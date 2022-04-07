"Самрук-Казыну" КазВласти распилят и распродадут по частям

13:01 08.04.2022 "Самрук-Казына" распродается по частям

Фонд "Самрук-Казына" намерен приватизировать крупнейшие национальные компании. Поможет ли эта мера в кризисные времена или разорит обычных потребителей?



Алма Бектенова, turanpress.kz, 7 апреля



Новая волна приватизации активов фонда порождает в экспертной среде бурные обсуждения. Некоторые опасаются резкого роста тарифов, некоторые, напротив, уверены, что только в частных руках наши гиганты заработают в полной мере.



Это только начало



В начале апреля в фонде заявили, что список активов "Самрук-Казыны", предназначенный для приватизации в перспективе увеличится в 2,5 раза. Список сейчас рассматривается Общественным советом АО "Самрук-Қазына" и приглашенными экспертами.

Напомним, что в конкурентную среду передается до 253 активов. В их числе крупнейшие компании – "КазМунайГаз", "Эйр Астана", "Қазақстан темір жолы", "QazaqGaz". В фонде сообщают, что приватизация соответствует общемировой практике и подтверждает взятый Казахстаном курс на разгосударствление и построение эффективной рыночной экономики.

Передача в частные руки и IPO крупных энергетических активов, таких как "КазМунайГаз", "Самрук-Энерго" или KEGOC вызывает опасения у многих экспертов. Что будет с рядовыми потребителями, если инвестор поднимет цены?

Председатель Общественного совета Болат Жамишев, в частности, сообщил, что даже при условии вывода на IPO или продажи неконтрольных долей в капитале стратегических компаний контроль над ними останется за государством. Предполагается, что через фонд государство сохранит контроль над монополистами, а тарифы будут регулироваться с помощью отраслевых механизмов.

Ранее президент Токаев неоднократно поручал ускорить продажу активов "Самрук-Казына". "Необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать для этого приватизацию активов госфонда "Самрук-Казына", – сказал президент в январе этого года. Он также настаивал на максимальной прозрачности процесса. Кроме того, президент потребовал от правительства создать действительно конкурентную среду в ключевых отраслях экономики и обеспечить транспарентность систем закупок фондов и национальных компаний.

Напомним также, что фонд подвергался реформированию в течение едва ли не десятка лет, но так и не достиг желаемой эффективности.



Зачем нужен "Самрук-Казына"?



Общественный деятель Петр Своик выступает против приватизации крупнейших объектов энергетической системы.

– Главная претензия к "Самрук-Казыне" и его нынешнему председателю – они вообще понимают, зачем нужны? Для чего нужна государственная собственность в экономике? Необходимо понимание, для чего фонд обладает теми или иными активами, чтобы потом уже решать что-то лишнее продать и на вырученные средства приобрести необходимое. Это понимание отсутствует, – отметил Петр Своик.

– Еще до Саткалиева, много лет назад в фонде утверждали, что он существует для повышения стоимости активов. Когда госимущество нужно для роста его стоимости, как у какого-нибудь ростовщика, это очень странная постановка вопроса. Но и с такой задачей "Самрук-Казына" не справился. Ежегодно росли только долги фонда, он все больше и больше грузил себя внешними долгами. Выходит, эта структура существует просто для получения зарплаты ее сотрудниками? Других ответов нет.

Безусловно, считает эксперт, государство не должно полностью подминать под себя экономику, но для него необходимо иметь свою нишу и нести ответственность за важнейшие сферы. "Самрук-Казына" осуществил концентрацию госсобственности, но смысл процесса остался непонятным. "Получается, что фонд существует лишь для распродажи себя самого", – уточнил Петр Своик.

– Необходимо все нацкомпании отдать в отраслевые министерства. Никто же не говорит, что нужно ликвидировать Минсельхоз, чтобы сельское хозяйство развивалось без государственного участия. Сейчас отраслевые компании почему-то находятся не в отраслях, а в бессмысленной пирамиде "Самрук-Энерго", – пояснил специалист.



