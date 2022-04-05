|Сердар назначил ключевых министров нового правительства Туркменистана
20:52 08.04.2022
Назначены руководители министерств и отраслевых ведомств
05.04.2022
Указ Президента Туркменистана
О Сердарове М.Н.
Назначить Сердарова Мухамметгелди Нургелдиевича министром финансов и экономики Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Сылапове М.Б.
Назначить Сылапова Мухамметсейита Бабаевича министром труда и социальной защиты населения, председателем правления Пенсионного фонда Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Ташлиеве Д.А.
Назначить Ташлиева Довлета Акмухаммедовича председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Мяликове Т.О.
Назначить Мяликова Тойлы Овезгулыевича председателем Центрального банка Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра финансов и экономики Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Ходжагулыеве М.Х.
Назначить Ходжагулыева Мухамметгулы Ходжагулыевича председателем Главной государственной службы "Türkmenstandartlary".
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Аманмухаммедове Д.А.
Назначить Аманмухаммедова Довлетгелди Аннабайрамовича председателем Государственного комитета Туркменистана по статистике, освободив его от должностей заместителя министра труда и социальной защиты населения Туркменистана, заместителя председателя правления Пенсионного фонда Туркменистана – управляющего Пенсионным фондом Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Аманове Б.А.
Назначить Аманова Батыра Амангелдиевича Государственным министром Туркменистана – председателем Государственного концерна "Türkmengaz".
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Агаджанове Г.В.
Назначить Агаджанова Гуванча Велиназаровича председателем Государственного концерна "Türkmennebit", освободив его от должности заместителя председателя Государственного концерна "Türkmennebit".
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Розыеве М.Т.
Назначить Розыева Мердана Тедженовича председателем Государственной корпорации "Türkmengeologiýa".
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Орунове Г.Д.
Назначить Орунова Гуванча Довлетмаммедовича министром строительства и архитектуры Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Аннамаммедове Б.И.
Назначить Аннамаммедова Баймырата Илмырадовича министром промышленности и строительного производства Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Реджепмырадове Х.С.
Назначить Реджепмырадова Хаджымухаммета Сапармухаммедовича министром энергетики Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Еламанове С.Г.
Назначить Еламанова Сердаргелди Гурбангелдиевича председателем Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Ныязлыеве Н.М.
Назначить Ныязлыева Ныязлы Мырадовича председателем Государственного концерна "Türkmenhimiýa".
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Алтыеве А.Н.
Назначить Алтыева Алланура Нургелдиевича министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Байджанове Г.
Назначить Байджанова Гуйзгелди председателем Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Бердиеве А.А.
Назначить Бердиева Ахмеда Амангелдиевича генеральным директором Государственного объединения "Türkmen atlary".
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Гурбанназарове О.
Назначить Гурбанназарова Оразмырата министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Чарыеве Б.Ш.
Назначить Чарыева Бегенча Шадурдыевича председателем Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Ишангулыевой О.А.
Назначить Ишангулыеву Огулхаджат Аманмырадовну председателем Государственного объединения "Türkmenhaly".
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Атаевой Г.К.
Назначить Атаеву Гурбангуль Какалыевну министром образования Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Агамырадове Г.Н.
Назначить Агамырадова Гулмырата Нурмырадовича министром спорта и молодежной политики Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Шамырадове А.А.
Назначить Шамырадова Атагелди Ашыровича министром культуры Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Аманнепесове Н.К.
Назначить Аманнепесова Нурмухаммета Какабаевича министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Реджепове Р.Ш.
Назначить Реджепова Ресула Шыхдурдыевича министром текстильной промышленности Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Газакбаеве М.А.
Назначить Газакбаева Мердана Аманджановича председателем Государственного информационного агентства Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
Об Ашырове А.Г.
Назначить Ашырова Арслана Гурбанмаммедовича председателем Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Указ Президента Туркменистана
О Худайбердиеве А.Р.
Назначить Худайбердиева Акмырата Розыдурдыевича председателем Туркменской государственной издательской службы.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.
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Постановлением Президента Туркменистана министр финансов и экономики Туркменистана Сердаров Мухамметгелди Нургелдиевич назначен национальным координатором Европейского Союза по международной технической помощи от Правительства Туркменистана и управляющим Всемирного банка от Туркменистана.
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Постановлением Президента Туркменистана Мушшиков Гадыргелди Мушшикович освобожден от исполнения обязанностей председателя Центрального банка Туркменистана и должностей управляющего Международным валютным фондом от Туркменистана и управляющего Азиатским банком развития от Туркменистана.
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Постановлением Президента Туркменистана председатель Центрального банка Туркменистана Мяликов Тойлы Овезгулыевич назначен управляющим Международного валютного фонда от Туркменистана и управляющим Азиатским банком развития от Туркменистана.
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Постановлением Президента Туркменистана Велбегов Силап Шамырадович освобожден от исполнения обязанностей председателя Государственного комитета Туркменистана по статистике.
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Постановлением Президента Туркменистана Байгелдиев Гуйчгелди Мырадович освобожден от исполнения обязанностей председателя Государственного концерна "Türkmennebit".