем. Война с королем получила название рокош, и "пан рокошанин" считался не бунтовщиком, а благородным рыцарем.



В XIV-XV веках Малороссия попала под власть литовских князей, а позже – польских панов. Исключение составило Закарпатье, захваченное венграми. Малороссийские князья и бояре полностью полонизировались в XVI-XVII веках и стали считать себя поляками. В Малороссии же образовалось новое дворянство из наиболее смелых и наглых казаков – старшина.



Власть казацких полковников мало отличалась от власти польских панов. Малороссийский полк был не военным, а административным образованием. Обычно в его состав входили 15–25 тысяч казаков и крестьян. Советские историки врали, что малороссы бежали в Россию, спасаясь от гнета польских панов. Большинство беженцев спасались от произвола и междусобойчиков малороссийских полковников.



Термин "Украина" возник в XV веке и означал "окраину". Казаки адресовали грамоты Ивану III "с твоих рязанских украин", а царю Алексею Михайловичу – "с твоих амурских украин". Соответственно запорожцы писали: "С твоих малороссийских украин". Сохранилась грамота литовского князя Витовта о даче привилегий "моим украинным городам Киеву и Смоленску".



Язык малороссов в XIII-XVIII веках мало отличался от русского, хотя содержал массу полонизмов. Лишь в XIX веке националисты начинают создавать "литературный" украинский язык.



НА ИМПЕРСКИХ РАЗВАЛИНАХ



К 1914 году земли нынешних Украины и Польши были разделены между Россией, Австро-Венгрией и Германией.



Для войны с Россией в Германии были созданы польские части, а в Австро-Венгрии – украинские. С апреля 1917 года и Александр Керенский создает польский, чехословацкий и "украинизированный" корпуса. В 1918 году польский корпус стал воевать за Пилсудского, "украинизированный" стал ядром армии гетмана Скоропадского, а чехословацкий – наемником Антанты.



В 1918–1920 годах на Восточной Украине Ленин из конъюнктурных соображений создает Украинскую ССР. А на западе после ряда конфликтов возникает Польское государство.



В 1921 году в составе населения Польши было 60% этнических поляков. Причем в поляки были записаны кашубы, поморяне, лемки и другие народности, имевшие с поляками куда больше различий, чем русские и украинцы в начале ХХ века. Остальные 40% населения составляли украинцы, белорусы, литовцы, немцы, евреи.



Вместо того чтобы дать автономию иноязычным, Варшава стала проводить тотальную полонизацию. Православные храмы разрушались или обращались в костелы. Только на Волыни к 1938 году были превращены в костелы 139 церквей и уничтожены 189. Вводились запреты на использование украинского, белорусского и других языков. В "Восточные Кресы" (так поляки называли Западную Украину и Западную Белоруссию) Пилсудский направил сотни тысяч осадников – ветеранов националистических батальонов, сражавшихся в 1918–1920 годах. Только в Восточной Галиции и Волыни поселились свыше 200 тыс. осадников.



С лета 1930 года участились нападения украинцев на дома польских помещиков и осадников. В Восточной Галиции было сожжено 2200 домов поляков. Армейские части заняли около 800 галицийских сел и разграбили их. Было арестовано свыше 2 тыс. украинцев, почти треть из них получили большие тюремные сроки. Украинские националисты ушли в подполье. Их оружием стал террор и обработка населения в ультранационалистическом духе. Ну а кто сомневался в правоте щирых украинцев, тех попросту убивали.



Польские националисты мечтали о Речи Посполитой "от можа до можа", а украинские планировали создать Соборную Украинскую Державу с включением польских, венгерских, чехословацких и советских территорий – от Саны до Кубани. Причем в Речи Посполитой должны были проживать только поляки. А соответственно в Соборной Державе – только украинцы. Все остальные подлежали принудительной ассимиляции либо депортации.



КРУШЕНИЕ ПОЛЬШИ



Украинские националисты еще в конце 1920-х наладили связь с германским генштабом и абвером. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Уже 13 сентября польское правительство оказалось в пограничном городке Залещин, а 16 сентября бежало в Румынию.



Еще раньше предусмотрительные паны переправили в Румынию золотой запас Польши. Золото было вывезено из Варшавы 4 сентября и доставлено в Снятын, пограничный с Румынией город. В ночь на 13 ноября золото перевезли в Румынию и отправили в порт Констанцу. На британском судне его отвезли в Стамбул, оттуда в оккупированный французами Ливан, а уже оттуда – в Тулузу.



