"Страшная и большая проблема": обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета

14:23 08.04.2022

Активист Азамат Сарсенбаев из Актау опубликовал видео обмелевшего Каспийского моря. Он отметил, что жители ежегодно наблюдают, "как на глазах мелеет Каспий", сообщает Zakon.kz.



С тяжелым сердцем прошелся по некогда дну нашего Каспийского моря… Помню, как в детстве боялись отплыть на 10 метров от берега. А тут можно уже пешком пройтись на 200 метров по голому камню, которые когда-то были глубоко под водой. Каждый год мы с тревогой наблюдаем, как на глазах мелеет наш Каспий. И это страшно, – подписал видео Сарсенбаев.



Да. Это самая страшная и большая проблема. Другой воды, кроме как из моря, у нас нет. Оно бесконечно уходит;



Что же будет дальше с главной достопримечательностью нашего города. Представить страшно;



Вчера тоже проходила и была в шоке, – отметили комментаторы.



Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем.



Каспий омывает границы Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана, но самая протяженная береговая линия – на территории Казахстана. В западной части Казахстана на побережье Каспия расположены города Актау и Атырау.



Уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года.



Анастасия Московчук



