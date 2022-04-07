На месте Таласской мега-битвы арабов с китайцами КырВласти соорудят мемориал "Атлах". Есть 8 проектов...

14:15 08.04.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



На месте Таласской битвы построят мемориальный комплекс "Атлах"



На месте Таласской битвы построят Государственный историко-культурный и мемориальный комплекс "Атлах". Определен лучший эскизный проект. Об этом 24.kg сообщили в Минкультуры.



Решением конкурсной комиссии победителем признана студия ОсОО "АСМАТ". Она получит от министерства приз в 100 тысяч сомов.



Всего на конкурс было представлено восемь проектов.



Как рассказали редакции, это первый этап реализации проекта по увековечению Таласской битвы и города Атлаха. "Далее авторам необходимо доработать проект с учетом рекомендаций комиссии, потом будет разработана проектно-сметная документация мемориального комплекса, затем приступим к его реализации", - заключили в Минкультуры.



Битва на реке Талас (Атлахская битва) - сражение, произошедшее в июле 751 года на реке Талас, в приграничных районах современных Казахстана и Кыргызстана между войсками Аббасидского халифата и карлуков с одной стороны и армией танского Китая за контроль над Средней Азией. Результатом битвы стала победа аббасидов с карлуками, что положило начало распространению ислама в Мавераннахре и Центральной Азии, а также арабскому влиянию на участках Великого шелкового пути в регионе.



