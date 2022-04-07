|Проворовался и задержан замнач УВД Павлодарской области Сиразидимов
09:34 08.04.2022
Задержан заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области
Руслан КАРИМОВ
07:18, Сегодня
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©ЭК/Алимжан БАРАНГУЛОВ
По информации ЭК, под стражей находится замруководителя ДП Дамир СИРАЗИДИМОВ. Ему вменяется хищение бюджетных средств в особо крупном размере - речь идет о порядка 160 млн тенге.
В МВД создана совместная с антикоррупционным ведомством следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по статье 189, часть 4 УК РК.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В пресс-службе Антикора добавили, что имя задержанного пока не разглашается. Однако, как стало известно ЭК, в изолятор отправлен заместитель Василия СКЛЯРА по хозяйственной части Дамир СИРАЗИДИМОВ.
Напомним, что еще в середине января был уволен начальник ДП Павлодарской области Нурлан МАСИМОВ.
На его место был назначен брат первого зампремьера РК Романа СКЛЯРА - Василий СКЛЯР.
Ранее ЭК писал о том, что, по данным Антикора, 15% авто в Казахстане опасны для окружающих.