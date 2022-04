Клоун-герой. Как на Западе усиленно раздувают миф о "супермене" Зеленском, - Владимир Малышев

11:45 08.04.2022 Клоун-герой. Как на Западе усиленно раздувают миф о "супермене" Зеленском

Владимир Малышев

08.04.2022

Клоун-герой

Истерическая суета царит сегодня на Западе вокруг нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. У него берут интервью телеканалы, его фото на первых обложках журналов, хвалебные статьи о нем публикуют все ведущие СМИ. Появились даже рисунки, на которых он изображен в костюме супермена.



Да и сам этот бывший шоумен старается вовсю. Чуть ли не каждый день выступает по телесвязи то перед одним, то перед другим парламентом стран Европы, требуя все новых санкций против России и поставок оружия, его встречают бурными аплодисментами. С одобрением выслушивают его русофобский спич убеленные сединами члены американского конгресса США.



"Боже, какой храбрый парень!" - восторженно воскликнул по свидетельству Daily Mail премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после разговора по телефону с укрывшемся в надежном бункере Зеленским. Добавив, что он "молится за него".



Почему же происходит вся эта международная свистопляска вокруг президента Украины, который втравил собственную страну в кровавый кошмар, попытался разобраться Дэвид Белл, автор статьи в американском издании New Statesman, опубликованной под заголовком "Миф о Зеленском: почему мы не должны восхвалять украинского президента".Сегодня на Западе Зеленского восхваляют, как прежде восхваляли многих других харизматических лидеров, пишет он, вспоминая исторические прецеденты и повторяя избитые русофобские клише, объясняет западному обывателю, почему верить в миф о Зеленском может быть опасно.



"История может показаться знакомой, - пишет о Зеленском Белл. - Лидер страны на периферии Европы прославился на весь мир, став борцом против превосходящего по силе противника, чтобы сохранить независимость от безжалостных иностранцев. Он красив, мужествен и смел. Народ обожает его. На Западе его сравнивают с легендарными героями прошлого. Он такой привлекательный, а его призывы к военному вмешательству такие настойчивые, что некоторые из западных комментаторов даже, похоже, готовы рискнуть развязыванием глобальной войны, только чтобы поддержать его. Он - сама харизма".



Нам, конечно, такой панегирик покажется совершенно диким, потому что мы-то знаем Зеленского совсем в ином качестве. Сначала - в образе кривляющегося на сцене комика средней руки, а потом раздувшего щеки самодовольного человечка, посаженного стараниями западных кураторов в кресло президента Украины.



Он подавил оппозицию, закрыл все оппозиционные СМИ, и сейчас продолжает войну "до последнего украинца", опираясь на неонацистов-бандеровцев. К тому же этого "харизматического лидера" заподозрили еще и в пристрастии к наркотикам, что делает нахождение такого человека во главе государства, да еще во время боевых действий, особо опасным.



Однако американский автор обо всем этом, конечно, ничего не пишет, рассматривая созданный о Зеленском на Западе миф совсем под другим углом зрения. Сравнивая его с некоторыми кумирами Запада в прошлом, он отмечает, что "такой же культ сейчас возводят вокруг Зеленского. Его воспевают в песнях (автора-исполнителя Five For Fighting) как "украинского супермена" с "восточным сердцем, которое Запад потерял". Сама песня называется "Может ли один человек спасти мир?". Французский философ Бернар-Анри Леви, как возомнивший из себя неизвестно кого, как мотылек, летит на пламя любого геополитического кризиса начиная с Боснии. Он конечно же полетел в Киев, чтобы потом похвастаться знакомством с Зеленским. "Свободный мир тоже на кону в битве за Киев. Европа, приверженная своим принципам, нашла нового, молодого и замечательного отца-основателя", - написал недавно Леви".



Однако автор статьи в New Statesman предупреждает, что все это может плохо закончиться. "Многие харизматические революционеры, которым мир аплодировал за свержение порочных и коррумпированных диктаторских режимов, пишет Белл, в итоге сами стали такими же диктаторами. Они тоже начинают верить в чересчур лестные комплименты, которыми в минуты отчаяния их осыпают заждавшиеся поклонники в надежде на спасение. Они тоже начинают верить мифам.



