Казахстанскую "дочку" "Хоум кредит банка" возглавил болгарин Бачваров

10:42 08.04.2022

Председателем правления банка "Хоум Кредит" стал Кирил Бачваров



Решением cовета директоров ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на должность председателя правления с 4 апреля 2022 назначен Кирил Бачваров, ранее два года занимавший должность финансового директора банка и шесть лет – должность директора по маркетингу и стратегии.

Кирил Бачваров поблагодарил совет директоров и всю команду за оказанное доверие.



В этом году нашему банку исполнится 17 лет, и я могу уверенно сказать, что за эти годы мы прошли очень интересный путь взросления и самоопределения. На сегодняшний день мы, безусловно, являемся одними из лидеров ответственного кредитования, а за последние несколько лет успешно выстроили свою уникальную экосистему в нашем мобильном приложении. Я испытываю радость, когда вижу, как наши клиенты все активнее и активнее пользуются нашими дебетными и кредитными карточками, и чувствую настоящую гордость за наши уникальные инвестиционные продукты, позволяющие клиентам быть еще более уверенными в своем будущем. И я еще раз хочу сказать спасибо нашим клиентам и партнерам за их лояльность, доверие и выбор.

Кирил Бачваров

В свою очередь Жан-Паскаль Дювьесар, СЕО группы "Хоум Кредит", также прокомментировал назначение нового председателя правления.



Кирил привнес совершенно новые идеи и, опираясь на богатый опыт в бизнесе, смог посмотреть на функцию управления финансами с другой перспективы. И в сочетании с его глубоким пониманием клиентского опыта и фокуса на клиента это дает ему все необходимые возможности для поддержки банка "Хоум Кредит" в достижении наших стратегических целей в качестве нового председателя правления.

Жан-Паскаль Дювьесар

На этой должности Кирил Бачваров сменил Карела Горака, который руководил банком с 2018 года.



Бачваров Кирил Атанасов родился в 1973 году в Болгарии.



В 1996 году окончил AUBG (Американский университет в Болгарии) по специальности деловое администрирование и менеджмент.



В 2012 году получил степень магистра делового администрирования университета SDA Bocconi (Милан, Италия).



Профессиональный путь



Кирил Бачваров имеет 20-летний опыт работы в международных финансовых организациях (UniCredit Group, Home Credit Group) с фокусом на управлении маркетингом, корпоративными коммуникациями и клиентским опытом.



Карьеру в "Хоум Кредит банке" Кирил Бачваров начал в 2014 году в должности директора по маркетингу и стратегическому развитию. Обладая сильной практической банковской экспертизой, Кирил Бачваров преобразовал функцию маркетинга и клиентского сервиса в Agile команду, запустил проекты по созданию портфеля кредитных, дебетных карт и транзакционных сервисов, реализовал проект по ребрендингу и созданию новой бренд-платформы "семьи-семьям".



В 2017 году был включен в члены правления банка.



В 2020 году Кирил Бачваров был назначен финансовым директором банка, где курировал финансы, казначейство, бухгалтерию, бизнес-аналитику и управление закупками.



Анастасия Московчук