Комуслуги только для богатых



В перспективе, полагает Петр Своик, нас ждет не просто рост тарифов, а превращение всей инфраструктуры, с советских времен оставшейся массовой, в инфраструктуру для элиты. "Если все распродать, то электричество достанется жителям "золотых кварталов" в Алматы, столице и областных центрах, а вокруг будут "шаныраки", где дадут на дом одну лампочку. Централизованное теплоснабжение, водоснабжение и канализация будут только в богатых кварталах, остальные этого лишатся. Потому что если все отдавать на рынок, то платить за услуги смогут лишь 15-20% – наиболее состоятельное население Казахстана", – заключил эксперт.

В марте Петр Своик писал в соцсетях, что распродавать объекты национальных энергетических компаний – форменное преступление.

"Возьмем электроэнергетику: КЕГОК – это та самая национальная электрическая сеть, которая, – по формулировке закона "Об электроэнергетике", не подлежит не только приватизации, но и ее предварительным стадиям. Могли хотя бы Закон открыть и прочитать. Одновременно КЕГОК – это Национальный системный оператор, что само по себе тоже извращение Закона и полное безобразие. Безобразие в том смысле, что электросетевая компания, пусть и высоковольтная, одновременно отвечает за балансирование всей энергосистемы и за все противоаварийные защиты. А то, что Национального оператора можно приватизировать – вообще без комментариев!"



Под контролем государства



Иной точки зрения придерживается финансист, член Национального совета общественного доверия при президенте РК Расул Рысмамбетов.

– Есть такая гигантская корпорация – "Дженерал электрик". У нее был легендарный руководитель, который сказал: "нам нужен президент в каждом кресле". То есть все сотрудники компании должны ею руководить, должны воспринимать ее как собственную. Поэтому я приветствую частичную приватизацию активов "Самрук-Казына". В любом случае государство должно оставить контролирующий пакет акций за собой, чтобы предотвратить возможность злоупотреблений. Во-вторых, приватизация таких активов должна осуществляться с жестким контролем над мажоритариями. Тех, у кого больше 5-10%, государство будет тщательно проверять. Условно, компании, которые хотят аккумулировать у себя 10% "КазМунайГаза" или КТЖ, должны будут получать разрешение. Это следует из законодательства", – отметил эксперт.

– Президент обещал прозрачность в квазигоссекторе. Нет ничего лучше для прозрачности, чем наличие множества акционеров, к тому же заинтересованных в росте компании. Тем самым пропадет диктат мажоритариев. В классической корпорации у акционеров есть право несколько раз в год что-то менять, а все остальное время компанией руководит непосредственно правление. Члены правления работают за зарплату и за бонусы, они кровно заинтересованы в том, чтобы компания была прибыльной и процветающей, – добавил Расул Рысмамбетов.

По его словам, приватизация снимет вопрос злоупотребления правительства при использовании квазигосударственного сектора. Компании при этом будут осуществлять свои прямые функции, не распыляясь на посторонние интересы. Например, КТЖ должно заниматься перевозками, а не строить ледовые дворцы, как это однажды произошло. "КазМунайГаз" должен иметь возможность закрывать отработанные месторождения. Сегодня, считает эксперт, квазигоссектор увлекается социальными функциями зачастую в ущерб производству.



Баланс интересов



Проблема резкого роста тарифов в случае приватизации сильно преувеличена, полагает Расул Рысмамбетов.

– У нас есть Антимонопольный комитет, есть структуры, определяющие экономическую политику государства. Нельзя будет взять и внезапно увеличить тарифы в 10 раз. Правительство не уйдет из сферы ограничения тарифов, – отметил специалист.

По его мнению, хотя в обществе бытуют патерналистские представления о том, что государство должно заниматься всем, предыдущий опыт был неудачным. "Нацкомпании работали плохо как государственные, а получали хорошо – как частные. Сейчас нужно иначе: плохо работали – плохо получили, хорошо работали – вот вам бонусы", – подчеркнул он.

– Мы вступаем на правильную траекторию, но в деле приватизации могут быть эксцессы, поэтому есть пилотные компании для отработки методов, на их примере посмотрим и поучимся. В любом случае передача в конкурентную среду будет происходить постепенно, сразу все компании "Самрук-Казыны" не приватизируют. Во всем мире такие механизмы нормально работают, едва ли нам одним нужен тотальный контроль государства", – резюмировал Расул Рысмамбетов. Источник - turanpress.kz

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