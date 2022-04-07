|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
22:51 08.04.2022
Сегодня в Туркменистане по сложившейся доброй традиции отмечен Всемирный день здоровья. К этой международной дате, закрепленной в национальном календаре, был приурочен массовый велопробег, в котором принял участие Президент Сердар Бердымухамедов.
Здоровье – непреходящая ценность не только для каждого человека, но и для всего общества, так как оно является источником физической силы и энергии, трудовой и творческой активности и благополучной жизни в целом. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства данный аспект выступает одним из приоритетов государственной политики Туркменистана, имеющей ярко выраженную социальную направленность. При этом особое внимание уделяется развитию массового физкультурно-оздоровительного и спортивного движения, ныне обретшего в нашей Отчизне небывалый размах.
В стране ведется масштабная работа по утверждению в обществе принципов здорового образа жизни, популяризации регулярных занятий физической культурой и спортом, к которым с каждым годом приобщается все большее число туркменистанцев. Последовательно реализуются Государственная программа "Saglyk", другие профильные программы, проекты по совершенствованию медицинской и спортивной инфраструктуры в городах и сельской местности.
В столице и регионах построены суперсовременные, оснащенные новейшим оборудованием и передовыми технологиями учреждения здравоохранения и санаторно-курортной сферы, спортивные сооружения, специализированные спортшколы, детские оздоровительно-развлекательные центры, модернизированы действующие профильные объекты.
Прекрасные возможности для оздоровления и занятий физкультурой и спортом, в том числе его водными видами, созданы в Национальной туристической зоне "Аваза", расположенной на экологически чистом туркменском побережье Каспия. Здесь уместно отметить, что в 2014 году в НТЗ "Аваза" состоялся этап Кубка мира по виндсерфингу, с которым Туркменистан впервые вошел в календарь международных турниров по парусному спорту.
Наличие необходимой спортивной инфраструктуры – обязательное требование при проектировании и строительстве в нашей стране дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и высших учебных заведений, а также жилых массивов.
Следует отметить, что планомерные шаги, предпринимаемые в Туркменистане в данном направлении, самым тесным образом увязаны с экологической составляющей. Сегодня в мире особенно остро осознается значение вопросов экологии как неотъемлемого фактора благополучия людей и глобального устойчивого развития. Со своей стороны Туркменистан вносит конкретный вклад в решение этих актуальных задач, претворяя в жизнь комплексную, научно обоснованную природоохранную стратегию, рассчитанную на перспективу.
Самым экологичным видом транспорта по праву признан велосипед – отличное средство передвижения, совершения путешествий и активного отдыха и вместе с тем популярный спортивный и досуговый инвентарь. В современную эпоху добрыми традициями в нашей стране стали массовые велопробеги, дни без автотранспорта, общенациональные озеленительные акции. Заложенные Героем-Аркадагом, они направлены на формирование новой экологической культуры общества и получили единодушную поддержку туркменского народа и широкое одобрение на международном уровне.
Наглядным тому свидетельством является принятая по инициативе Туркменистана в 2018 году Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 3 июня Всемирным днем велосипеда. В ознаменование этого события в Ашхабаде был возведен монумент "Велосипед", торжественное открытие которого состоялось в 2020 году.
Также напомним, что 15 марта текущего года на 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по предложению нашей страны полным консенсусом была принята Резолюция "Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития", соавторами которой выступили 62 государства.
Все это – яркое подтверждение высокого международного авторитета нейтрального Туркменистана, неуклонно претворяющего в жизнь конструктивную политику, основанную на принципах миролюбия, созидания, гуманизма и плодотворного сотрудничества.
Примечательно также, что в 2018 и 2019 годах в Ашхабаде состоялись два мероприятия, связанные с велосипедом, которые внесены в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса. Это соответственно проведенные в столице "Самый массовый урок велосипедного спорта" и "Самый продолжительный велосипедный парад по одной линии".
Утром у монумента "Велосипед", расположенного на пересечении проспекта Чандыбил и улицы Бекреве, где берет начало маршрут велопробега, собрались заместители Председателя Кабинета Министров, руководители Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, столичной администрации, общественных организаций, средств массовой информации, ректоры вузов, студенческая молодежь.
Все с большим воодушевлением приветствуют Президента Сердара Бердымухамедова.
По случаю Всемирного дня здоровья с красочной музыкально-танцевальной композицией выступают мастера искусств страны.
Дав старт массовому веломарафону, глава государства возглавил колонну его участников, облаченных в соответствующую спортивную экипировку. Вслед за Президентом Туркменистана все начали слаженное движение по маршруту, пролегающему по просторным столичным проспектам.