Мало кто знает, что кроме немцев и словаков с территории Словакии в Польшу в сентябре 1939 года вторгся "украинский легион" под командованием Романа Сушко, одного из руководителей ОУН. В легионе было всего около 2 тыс. бойцов, зато по всей Западной Украине тысячи боевиков ОУН начали партизанскую войну в тылу польских войск. В течение первых двух недель сентября боевики захватили 183 населенных пункта, убили свыше 2000 поляков, взяли семь пушек, восемь самолетов и один танк.



12 сентября 1939 года в личном поезде Гитлера прошло совещание, где обсуждалась судьба Польши. Фюрер предложил на ее территории создать два "буферных государства" – Украину (из Галиции и Волыни) и Литву (включая Виленский край).



Рейхсминистр иностранных дел Риббентроп 15 сентября отправил телеграмму германскому послу в Москве, где предлагал советскому правительству поторопиться с введением войск в Западные Белоруссию и Украину: "Советское правительство таким образом освободит нас от необходимости уничтожать остатки польской армии, преследуя их вплоть до русской границы. Кроме того, если не будет начата русская интервенция, неизбежно встанет вопрос о том, не создастся ли в районе, лежащем к востоку от германской зоны влияния, политический вакуум… И могут возникнуть условия для формирования новых государств".



Это был откровенный шантаж. Сталин не мог позволить создать на границе бандеровское государство, опирающееся на штыки вермахта. 17 сентября 1939 года части Красной армии вступили в Западную Белоруссию и Западную Украину. Интересно, что в ряде мест линия разграничения Красной армии и вермахта контролировалась украинскими националистами. Лишь после серьезных предупреждений Москвы немцы отправили бандеровцев в тыл.



1 октября 1939 года внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла закон о включении Западной Украины в состав СССР с воссоединением ее с Украинской ССР. Сталин сделал украинцам поистине царский подарок. Как, впрочем, и Ленин, ранее присоединивший к УССР Харьков, Донбасс и Одессу.



На землях, присоединенных к Советской Украине в 1939-м, прослойка рабочих была крайне мала. В Галиции и на Волыни неграмотных было свыше 32%, а коммунистов – лишь несколько десятков.



Во время оккупации Украины немцами бандеровцы вышли из подполья. Часть их сотрудничали с немцами и массово убивали схидняков (восточных украинцев), москалей и евреев. В 1943 году из этих коллаборационистов была сформирована 12-тысячная дивизия СС "Галичина".



Другая часть бандеровцев занялись бандитизмом. Это в нашем военном кино в каждом селе стоит немецкий гарнизон с солдатами СС. На самом деле огромные оккупированные территории были фактически неподконтрольны немцам. И там-то бандеровцы установили свою власть.



ЕЩЕ ОДИН ПОДАРОК



25 июня 1945 года СССР и Чехословакия подписали договор "О Закарпатской Украине", согласно которому Закарпатская Украина присоединялась к СССР. Не успели стороны обменяться грамотами, как 22 января 1946 года Президиум Верховного Совета Украины принял постановление "Об образовании Закарпатской области в составе УССР".



Таким образом, суверенная русинская республика с президентом и органом законодательной власти – Народной Радой – без всякого волеизъявления народа была ликвидирована. Один из карпаторусских эмигрантов писал: "Папский Рим построил фундамент для украинского сепаратизма, а товарищ Сталин закончил дело Рима".



Замечу, что в 1921 году в Закарпатье русинами (или русскими) себя считало 62% населения; украинцами – чуть более 1%.



Между тем в декабре 1944 года православная делегация закарпатцев в Москве была принята патриархом Алексием. В газете "Закарпатская правда" появилось интервью с членом делегации отцом Феофаном. Он сказал: "Мы решительно против присоединения нашей территории к Украинской ССР. Мы не хотим быть украинцами, мы хотим быть русскими (русинами) и свою землю желаем видеть автономной, но в пределах Советской России".



Уже в 1946 году власти УССР изъяли русинский язык из сфер образования и делопроизводства. Но еще и сегодня большинство русинов общаются на языке своих отцов и дедов, на языке, который отличается от украинского, ничем ему не уступая в литературном отношении.



Я считаю, что у Сталина было две огромные ошибки. Во-первых, отмена в сентябре 1945-го десанта 19-го стрелкового корпуса на остров Хоккайдо. (Причем судовой конвой был сформирован, десант находился на кораблях.) Во-вторых, передача Закарпатской Руси Украинской ССР. Источник - независимая газета

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