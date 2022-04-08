Когда царит безвластие… Ирак сегодня, или Путь в никуда, - А.Веселов

09:52 08.04.2022 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 08.04.2022



Спустя полгода после парламентских выборов в стране так и не удалось провести ни одной полноценной сессии нового состава из-за отсутствия кворума. Государство остается без президента, премьер-министра, а все чиновники высшего уровня являются временно исполняющими обязанности. Это паралич власти.



Политические фракции и движения прибегают к перегруппировке сил путем создания новых коалиций. Недавно появился блок "Спасите родину", в состав которого вошли представители М. Ас-Садра (75 депутатов), альянс "Суверенитет" (61 мандат), депутаты от Демократической партии Курдистана (31 человек), движения "Имтидад" и "Новое поколение" (по 9 депутатов в каждом), а также 17 независимых депутатов. Это довольно мощная сила, однако ее недостаточно – всего в парламенте 329 мест и кворум должен составлять не менее двух третей (минимум 220 голосов).



В противовес этому блоку была создана группировка "Координационная структура", или "Рамочное соглашение". В нее вошли шиитские "Государство закона", альянс ФАТХ, "Государственная сила", "Национальный подход", "Национальная мудрость", суннитская партия "Азм". Эта коалиция не имеет шансов получить большинство в парламенте, но вполне способна заблокировать любые решения простой неявкой или неучастием в голосовании.



Обозначился глубокий раскол и среди шиитских движений – они разделились на три лагеря: тех, кто является сторонником укрепления отношений с США и Западом, приверженцев курса на дальнейшее сближение с Тегераном и националистов. Однако все с опаской относятся к намерениям М. Ас-Садра протолкнуть на ключевой пост премьер-министра своего двоюродного брата, нынешнего посла Ирака в Лондоне. В случае реализации этого плана группировка ас-Садра может получить под свой контроль и парламент, и правительство. А курс, который они намерены проводить, неизвестен.



В отсутствие легитимной законодательной и исполнительной власти вновь напомнил о себе Верховный федеральный суд Ирака. Решением от 1 марта он постановил, что продление срока регистрации кандидатов в президенты противоречит конституции. Следует пояснить, что 31 января в Багдаде объявили, что окончательный список кандидатов на пост президента страны был окончательно согласован - 25 претендентов. Однако число претендентов возросло до 40, о чем сообщено на сайте законодательного органа. Там указано: "На основании решения парламента № 7 от 5 марта 2022 года и статьи 4 закона №8 от 2012 года о выдвижении кандидатур на пост президента республики Совет представителей объявляет, что 45 кандидатов подали заявки в качестве кандидатов на пост президента, пятеро из них были исключены: один по причинам, связанным с правосудием, четверо - из-за недостаточного уровня образования".



Новые попытки избрать главу иракского государства закончилась неудачей - 26 и 30 марта законодателям вновь не хватило кворума. Верховный суд указал, что все установленные конституцией сроки давно превышены и призвал провести заседание парламента не позднее 6 апреля. Это сопоставимо с призывом провести субботник в Израиле (начался мусульманский пост) и к вопросу вернутся в лучшем случае после окончания Рамадана и следующих за ним религиозных праздников, то есть не ранее середины мая. Таким образом, у политиков еще есть несколько недель, чтобы достичь соглашения, но и в это верится с трудом. Во всяком случае "Координационная структура" уже предпринимала попытки договориться с М. Ас-Садром: по мнению руководителей проиранских группировок, раскол шиитов пойдет только во вред Ираку. "Это тупик, – сказал лидер блока Хади аль-Амири, – путь в никуда". В ответ Муктада заявил, что лучше находиться в тупике, чем делить с ними пирог.



В Ираке наловчились ловить рыбу в мутной воде, а в условиях отсутствия контроля и всеобщей апатии для это созданы идеальные условия. Еще в 2019 году был утвержден план прорыть ров шириной 3 и глубиной 3 метра протяженностью 220 км на границе с Сирией с целью "предотвратить передвижение остатков [запрещенного в России] "Исламского государства". К моменту окончания работ в августе 2021 года выяснилось, что вследствие песчаных бурь от рва осталась лишь канава, но главное – не останавливаться на достигнутом. В начале 2022-го в провинции Нейнава началось возведение 3,5-метрового заграждения длиной в 10 км. По предварительным оценкам, это обойдется в 3,4 млн долл. Учитывая, что протяженность ирако-сирийской границы превышает 560 км, а помимо бетонных заграждений и колючей проволоки планируется установить массу сенсорных датчиков, камер наблюдения и иного оборудования, будут довольны и заказчики, и подрядчики. Боевики ИГ*, кстати, тоже – они давно научились преодолевать такие препятствия. В конце января в провинции Анбар активизировалась группа "Призраки пустыни", которая начала наносить удары как в Ираке, так и в Сирии.



