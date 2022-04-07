 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 07.04.2022
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Казахстанскую "дочку" "Хоум кредит банка" возглавил болгарин Бачваров
10:42 08.04.2022

Председателем правления банка "Хоум Кредит" стал Кирил Бачваров

Решением cовета директоров ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на должность председателя правления с 4 апреля 2022 назначен Кирил Бачваров, ранее два года занимавший должность финансового директора банка и шесть лет – должность директора по маркетингу и стратегии.
Кирил Бачваров поблагодарил совет директоров и всю команду за оказанное доверие.

В этом году нашему банку исполнится 17 лет, и я могу уверенно сказать, что за эти годы мы прошли очень интересный путь взросления и самоопределения. На сегодняшний день мы, безусловно, являемся одними из лидеров ответственного кредитования, а за последние несколько лет успешно выстроили свою уникальную экосистему в нашем мобильном приложении. Я испытываю радость, когда вижу, как наши клиенты все активнее и активнее пользуются нашими дебетными и кредитными карточками, и чувствую настоящую гордость за наши уникальные инвестиционные продукты, позволяющие клиентам быть еще более уверенными в своем будущем. И я еще раз хочу сказать спасибо нашим клиентам и партнерам за их лояльность, доверие и выбор.
Кирил Бачваров
В свою очередь Жан-Паскаль Дювьесар, СЕО группы "Хоум Кредит", также прокомментировал назначение нового председателя правления.

Кирил привнес совершенно новые идеи и, опираясь на богатый опыт в бизнесе, смог посмотреть на функцию управления финансами с другой перспективы. И в сочетании с его глубоким пониманием клиентского опыта и фокуса на клиента это дает ему все необходимые возможности для поддержки банка "Хоум Кредит" в достижении наших стратегических целей в качестве нового председателя правления.
Жан-Паскаль Дювьесар
На этой должности Кирил Бачваров сменил Карела Горака, который руководил банком с 2018 года.

Бачваров Кирил Атанасов родился в 1973 году в Болгарии.

В 1996 году окончил AUBG (Американский университет в Болгарии) по специальности деловое администрирование и менеджмент.

В 2012 году получил степень магистра делового администрирования университета SDA Bocconi (Милан, Италия).

Профессиональный путь

Кирил Бачваров имеет 20-летний опыт работы в международных финансовых организациях (UniCredit Group, Home Credit Group) с фокусом на управлении маркетингом, корпоративными коммуникациями и клиентским опытом.

Карьеру в "Хоум Кредит банке" Кирил Бачваров начал в 2014 году в должности директора по маркетингу и стратегическому развитию. Обладая сильной практической банковской экспертизой, Кирил Бачваров преобразовал функцию маркетинга и клиентского сервиса в Agile команду, запустил проекты по созданию портфеля кредитных, дебетных карт и транзакционных сервисов, реализовал проект по ребрендингу и созданию новой бренд-платформы "семьи-семьям".

В 2017 году был включен в члены правления банка.

В 2020 году Кирил Бачваров был назначен финансовым директором банка, где курировал финансы, казначейство, бухгалтерию, бизнес-аналитику и управление закупками.

Анастасия Московчук

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649403720


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