Бодрящая свежесть апрельского утра, чистый прохладный воздух, живописный пейзаж предгорий Копетдага, одевшихся в яркий весенний наряд, впечатляющая панорама беломраморного Ашхабада, уверенно укрепляющего свои позиции в ряду красивейших и комфортабельных городов мира, центра регионального и международного сотрудничества, вызывают душевный подъем, придают силы, дарят позитивные эмоции.
На старте и вдоль трассы массового велопробега развернулись вдохновенные выступления творческих коллективов. Музыкально-танцевальные композиции и песни, прославляющие независимую нейтральную Родину и ее миролюбивую созидательную политику, воспевающие спорт, приумножили праздничную атмосферу, воодушевив участников спортивной акции на успешное преодоление дистанции.
В ходе велокросса Президент Туркменистана продемонстрировал превосходную физическую и спортивную подготовку. Ранее, занимая различные руководящие должности, глава государства, заслуженный тренер Туркменистана Сердар Бердымухамедов также регулярно принимал участие в подобных акциях, на личном примере подтверждая преимущества активного и здорового образа жизни.
Как известно, будучи инициатором новаторской государственной стратегии в спортивной сфере и прекрасным спортсменом, Герой-Аркадаг является горячим приверженцем занятий физкультурой и спортом, что стало для него нормой жизни еще с юных лет.
Продолжая добрые семейные традиции, Президент Сердар Бердымухамедов неизменно уделяет время для занятий спортом, которые, наряду с благотворным влиянием на физическое и эмоциональное состояние человека, способствуют выработке таких качеств характера, как трудолюбие, сила воли, целеустремленность, дисциплинированность. В этом находит свое зримое продолжение преемственность поколений.
Что касается велоспорта, то он широко распространен и популярен в мире. Его история начинается с первых крупных велогонок, проведенных во Франции во второй половине XIX века. В 1896 году этот вид спорта был включен в программу Олимпийских игр.
Примечательно, что в Туркменистане велоспорт также имеет давнюю историю, берущую отсчет с создания в 1894 году первого общества велосипедистов в Ашхабаде, а год спустя состоялись и первые состязания велосипедистов. В современную эпоху этот вид спорта получил в нашей стране новое развитие, число его поклонников постоянно растет.
Отрадно, что в занятия велоспортом вовлекается все больше детей и молодежи. Красноречивое тому подтверждение – участие в нынешнем велокроссе юных спортсменов – воспитанников Дворца "Döwletliler köşgi". Следуя по маршруту, они умело управляют велосипедами, подаренными Героем-Аркадагом. К слову, воспитанники Дворца "Döwletliler köşgi" уже не раз участвовали в подобных спортивно-оздоровительных акциях. В нашей стране для подрастающего поколения созданы все условия для получения комплексного образования, реализации талантов и способностей, занятий спортом и творчеством.
Приоритетными в Туркменистане неизменно являются вопросы укрепления здоровья детей. Особое внимание уделяется нашим юным гражданам, нуждающимся в помощи со стороны государства. Как известно, в этих целях по инициативе Героя-Аркадага в марте 2021 года был создан специальный Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям, которому в соответствии с Постановлением Меджлиса Туркменистана присвоено имя Гурбангулы Бердымухамедова.
На открытые банковские счета Фонда в национальной и иностранной валюте постоянно перечисляются средства, что позволяет на деле воплощать в жизнь гуманистические принципы наших предков – помогать и оказывать всемерную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. С момента своего создания Фонд осуществляет масштабную работу по достижению поставленных благородных целей и задач.
…А тем временем колонна участников велопробега, возглавляемая Президентом Сердаром Бердымухамедовым, продолжила свое движение по красивейшим магистралям столицы, органично вписавшимся в городской ландшафт.
Следует отметить, что проводимые в нашей стране спортивные мероприятия, помимо оздоровительного и воспитательного значения, также несут в себе просветительскую функцию в таком важном аспекте, как обеспечение экологического благополучия, бережное отношение к природе и охрана окружающей среды. Ведь чистая экология и здоровье – понятия неразделимые.
В Туркменистане решение этих вопросов определено в ряду приоритетов государственной политики. В рамках реализуемой озеленительной стратегии ежегодно в нашей Отчизне проводятся всенародные акции по посадке деревьев. И, как результат, в столице, регионах и вокруг них увеличиваются площади зеленых насаждений, обогащающих местную флору и фауну. В минувшем месяце при участии Президента Сердара Бердымухамедова был дан старт очередной такой кампании, приуроченной к Международному дню Новруз – Национальному празднику весны.
