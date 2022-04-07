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Когда свобода слова пустой звук для окружения Садыра Жапарова, - Д.Подольская
10:14 08.04.2022

8 апреля 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Ситуация со свободой слова в Кыргызстане ухудшается.

По версии британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit, Кыргызстан потерял восемь позиций в рейтинге демократии. А по версии организации "Репортеры без границ" занял 83-е место в мировом рейтинге свободы прессы.

Международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе также отмечает, что кыргызстанские журналисты сталкиваются с давлением.

Правозащитники указывают, что попытки подавить инакомыслие и заставить замолчать требующих соблюдать права человека, включая мирных демонстрантов, журналистов, адвокатов, в последние месяцы стали трендом.

Молчать!
Помимо появления двух скандальных документов, ограничивающих свободу слова, - проекта постановления кабмина по реализации закона экс-депутата Гульшат Асылбаевой "О защите от недостоверной (ложной) информации" и проекта закона "О противодействии экстремизму", который продвигает МВД, продолжаются аресты журналистов, а в отношении информационных ресурсов возбуждают уголовные дела.

В начале марта за публикацию заявления экс-главы КНБ Казахстана директор Next TV Таалайбек Дуйшенбиев был водворен в СИЗО ГКНБ. Его обвинили в разжигании межнациональной вражды. Офис Next TV опечатан, оборудование вывезено, прокуратура потребовала закрыть телеканал.

Давление на свободу слова. Когда история превращается в фарс
Однако Первомайский районный суд Бишкека рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о прекращении вещания Next TV в Кыргызстане постановил удовлетворить его частично. Ресурс не лишают выхода в эфир, но перепечатку работниками Next TV Фемида признала экстремистской.

В феврале Генпрокуратура возбудила дело в отношении Kaktus.media по статье "Пропаганда войны". Поводом послужила перепечатанная с таджикского новостного сайта информация. Она появилась на ленте в момент обострения конфликта на кыргызско-таджикской границе.

В январе демонстративно задержали известного журналиста Болота Темирова и акына Болота Назарова после публикации материала о семейном бизнесе главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Реализация закона о фейках. Как чиновники решили подменить функцию судов
На днях адвокат задержанного в декабре прошлого года журналиста Куттумидина Базаркулова обратился с ходатайством об изменении ему меры пресечения. Ранее городской суд постановил заключить его под стражу по обвинению в злоупотреблении должностным положением в бытность главой Джалал-Абадской областной телерадиокомпании.

Эти случаи, по мнению Human Rights Watch, свидетельствуют о том, что в Кыргызстане усилились нападки на журналистов и независимые СМИ.

Власти КР заявляют, что защищают свободу слова, однако при этом пытаются заглушить критику и подавить СМИ с помощью уголовных дел и сфабрикованных обвинений.

Исследователь HRW Сыйнат Султаналиева.
С ней согласны и местные медиаэксперты. Они отмечают, что с высоких трибун регулярно разносятся заверения: журналистов никто ущемлять не будет. Прозвучало даже обещание ввести мораторий на принятие законопроектов, направленных против свободы слова.

Запрет, как уверяли представителей медиасообщества чиновники, не может и не должен носить временные рамки.

Однако порочная практика давления продолжается. Даже несмотря на то, что на Старой площади приветствовали концепцию информационной политики, презентованную в июне 2021 года. Но ее положения так и остались на бумаге. Похоже, рекомендациям следовать никто не собирается.

Забыли власти и о том, что толчком для создания свода правил для успешного партнерства СМИ и государства как раз послужила резонансная идея Асылбаевой заткнуть рты неугодным журналистам и блогерам.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев тогда заявлял, что цензуры не будет.

"Я считаю, что основными столпами должны быть закрепление принципов свободы слова, доступ к информации журналистов. Всем представителям СМИ Конституция гарантирует это право. Не допускается цензура. Все эти принципы должны быть закреплены. Призываю к активному, живому диалогу", - сказал он.

Могу заверить, что служба информационной политики администрации главы государства будет максимально близка к журналистам и будет сообщать оперативно необходимую информацию.

Эрбол Султанбаев
Служба оперативно информирует, признаем. Но в целом ситуация вокруг СМИ не вызывает оптимизма. Преследуют уголовно не только отдельных сотрудников СМИ, информационные ресурсы стремятся ограничить, возбуждая надуманные дела. Показательный факт - разработке и принятию драконовских инициатив, направленных против свободы слова и мнений, (тот же законопроект об иностранных агентах. - Прим. 24.kg), президентская администрация никак не препятствует.

Когда у защиты нет инструментов, а у властей - желания
Еще один момент, который бьет напрямую по правам и свободам журналистов, - отсутствие необходимых для их защиты механизмов. Глава отделения "Репортеры без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавалье подчеркнула - в Кыргызстане нет независимых судов. Нет у нас и профессиональных и независимых лингвистов. А "уровень" подготовки государственных экспертов продемонстрировал суд по делу в отношении Next TV.

Другая проблема - дырявое информационное пространство. В КР практически неограниченно присутствие зарубежных СМИ. Они лучше подкованы технически и финансово. Местным информационным ресурсам конкурировать с ними трудно: не хватает денег, а иногда и профессиональных навыков.

Но государство, похоже, вопросы защиты информационного суверенитета и адекватной поддержки СМИ волнуют мало.

Еще одна проблема. Журналистам становится все труднее получить хоть какую-то информацию от госорганов и чиновников. Последние предпочитают отмахиваться отписками.

Понимания же, что замечания в СМИ - это отличный способ скорректировать работу в тех направлениях, где наблюдается крен или застой, нет. Власть и ее окружение продолжают воспринимать критику как чей-то заказ. Как инструмент помощи критика очевидных промахов министерств и ведомств, а они есть и их немало, не рассматривается вовсе. Ни президентом, ни его командой.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649402040


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