Участок границы между Ираком и Сирией в провинции Нейнава



Участок границы между Ираком и Сирией в провинции Нейнава



Практически незамеченным прошло сообщение, что утром 28 марта в окрестностях города Насирия (столица провинции Зи-Кар) на придорожном фугасе подорвался грузовик армии США из состава логистического конвоя. Аналогичным способом 5 апреля были атакованы американские колонны в провинциях Багдад и Вавилон, несколько трейлеров повреждены. Однако в Багдаде настаивают - американских войск на территории Ирака якобы больше нет! Ну а то, что на севере страны расположено 38 военных баз и полевых лагерей ВС Турции, эта тема в местных СМИ и вовсе фактически табуирована.



Одним из важнейших и самых влиятельных внешних игроков остается Иран, который постоянно это доказывает своими действиями. В ночь с 12 на 13 марта по обьектам в столице курдской автономии г. Эрбиль был нанесен ракетный удар. На страницах в социальных сетях, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщили, что по Эрбилю было выпущено не менее 14 баллистических ракет, а сам КСИР официально взял на себя ответственность и заявил, что целью являлись два центра подготовки израильской спецслужбы Моссад. Когда пыль осела, выяснилось, что под удар попал особняк Карима Барзанджи, генерального директора KAR Group. Эта компания играет особуя роль в многоходовой комбинации, которая связана с событиями на Украине. Речь о том, что США и Израиль предпринимают энергичные усилия по вовлечению стран региона в резкое наращивание поставок газа в Европу в свете растущего кризиса.



Однако если подключение израильского месторождения Левиафан к газотранспортной инфраструктуре Турции с целью замены в Европе голубого топлива из России является делом будущего, то использовать возможности Иракского Курдистана – задача, которую можно решить гораздо быстрее и дешевле. Свою готовность подтвердили и власти автономии: 29 марта премьер-министр Масрур Барзани выразил уверенность, что "Курдистан вскоре станет важным источником поставок энергоресурсов, которые удовлетворят глобальный спрос". Он добавил, что экспорт в Турцию и далее в ЕС начнется "в ближайшем будущем", но при этом признал, что автономия рискует не только собственной безопасностью, но и контрактами с иностранными нефтяными компаниями. Багдад недавно назвал эти соглашения незаконными и подал иск в арбитражный суд в Париже с очень высокими шансами выиграть дело.



На этом фоне чиновники ООН продолжали заниматься своим любимым занятием – искать черную кошку в темной комнате, зная, что ее там нет. Трудно поверить, но до сих пор тратится время и немалые ресурсы на расследование "преступлений Ирака в ходе оккупации Кувейта в 1991 году". В апреле 1991-го СБ ООН принял резолюцию, согласно которой Багдад был обязан направлять 5% доходов от экспорта нефти на выплату компенсации "пострадавшим от конфликта кувейтским семьям". За минувшие три десятилетия специальная Компенсационная комиссия рассмотрела около 2,7 млн претензий на общую сумму порядка 352 млрд. Если учесть, что население Кувейта в 1991 году составляло номинально два миллиона человек, то аппетиты просматриваются поболее, чем при реализации грабительской программы ООН "нефть в обмен на продовольствие".



Большинство исковых требований были настолько абсурдны, что их отклонили даже в комиссии ООН, которая изначально заняла сторону "потерпевшего". Тем не менее там настояли, чтобы Багдад выплатил свыше 50 млрд долларов более чем полутора миллионам заявителей. Лишь недавно в Нью-Йорке решили, что этого достаточно – глава комиссии, постоянный представитель Ирландии при ООН Майкл Гаффи сообщил, что процесс рассмотрения заявок завершен и в дальнейшем претензии приниматься не будут. СБ ООН постановил, что мандат Компенсационной комиссии действует до конца 2022 года.



М. Гаффи оценил результаты работы комиссии как "историческое достижение для ООН". Сам факт того, что уничтоженный Ирак обязали выплатить компенсации, он назвал "гуманитарным решением, ознаменовавшим новую ступень эволюции в международной практике претензий". Одновременно он подчеркнул, что ООН продолжит прилагать усилия по возвращению "всего оставшегося кувейтского имущества" и призвал правительство Ирака активизировать поиски пропавших без вести кувейтских национальных архивов.



Постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби высоко оценил роль организации и подчеркнул, что цель этих действий не наказание агрессора, а восполнение нанесенного ущерба. Глава МИД Ирака Фуад Хусейн со своей стороны заявил, что его страна завершила важную главу и "вступает в новую эру в своем дипломатическом, политическом и экономическом путешествии". Ни он, ни М. Гаффи даже не заикнулись о судьбе разграбленных в ходе оккупации Ирака бесценных реликвий из Национального музея Багдада, из сокровищниц Вавилона, Ура, Мосула и многих других исторических мест. Так что как-то не к месту будет пожелание счастливого пути в этом новом путешествии. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Фонд стратегической культуры

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