Высаженные ранее миллионы саженцев превращаются в рукотворные лесопарковые зоны и сады, оказывающие благотворное воздействие на микроклимат. Даруя живительную прохладу в жаркие летние дни, они также надежно защищают от сильных ветров в холодное время года. Кроме того, обширные "зеленые пояса" успешно играют роль "пылеуловителей", способствуют снижению уровня шума в населенных пунктах. Последовательные шаги, предпринимаемые в данном направлении, нацелены на повышение качества жизни народа, превращение любимой Родины в цветущий сад.
По пути следования Президент Сердар Бердымухамедов, обращаясь к заместителю Председателя Кабинета Министров Ч.Пурчекову, курирующему столицу, дал конкретные поручения по дальнейшему озеленению и благоустройству Ашхабада, поддержанию в нем образцовой чистоты, комплексной модернизации городской инфраструктуры. При этом глава государства подчеркнул необходимость уделять неослабное внимание обеспечению оптимально комфортных условий для жизни людей.
В данном контексте масштабная работа, осуществляемая в столице и велаятах в этом направлении, актуальна и в плане создания возможностей для прогулок на природе и активного отдыха, в том числе семейного. И здесь очевидны преимущества велосипеда, так как он доступен для людей практически всех возрастных групп. По сравнению с другими транспортными средствами он легок в управлении. Поэтому его с большим энтузиазмом и удовольствием осваивают как юные, так и взрослые туркменистанцы.
Сегодня повсюду можно увидеть велосипедистов разных возрастов, что называется, от мала до велика. Помимо мальчиков и девочек, многие взрослые с воодушевлением вспоминают ощущения детства за рулем двухколесной "машины". Вместе с тем немало и таких, кто впервые сел на велосипед. А сделать это никогда не поздно!
Для человека велосипед является поистине универсальным тренажером для поддержания хорошей физической формы. Наукой доказано, что в процессе езды на нем задействуются различные группы мышц, что позволяет поддерживать в тонусе весь организм. В числе других весомых преимуществ занятий велоспортом и велосипедных прогулок – укрепление иммунитета, повышение выносливости, оптимизация энергообмена, уменьшение риска сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Ритмичное вращение педалей стимулирует мозговое кровообращение. В результате улучшаются координация движений, концентрация внимания и мыслительные способности. Езда на велосипеде – это также действенный способ избавиться от лишних калорий, стабилизировать артериальное давление и снять стресс, что в целом благотворно сказывается на психологическом и эмоциональном состоянии человека.
Интересный факт, что велосипед, в переводе с латинского языка означающий "быстрая нога", в результате международного соцопроса был признан самым выдающимся изобретением человечества. По количеству голосов он обошел даже такие значимые для современного мира изобретения, как интернет и телефон вместе взятые.
Таким образом, велоспорт и велосипедные прогулки – идеальный баланс позитивного настроения и максимальной пользы для организма. Здесь также имеется возможность приобщиться к этим занятиям всей семьей, привлечь близких друзей. Велосипед позволяет с удовольствием и интересно проводить время на открытом воздухе, по сути, в любое время года. А использование его как транспортного средства для поездок, например, на работу и обратно, дает еще и хороший повод увидеть свой город или село с новой яркой стороны, полюбоваться окружающим ландшафтом. Кроме того, езда на велосипеде – это весьма распространенный вид туризма, в частности, экологического, где Туркменистан также имеет самые широкие перспективы.
Словом, сегодня в нашей стране имеются все возможности для занятий велоспортом и в целом различными видами спорта. За последние годы в столице и велаятах создана соответствующая современная инфраструктура, предназначенная как для проведения соревнований и тренировок спортсменов, так и для подготовки квалифицированных специалистов, воспитания нового поколения атлетов, формирования олимпийского резерва. Построенные за последние годы в Ашхабаде и регионах профильные объекты полностью отвечают международным стандартам.
Являясь членом Олимпийского совета Азии, нейтральный Туркменистан успешно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом, оказывает всестороннее содействие деятельности этих организаций.
Наша страна вносит конкретный вклад в развитие международного спортивного и олимпийского движения, являющегося важным фактором, объединяющим людей вокруг непреходящих гуманистических ценностей. В статусе признанного центра плодотворного сотрудничества в этом направлении уверенно утвердился Ашхабад, ставший местом проведения крупных соревнований регионального и мирового уровня.
Яркий тому пример – V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, состоявшиеся в 2017 году на аренах столичного Олимпийского городка и увенчавшиеся подлинным триумфом. Программа Азиады также включала велотрековые гонки. Соревнования по этой зрелищной дисциплине проходили в одном из специализированных сооружений универсального спорткомплекса – великолепном крытом велотреке.
