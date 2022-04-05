Сердар назначил ключевых министров нового правительства Туркменистана

20:52 08.04.2022

Назначены руководители министерств и отраслевых ведомств

05.04.2022



Указ Президента Туркменистана



О Сердарове М.Н.



Назначить Сердарова Мухамметгелди Нургелдиевича министром финансов и экономики Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Сылапове М.Б.



Назначить Сылапова Мухамметсейита Бабаевича министром труда и социальной защиты населения, председателем правления Пенсионного фонда Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Ташлиеве Д.А.



Назначить Ташлиева Довлета Акмухаммедовича председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Мяликове Т.О.



Назначить Мяликова Тойлы Овезгулыевича председателем Центрального банка Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра финансов и экономики Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Ходжагулыеве М.Х.



Назначить Ходжагулыева Мухамметгулы Ходжагулыевича председателем Главной государственной службы "Türkmenstandartlary".



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Аманмухаммедове Д.А.



Назначить Аманмухаммедова Довлетгелди Аннабайрамовича председателем Государственного комитета Туркменистана по статистике, освободив его от должностей заместителя министра труда и социальной защиты населения Туркменистана, заместителя председателя правления Пенсионного фонда Туркменистана – управляющего Пенсионным фондом Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Аманове Б.А.



Назначить Аманова Батыра Амангелдиевича Государственным министром Туркменистана – председателем Государственного концерна "Türkmengaz".



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Агаджанове Г.В.



Назначить Агаджанова Гуванча Велиназаровича председателем Государственного концерна "Türkmennebit", освободив его от должности заместителя председателя Государственного концерна "Türkmennebit".



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Розыеве М.Т.



Назначить Розыева Мердана Тедженовича председателем Государственной корпорации "Türkmengeologiýa".



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Орунове Г.Д.



Назначить Орунова Гуванча Довлетмаммедовича министром строительства и архитектуры Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Аннамаммедове Б.И.



Назначить Аннамаммедова Баймырата Илмырадовича министром промышленности и строительного производства Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Реджепмырадове Х.С.



Назначить Реджепмырадова Хаджымухаммета Сапармухаммедовича министром энергетики Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Еламанове С.Г.



Назначить Еламанова Сердаргелди Гурбангелдиевича председателем Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Ныязлыеве Н.М.



Назначить Ныязлыева Ныязлы Мырадовича председателем Государственного концерна "Türkmenhimiýa".



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Алтыеве А.Н.



Назначить Алтыева Алланура Нургелдиевича министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Байджанове Г.



Назначить Байджанова Гуйзгелди председателем Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Бердиеве А.А.



Назначить Бердиева Ахмеда Амангелдиевича генеральным директором Государственного объединения "Türkmen atlary".



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Гурбанназарове О.



Назначить Гурбанназарова Оразмырата министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Чарыеве Б.Ш.



Назначить Чарыева Бегенча Шадурдыевича председателем Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Ишангулыевой О.А.



Назначить Ишангулыеву Огулхаджат Аманмырадовну председателем Государственного объединения "Türkmenhaly".



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Атаевой Г.К.



Назначить Атаеву Гурбангуль Какалыевну министром образования Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Агамырадове Г.Н.



Назначить Агамырадова Гулмырата Нурмырадовича министром спорта и молодежной политики Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Шамырадове А.А.



Назначить Шамырадова Атагелди Ашыровича министром культуры Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Аманнепесове Н.К.



Назначить Аманнепесова Нурмухаммета Какабаевича министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Реджепове Р.Ш.



Назначить Реджепова Ресула Шыхдурдыевича министром текстильной промышленности Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Газакбаеве М.А.



Назначить Газакбаева Мердана Аманджановича председателем Государственного информационного агентства Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



Об Ашырове А.Г.



Назначить Ашырова Арслана Гурбанмаммедовича председателем Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Указ Президента Туркменистана



О Худайбердиеве А.Р.



Назначить Худайбердиева Акмырата Розыдурдыевича председателем Туркменской государственной издательской службы.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 5 апреля 2022 г.



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Постановлением Президента Туркменистана министр финансов и экономики Туркменистана Сердаров Мухамметгелди Нургелдиевич назначен национальным координатором Европейского Союза по международной технической помощи от Правительства Туркменистана и управляющим Всемирного банка от Туркменистана.



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Постановлением Президента Туркменистана Мушшиков Гадыргелди Мушшикович освобожден от исполнения обязанностей председателя Центрального банка Туркменистана и должностей управляющего Международным валютным фондом от Туркменистана и управляющего Азиатским банком развития от Туркменистана.



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Постановлением Президента Туркменистана председатель Центрального банка Туркменистана Мяликов Тойлы Овезгулые­вич назначен управляющим Международного валютного фонда от Туркменистана и управляющим Азиатским банком развития от Туркменистана.



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Постановлением Президента Туркменистана Велбегов Силап Шамырадович освобожден от исполнения обязанностей председателя Государственного комитета Туркменистана по статистике.



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Постановлением Президента Туркменистана Байгелдиев Гуйчгелди Мырадович освобожден от исполнения обязанностей председателя Государственного концерна "Türkmennebit".