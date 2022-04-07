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Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
22:51 08.04.2022

Сегодня в Туркменистане по сложившейся доброй традиции отмечен Всемирный день здоровья. К этой международной дате, закрепленной в национальном календаре, был приурочен массовый велопробег, в котором принял участие Президент Сердар Бердымухамедов.

Здоровье – непреходящая ценность не только для каждого человека, но и для всего общества, так как оно является источником физической силы и энергии, трудовой и творческой активности и благополучной жизни в целом. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства данный аспект выступает одним из приоритетов государственной политики Туркменистана, имеющей ярко выраженную социальную направленность. При этом особое внимание уделяется развитию массового физкультурно-оздоровительного и спортивного движения, ныне обретшего в нашей Отчизне небывалый размах.



В стране ведется масштабная работа по утверждению в обществе принципов здорового образа жизни, популяризации регулярных занятий физической культурой и спортом, к которым с каждым годом приобщается все большее число туркменистанцев. Последовательно реализуются Государственная программа "Saglyk", другие профильные программы, проекты по совершенствованию медицинской и спортивной инфраструктуры в городах и сельской местности.

В столице и регионах построены суперсовременные, оснащенные новейшим оборудованием и передовыми технологиями учреждения здравоохранения и санаторно-курортной сферы, спортивные сооружения, специализированные спортшколы, детские оздоровительно-развлекательные центры, модернизированы действующие профильные объекты.

Прекрасные возможности для оздоровления и занятий физкультурой и спортом, в том числе его водными видами, созданы в Национальной туристической зоне "Аваза", расположенной на экологически чистом туркменском побережье Каспия. Здесь уместно отметить, что в 2014 году в НТЗ "Аваза" состоялся этап Кубка мира по виндсерфингу, с которым Туркменистан впервые вошел в календарь международных турниров по парусному спорту.

Наличие необходимой спортивной инфраструктуры – обязательное требование при проектировании и строительстве в нашей стране дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и высших учебных заведений, а также жилых массивов.

Следует отметить, что планомерные шаги, предпринимаемые в Туркменистане в данном направлении, самым тесным образом увязаны с экологической составляющей. Сегодня в мире особенно остро осознается значение вопросов экологии как неотъемлемого фактора благополучия людей и глобального устойчивого развития. Со своей стороны Туркменистан вносит конкретный вклад в решение этих актуальных задач, претворяя в жизнь комплексную, научно обоснованную природоохранную стратегию, рассчитанную на перспективу.

Самым экологичным видом транспорта по праву признан велосипед – отличное средство передвижения, совершения путешествий и активного отдыха и вместе с тем популярный спортивный и досуговый инвентарь. В современную эпоху добрыми традициями в нашей стране стали массовые велопробеги, дни без автотранспорта, общенациональные озеленительные акции. Заложенные Героем-Аркадагом, они направлены на формирование новой экологической культуры общества и получили единодушную поддержку туркменского народа и широкое одобрение на международном уровне.

Наглядным тому свидетельством является принятая по инициативе Туркменистана в 2018 году Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 3 июня Всемирным днем велосипеда. В ознаменование этого события в Ашхабаде был возведен монумент "Велосипед", торжественное открытие которого состоялось в 2020 году.

Также напомним, что 15 марта текущего года на 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по предложению нашей страны полным консенсусом была принята Резолюция "Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития", соавторами которой выступили 62 государства.

Все это – яркое подтверждение высокого международного авторитета нейтрального Туркменистана, неуклонно претворяющего в жизнь конструктивную политику, основанную на принципах миролюбия, созидания, гуманизма и плодотворного сотрудничества.

Примечательно также, что в 2018 и 2019 годах в Ашхабаде состоялись два мероприятия, связанные с велосипедом, которые внесены в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса. Это соответственно проведенные в столице "Самый массовый урок велосипедного спорта" и "Самый продолжительный велосипедный парад по одной линии".

Утром у монумента "Велосипед", расположенного на пересечении проспекта Чандыбил и улицы Бекреве, где берет начало маршрут велопробега, собрались заместители Председателя Кабинета Министров, руководители Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, столичной администрации, общественных организаций, средств массовой информации, ректоры вузов, студенческая молодежь.

Все с большим воодушевлением приветствуют Президента Сердара Бердымухамедова.

По случаю Всемирного дня здоровья с красочной музыкально-танцевальной композицией выступают мастера искусств страны.

Дав старт массовому веломарафону, глава государства возглавил колонну его участников, облаченных в соответствующую спортивную экипировку. Вслед за Президентом Туркменистана все начали слаженное движение по маршруту, пролегающему по просторным столичным проспектам.

Бодрящая свежесть апрельского утра, чистый прохладный воздух, живописный пейзаж предгорий Копетдага, одевшихся в яркий весенний наряд, впечатляющая панорама беломраморного Ашхабада, уверенно укрепляющего свои позиции в ряду красивейших и комфортабельных городов мира, центра регионального и международного сотрудничества, вызывают душевный подъем, придают силы, дарят позитивные эмоции.

