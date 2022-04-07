Демонтаж Алматинской резиденции Елбасы оценен в 6 лярдов. Взорвать и чек - Кулибаеву?

09:36 08.04.2022

Демонтаж резиденции Президента в Алматы обойдется в 6 миллиардов тенге

Эльдар НУРУЛЛИН



В целом на устранение последствий январских событий будет направлено 37 миллиардов тенге, передает "Экспресс К".

Эти суммы сегодня в Мажилисе озвучила вице-министр финансов РК Татьяна САВЕЛЬЕВА.



"На оказание государственной поддержки пострадавшим субъектам бизнеса в Алматы и в других регионах будет направлен 21 миллиард тенге. В целом предварительная потребность на поддержку МСБ, по данным Министерства нацэкономики, составляет 45 миллиардов. Из резерва правительства уже было выделено 24 миллиарда", - рассказала САВЕЛЬЕВА.



На восстановление поврежденных административных, социальных, коммунальных объектов инфраструктуры планируется выделить 10 миллиардов тенге. При этом общая потребность на восстановление инфраструктуры, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, составляет 22 миллиарда тенге. Ранее из резерва правительства на эти цели было направлено 12 миллиардов.



На демонтаж зданий и строений по комплексу резиденции Президента в городе Алматы запланировано 6 миллиардов тенге,



- добавила САВЕЛЬЕВА.



Ранее ЭК писал о том, что резиденцию Президента в Алматы снесут.



Также мы сообщали о том, что ущерб от январских событий в Казахстане будут покрывать за счет средств Нацфонда.



7 апр. 22