Дунганская мафия. За крышевание афер и контрабанду задержан зампред Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии - Гайназаров

10:04 08.04.2022

ГКНБ осуществляет проверку группы лиц и представителей коммерческих банков, которые при покровительстве начальника УГСБЭП по городу Бишкек К.Н.Ж. и заместителя председателя ГСБЭП Г.Б.Б. организовали устойчивый канал по незаконному переводу крупных денежных средств в КНР.



Гражданка Китая через "Халык Банк" с помощью подставных фирм и ГСБЭП вывела из Кыргызстана 698 млн долларовКак сообщила пресс-служба ГКНБ, руководителями преступной группы являются граждане КР О.А.К. и Ж.Б.С., которые через принадлежащие им фирмы и подставные компании при содействии заместителя председателя правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан" И.М.К. осуществляли переводы денежных средств, поступающих в КР из РФ контрабандным путем, и далее на основании фиктивных и поддельных таможенных документов переводились в КНР.



Так, с 23 марта по 28 мая 2020 года со стороны ОсОО "Бишкек триста двенадцать" через коммерческий банк ОАО "Халык Банк Кыргызстан" было переведено в КНР 49 млн 153 тысяч 999 долларов США, указанная сумма наличными средствами внесена О.А.К.



С 1 сентября по 30 октября 2020 года ОсОО "Кейджи Импэкс" через коммерческий банк ОАО "Халык Банк Кыргызстан" переведено в КНР 311 млн 56 тыс. 270 долларов США.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 7 апреля 2022 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заместитель председателя ГСБЭП Г.Б.Б., который был причастный к вышеуказанной коррупционной схеме, а также находился в межгосударственном розыске.



В настоящее время в целях установления других причастных лиц, проходящих по уголовному делу, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.



Справка:



- Экс-начальник УГСБЭП по Бишкеку - Нурлан Казабеков;



- Экс-заместитель главы ГСБЭП - Бактыбек Гайназаров.



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Вывод $698 млн через "Халык Банк": Граждане КР получали деньги на "Джунхае" и переводили их в Китай

16:22, 7 апреля 202211939



Предыстория: Гражданка Китая через "Халык Банк" с помощью подставных фирм и ГСБЭП вывела из Кыргызстана 698 млн долларов

Tazabek - В деле вывода $698 млн через "Халык Банк" появились новые обстоятельства.



Ранее Tazabek писал со ссылкой на постановление Первомайского суда от 11 марта 2022 года о том, что гражданка Китая Л.Л. (Liu Liping) в 2019 году в сговоре с гражданами Кыргызстана через "Халык Банк" незаконно через подставные фирмы перевела на счета компаний в Китае 697 млн 591 тыс. долларов США. Она была признана виновной, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. сомов в доход государства.



Граждане Кыргызстана действовали под покровительством начальника УГСБЭП по г.Бишкек К.Н. В деле был замешан заместитель председателя правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан" И.М



Граждане КР получали деньги на "Джунхае" и через банки переводили в Китай



В этот же день, 11 марта 2022 года, Первомайский суд рассмотрел вину трех мужчин по национальности дунган. Все они были признаны виновными, им назначили аналогичное Liu Liping наказание в виде штрафа в 260 тыс. сомов, учитывая помощь следствию.



По делу проходят:



1. У.И.Ш. 1981 года рождения дунганин по национальности из села Александровка.



2. М.Р.Р. 1993 года рождения, уроженец села Дружбы Иссык-Атинского района, дунганин по национальности.



3. Х.И.И.,1992 года рождения, уроженец города Бишкек, гражданин КР, по национальности дунганин.



Соглашение с Генпрокуратурой



Все трое в разное время во время досудебного производства заключили соглашение с Генеральной прокуратурой.



У.И.Ш 20 августа 2021 года и прокурор управления Генеральной прокуратуры К.Р.А. А. заключили соглашение о сотрудничестве. У.И.Ш рассказал следствию о гражданине КНР по имени Чшин.



Выяснилось, что Чшин со знакомым из Бишкека передавали деньги У.И.Ш для отправки их в Китай через банковские переводы. У.И.Ш также указал местонахождение контейнеров на рынке "Джунхай (ТРК "Дордой"), где ему передавали деньги.



Деньги пересылались через ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" и ОАО "Дос-Кредобанк".



М.Р.Р. заключил соглашение со страшим прокурором управления Генпрокуратуры К.Р.Б. А. В своих показаниях он рассказал о сборе денег и их отправке на счета иностранных компаний в Китай через банковские переводы.



Он сообщил о предпринятых мерах по поиску лиц из числа граждан Кыргызстана, а также о достигнутых с ними договоренностях об отправке денежных средств в КНР. Также М.Р.Р дал показания о размере предоставленного им вознаграждения за отправку данных денежных средств и об обстоятельствах и времени отправки денег.



Х.И.И 18 ноября 2021 года заключил соглашение со старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры К.Р.Б. А. Он дал аналогичные М.Р.Р. показания.