На старте и вдоль трассы массового велопробега развернулись вдохновенные выступления творческих коллективов. Музыкально-танцевальные композиции и песни, прославляющие независимую нейтральную Родину и ее миролюбивую созидательную политику, воспевающие спорт, приумножили праздничную атмосферу, воодушевив участников спортивной акции на успешное преодоление дистанции.

В ходе велокросса Президент Туркменистана продемонстрировал превосходную физическую и спортивную подготовку. Ранее, занимая различные руководящие должности, глава государства, заслуженный тренер Туркменистана Сердар Бердымухамедов также регулярно принимал участие в подобных акциях, на личном примере подтверждая преимущества активного и здорового образа жизни.

Как известно, будучи инициатором новаторской государственной стратегии в спортивной сфере и прекрасным спорт­сменом, Герой-Аркадаг является горячим приверженцем занятий физкультурой и спортом, что стало для него нормой жизни еще с юных лет.

Продолжая добрые семейные традиции, Президент Сердар Бердымухамедов неизменно уделяет время для занятий спортом, которые, наряду с благотворным влиянием на физическое и эмоциональное состояние человека, способствуют выработке таких качеств характера, как трудолюбие, сила воли, целеустремленность, дисциплинированность. В этом находит свое зримое продолжение преемственность поколений.

Что касается велоспорта, то он широко распространен и популярен в мире. Его история начинается с первых крупных велогонок, проведенных во Франции во второй половине XIX века. В 1896 году этот вид спорта был включен в программу Олимпийских игр.

Примечательно, что в Туркменистане велоспорт также имеет давнюю историю, берущую отсчет с создания в 1894 году первого общества велосипедистов в Ашхабаде, а год спустя состоялись и первые состязания велосипедистов. В современную эпоху этот вид спорта получил в нашей стране новое развитие, число его поклонников постоянно растет.

Отрадно, что в занятия велоспортом вовлекается все больше детей и молодежи. Красноречивое тому подтверждение – участие в нынешнем велокроссе юных спортсменов – воспитанников Дворца "Döwletliler köşgi". Следуя по маршруту, они умело управляют велосипедами, подаренными Героем-Аркадагом. К слову, воспитанники Дворца "Döwletliler köşgi" уже не раз участвовали в подобных спортивно-оздоровительных акциях. В нашей стране для подрастающего поколения созданы все условия для получения комплексного образования, реализации талантов и способностей, занятий спортом и творчеством.

Приоритетными в Туркменистане неизменно являются вопросы укрепления здоровья детей. Особое внимание уделяется нашим юным гражданам, нуждающимся в помощи со стороны государства. Как известно, в этих целях по инициативе Героя-Аркадага в марте 2021 года был создан специальный Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям, которому в соответствии с Постановлением Меджлиса Туркменистана присвоено имя Гурбангулы Бердымухамедова.

На открытые банковские счета Фонда в национальной и иностранной валюте постоянно перечисляются средства, что позволяет на деле воплощать в жизнь гуманистические принципы наших предков – помогать и оказывать всемерную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. С момента своего создания Фонд осуществляет масштабную работу по достижению поставленных благородных целей и задач.

…А тем временем колонна участников велопробега, возглавляемая Президентом Сердаром Бердымухамедовым, продолжила свое движение по красивейшим магистралям столицы, органично вписавшимся в городской ландшафт.

Следует отметить, что проводимые в нашей стране спортивные мероприятия, помимо оздоровительного и воспитательного значения, также несут в себе просветительскую функцию в таком важном аспекте, как обеспечение экологического благополучия, бережное отношение к природе и охрана окружающей среды. Ведь чистая экология и здоровье – понятия неразделимые.

В Туркменистане решение этих воп­росов определено в ряду приоритетов государственной политики. В рамках реализуемой озеленительной стратегии ежегодно в нашей Отчизне проводятся всенародные акции по посадке деревьев. И, как результат, в столице, регионах и вокруг них увеличиваются площади зеленых насаждений, обогащающих местную флору и фауну. В минувшем месяце при участии Президента Сердара Бердымухамедова был дан старт очередной такой кампании, приуроченной к Международному дню Новруз – Национальному празднику весны.

Высаженные ранее миллионы саженцев превращаются в рукотворные лесопарковые зоны и сады, оказывающие благотворное воздействие на микроклимат. Даруя живительную прохладу в жаркие летние дни, они также надежно защищают от сильных ветров в холодное время года. Кроме того, обширные "зеленые пояса" успешно играют роль "пылеуловителей", способствуют снижению уровня шума в населенных пунктах. Последовательные шаги, предпринимаемые в данном направлении, нацелены на повышение качества жизни народа, превращение любимой Родины в цветущий сад.

По пути следования Президент Сердар Бердымухамедов, обращаясь к заместителю Председателя Кабинета Министров Ч.Пурчекову, курирующему столицу, дал конкретные поручения по дальнейшему озеленению и благоустройству Ашхабада, поддержанию в нем образцовой чистоты, комплексной модернизации городской инфраструктуры. При этом глава государства подчеркнул необходимость уделять неослабное внимание обеспечению оптимально комфортных условий для жизни людей.