"История, - делает вывод американский журналист, - учит, что нам не нужно вестись на мифы о Зеленском, особенно если из-за них западные страны могут пренебречь своими собственными интересами и безопасностью".



Одно дело предоставить гуманитарную помощь и оказать некоторую военную помощь бедным украинцам. Но, перефразируя мудрого лорда Холланда, мы может и глупые, но не настолько, чтобы вступать в войну с Россией только потому, что Бернар-Анри Леви побывал на Украине, - заключает журналист.



Понятно, что американцев заботят, прежде всего, свои собственные шкурные интересы и им совсем не хочется воевать с Россией из-за Украины, и они уже стали опасаться, что именно Зеленский, раздувшись от внимания Запада, как лягушка, может вовлечь США в большую войну. Но ведь именно Вашингтон и натравил на нас Украину, вооружив ее до зубов и разжигая русофобию. Зеленский для американцев всего лишь пешка, которая им нужна только для одного - для ослабления России.



К тому же даже в США есть те, кто все же дает нынешнему главе киевского режима объективную оценку. "Я чрезвычайно шокирован информационной шумихой вокруг фигуры Зеленского, этого актера и комика, - заявил, например, в интервью телеканалу CNews директор Центра исследований в области разведки Эрик Денесе. - Я думаю, он хорошо играет свою роль, он является, в какой-то степени, иконой для украинского народа, который по-настоящему страдает в результате боевых действий. Тем не менее, он же и виноват в том, что происходит. Он и его окружение. Не будем забывать, что он был избран благодаря голосам русскоязычного населения в 2019 году. Но он не выполнял Минские соглашения, как обещал избирателям".



Потом, стоит отметить, что он был одним из фигурантов дела Pandora Papers, и это не голые фразы, его обвиняли в сокрытии большой части своего состояния, в частности, благодаря компании Maltex. Его также обвиняли в отмывании около 40 миллионов долларов олигарха Коломойского. То есть мы имеем дело с неким сатиром. Я думаю, что он проводит очень хитрую политику налаживания связей, которая начинает оборачиваться против него самого, - констатирует Эрик Денесе.



В том, что на Западе Зеленского превратили в икону сопротивления "российской агрессии", нет ничего удивительного. Почти точно так же там восхищались в свое время и другим яростным русофобом - Адольфом Гитлером, пока тот на этот Запад не напал.



Известный норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун так писал о фюрере: "Он был воином, борцом за человечество, провозвестником Евангелия о правах всех народов. Он был реформатором высшего класса".



"Гитлер - один из величайших людей: старики ему верят, молодые боготворят. Он - воплощение национального героя, который служит своей стране", - восторгался Генри Ллойд-Джордж, премьер-министр Великобритании. Эдуард III, король Великобритании заявил: "Для мира будет трагедия, если Гитлер будет повержен".

А Джон Кеннеди, будущий президент США во время визита в Европу в 1937 г. восхищался: "Гитлер слеплен из особого теста. Это человек-легенда". Расхваливал фюрера до того, как он напал на Великобританию даже Уинстон Черчилль: "Я восхищаюсь людьми, которые встают на защиту своей потерпевшей поражение родины, даже если сам нахожусь на другой стороне. Он имел полное право быть германским патриотом, если он желал этого".



На Западе расхваливали Гитлера по той же причине, по которой сегодня восхищаются якобы "харизматическим" Зеленским - в нем видели того, кто будет бороться с Россией, а в то время с СССР.



Если бы фюрер сразу пошел на Восток, а не захватил перед этим почти всю Европу, то сегодня европейцы и Гитлером точно так же бы открыто восторгались. Этот клоун в кресле президента - против России, - именно поэтому на Западе и раздувают фальшивый миф о Зеленском, будто бы об "отважном лидере украинского народа". Источник - Столетие.Ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649407500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Сенаторы ратифицировали Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях

- Правительство представило Мажилису уточнения в бюджет на 2022-2024 годы

- "Самрук-Казына" распродается по частям

- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1 квартала 2022 года)

- Казахстан не присоединится к санкциям против России, заявил глава МИД

- Ералы Тугжанов провел встречу с представителями University of Arizona

- В Казахстане планируется продление запрета на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортным средством

- МВД и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией