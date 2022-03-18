Погибли уже 21, не считая сирийских туркоманов. Генерал СВР Л.Решетников о судьбе иностранцев в Мариуполе

14:25 08.04.2022

генерал СВР Леонид Решетников в своем Telegram-канале сообщает подробности относительно офицеров НАТО, которые, как сообщалось в последние дни, заблокированы вместе с нацистами "Азова" в Мариуполе, а Запад пытается их эвакуировать.



"В Мариуполе к моменту начала окружения города российскими войсками находились 53 офицера французской военной разведки DGSE.



Они при начале блокады Мариуполя были насильно удержаны боевиками из Национального полка "Азов", в качестве живого щита и чтобы у главного командования ВСУ был стимул разблокировать Мариупольский котел.



Прибывшие 30.03.2022 для решения вопроса с французскими коллегами офицеры германской военной разведки BND были так же удержаны, несмотря на гарантии со стороны командования ВСУ и находившегося в Киеве командования Национального полка "Азов".



Кроме них в Мариуполе находится группа добровольцев – бывших и действующих офицеров из Канады, Швеции и Великобритании, а также отряд сирийских туркоманов с большим опытом ведения городских боев в Сирии. Общая численность этих добровольцев точно не установлена, среди них могут быть кадровые разведчики из канадской CSIS, шведской Must и британской MI-6.



Многочисленные попытки Эммануэля Макрона решить вопрос через Владимира Зеленского оказались безрезультатными, тот не имеет реального контроля над находящимися в Мариуполе боевиками Национального батальона "Азов".



Телефонные переговоры Макрона с Владимиром Путиным тоже не дали результата, несмотря на угрозу со стороны Макрона прибегнуть к блокировке счета Центрального банка России во Франции.



Путин все время апеллировал к Зеленскому, что только президент Украины, а не России, может повлиять на боевиков Национального батальона "Азов".



В итоге 20.03.2022 Франция заморозила активы ЦБР на сумму 22 миллиарда евро.



Также 18.03.2022 к решению вопроса подключился Олаф Шольц, по распоряжению которого в Мариуполь 20.03.2022 были отправлены и пропущены российскими военными офицеры разведки ФРГ, которые сами оказались в заложниках у боевиков Национального полка "Азов".



По имеющимся данным, в настоящее время в Мариуполе погиб уже 21 офицер французской военной разведки во время обстрелов со стороны российских военных.



30.03.2022 Макрон уволил начальника военной разведки Франции Видо.



30.03.2022 Шольц имел телефонный разговор с Путиным. Одной из тем разговора, по данным западных изданий, был вывоз офицеров разведслужб НАТО из Мариуполя.



01.04.2022 Главным управлением разведки Министерства обороны Украины была предпринята попытка вывезти из Мариуполя группу раненых и руководства Национального полка "Азов", а также первую партию офицеров военных разведок Франции и Германии.



Российскими военными были сбиты два Ми-8 – один упал у Рыбацкого (2 пленных, остальные погибли), один упал в море (все погибли). По сведениям французских СМИ, в упавшем в море вертолете находились два офицера французской военной разведки.



Два других Ми-8 после падения первых двух смогли уйти из-под обстрела ПЗРК.



Вертолеты были сознательно допущены в Мариуполь, чтобы сбивать на отходе – расчеты с ПЗРК стояли наготове и ждали сигнала. Еще одному вертолету сопровождения Ми-24 удалось уйти от ракет.



06.04.2022 была предпринята еще одна попытка вывезти вертолетами ГУР МОУ из Мариуполя. Российские военные сбили два вертолета при подлете со стороны моря.



Удерживаемые в Мариуполе офицеры разведок стран НАТО и Швеции (не входит в НАТО) сейчас сконцентрированы на "Азовстали", чтобы служить живым щитом.



Это обстоятельство сильно затрудняет штурм "Азовстали" и не позволяет наносить мощные бомбовые и артиллерийские удары по укреплениям боевиков на территории "Азовстали".



06.04.2022 российские войска по договоренности с турками согласились организовать коридор для выхода боевиков и западных военных, которых согласились подать как журналистов и сотрудников гуманитарных миссий. Но реального результата не получилось", – пишет Решетников.