А в 2018 году в Олимпийском городке с большим успехом прошел Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Принимать мероприятия подобного уровня и масштаба – не только престижно, но и очень ответственно. И Ашхабад с честью справился с поставленными задачами, достойно выполнив миссию города-миротворца, центра диалога народов и культур.
Активно участвуя в международных соревнованиях, туркменские спортсмены добиваются замечательных результатов и побед. Так, на XXXII летней Олимпиаде, проходившей в столице Японии – Токио, наша соотечественница Полина Гурьева, выступавшая в турнире по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг, впервые в истории отечественного спорта завоевала серебряную медаль Олимпийских игр.
Кроме того, в Туркменистане развиваются и прежде нетипичные, с учетом местного климата, зимние виды спорта. В частности, это хоккей и фигурное катание, соревнования по которым в прежние годы у нас можно было наблюдать только по телетрансляциям. А ныне отечественная молодежь успешно осваивает эти популярные в мире виды спорта. Наряду с состязаниями на национальном уровне туркменские хоккеисты и фигуристы участвуют в региональных и международных соревнованиях. Это способствует обретению ими полезного опыта, реализации своего спортивного потенциала.
Существуют также перспективы для занятий другими зрелищными ледовыми дисциплинами. В их числе можно назвать конькобежный спорт, шорт-трек и керлинг, входящие в олимпийскую программу.
Все это способствует приумножению авторитета Туркменистана на мировой арене как спортивной державы, а также стимулированию наших атлетов к совершенствованию своего мастерства и достижению новых впечатляющих побед, дальнейшей популяризации в стране различных видов спорта.
Являясь живым воплощением силы, красоты, здоровья, энергии и устремленности духа к вершинам прогресса, спорт – это значимый фактор в деле воспитания физически крепкого и духовно богатого молодого поколения – будущего Отчизны.
Регулярные занятия физкультурой и спортом – отличное средство оздоровления, профилактики различных заболеваний, а также вредных привычек, в частности, табакокурения, способного нанести серьезный ущерб здоровью человека. В данной связи напомним, что в феврале текущего года утверждены Национальная программа по превращению Туркменистана в свободную от табака страну на 2022–2025 годы, План мероприятий по ее реализации и состав соответствующей Межведомственной координационной комиссии.
…Следуя по маршруту, колонна велосипедистов продолжила путь по проспекту Битарап Туркменистан в направлении центра Ашхабада, впечатляющего монументальной красотой и оригинальностью своего архитектурного ансамбля.
…А тем временем в столице стремительно набирал темп и ритм новый весенний день. Как и всегда, с раннего утра в Ашхабаде уже кипела жизнь. Горожане спешили на работу, школьники и студенты – на учебу, в сопровождении родителей ребята младшего возраста направлялись в детские сады. Царящая в главном городе страны воодушевляющая атмосфера дарила всем ощущение бодрости и прилива энергии.
Здесь, в центре столицы, у Дворца Рухыет, финишировал массовый велопробег, приуроченный к Всемирному дню здоровья. По завершении велоакции, обращаясь к ее участникам, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость продолжения в нынешнем году, девиз которого "Эпоха народа с Аркадагом", комплексной работы по дальнейшему вовлечению широких слоев населения в занятия физической культурой и спортом, упрочению в обществе принципов здорового и активного образа жизни.
Это также будет способствовать развитию детского и молодежного спорта как неотъемлемой составляющей воспитания физически крепкого, целеустремленного молодого поколения, обладающего большим интеллектуальным потенциалом, богатым кругозором, владеющего инновационными технологиями.
Затем Президент Сердар Бердымухамедов попрощался с участниками спортивно-экологической акции и, пожелав всем здоровья и успехов, отбыл с места события.
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Сегодня по случаю Всемирного дня здоровья, наряду со столицей велопробеги, различные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, показательные выступления молодых спортсменов были организованы во всех велаятах страны.
В Ашхабаде при участии студентов высших учебных заведений состоялось также восхождение на Тропу здоровья, являющуюся своего рода символом государственной политики Туркменистана в области физической культуры и спорта. Эта уникальная пешеходная трасса, проложенная по живописным склонам Копетдага, превратилась в излюбленное место активного отдыха жителей и гостей столицы, средоточие спортивных мероприятий, чему также напрямую способствует благодатный микроклимат южной части города.
Таким образом, состоявшиеся сегодня массовые праздничные акции вновь продемонстрировали приверженность независимого нейтрального Отечества принципам здорового образа жизни, идеалам международного спортивного и экологического движения как важной составляющей культуры мира и здоровья, единство и сплоченность туркменского народа, уверенно идущего вперед по избранному созидательному пути.