В данном контексте масштабная работа, осуществляемая в столице и велаятах в этом направлении, актуальна и в плане создания возможностей для прогулок на природе и активного отдыха, в том числе семейного. И здесь очевидны преимущества велосипеда, так как он доступен для людей практически всех возрастных групп. По сравнению с другими транспортными средствами он легок в управлении. Поэтому его с большим энтузиазмом и удовольствием осваивают как юные, так и взрослые туркменистанцы.

Сегодня повсюду можно увидеть велосипедистов разных возрастов, что называется, от мала до велика. Помимо мальчиков и девочек, многие взрослые с воодушевлением вспоминают ощущения детства за рулем двухколесной "машины". Вместе с тем немало и таких, кто впервые сел на велосипед. А сделать это никогда не поздно!

Для человека велосипед является поистине универсальным тренажером для поддержания хорошей физической формы. Наукой доказано, что в процессе езды на нем задействуются различные группы мышц, что позволяет поддерживать в тонусе весь организм. В числе других весомых преимуществ занятий велоспортом и велосипедных прогулок – укрепление иммунитета, повышение выносливости, оптимизация энергообмена, уменьшение риска сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Ритмичное вращение педалей стимулирует мозговое кровообращение. В результате улучшаются координация движений, концентрация внимания и мыслительные способности. Езда на велосипеде – это также действенный способ избавиться от лишних калорий, стабилизировать артериальное давление и снять стресс, что в целом благотворно сказывается на психологическом и эмоциональном состоянии человека.

Интересный факт, что велосипед, в переводе с латинского языка означающий "быстрая нога", в результате международного соцопроса был признан самым выдающимся изобретением человечества. По количеству голосов он обошел даже такие значимые для современного мира изобретения, как интернет и телефон вместе взятые.

Таким образом, велоспорт и велосипедные прогулки – идеальный баланс позитивного настроения и максимальной пользы для организма. Здесь также имеется возможность приобщиться к этим занятиям всей семьей, привлечь близких друзей. Велосипед позволяет с удовольствием и интересно проводить время на открытом воздухе, по сути, в любое время года. А использование его как транспортного средства для поездок, например, на работу и обратно, дает еще и хороший повод увидеть свой город или село с новой яркой стороны, полюбоваться окружающим ландшафтом. Кроме того, езда на велосипеде – это весьма распространенный вид туризма, в частности, экологического, где Туркменистан также имеет самые широкие перспективы.

Словом, сегодня в нашей стране имеются все возможности для занятий велоспортом и в целом различными видами спорта. За последние годы в столице и велаятах создана соответствующая современная инфраструктура, предназначенная как для проведения соревнований и тренировок спортсменов, так и для подготовки квалифицированных специа­листов, воспитания нового поколения атлетов, формирования олимпийского резерва. Построенные за последние годы в Ашхабаде и регионах профильные объекты полностью отвечают международным стандартам.

Являясь членом Олимпийского совета Азии, нейтральный Туркменистан успешно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом, оказывает всестороннее содействие деятельности этих организаций.

Наша страна вносит конкретный вклад в развитие международного спортивного и олимпийского движения, являющегося важным фактором, объединяющим людей вокруг непреходящих гуманистических ценностей. В статусе признанного центра плодотворного сотрудничества в этом направлении уверенно утвердился Ашхабад, ставший местом проведения крупных соревнований регионального и мирового уровня.

Яркий тому пример – V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, состоявшиеся в 2017 году на аренах столичного Олимпийского городка и увенчавшиеся подлинным триумфом. Программа Азиады также включала велотрековые гонки. Соревнования по этой зрелищной дисциплине проходили в одном из специализированных сооружений универсального спорткомплекса – великолепном крытом велотреке.

А в 2018 году в Олимпийском городке с большим успехом прошел Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Принимать мероприятия подобного уровня и масштаба – не только престижно, но и очень ответственно. И Ашхабад с честью справился с поставленными задачами, достойно выполнив миссию города-миротворца, центра диалога народов и культур.

Активно участвуя в международных соревнованиях, туркменские спортсмены добиваются замечательных результатов и побед. Так, на XXXII летней Олимпиаде, проходившей в столице Японии – Токио, наша соотечественница Полина Гурьева, выступавшая в турнире по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг, впервые в истории отечественного спорта завоевала серебряную медаль Олимпийских игр.

Кроме того, в Туркменистане развиваются и прежде нетипичные, с учетом местного климата, зимние виды спорта. В частности, это хоккей и фигурное катание, соревнования по которым в прежние годы у нас можно было наблюдать только по телетрансляциям. А ныне отечественная молодежь успешно осваивает эти популярные в мире виды спорта. Наряду с состязаниями на национальном уровне туркменские хоккеисты и фигуристы участвуют в региональных и международных соревнованиях. Это способствует обретению ими полезного опыта, реализации своего спортивного потенциала.

Существуют также перспективы для занятий другими зрелищными ледовыми дисциплинами. В их числе можно назвать конькобежный спорт, шорт-трек и керлинг, входящие в олимпийскую программу.

Все это способствует приумножению авторитета Туркменистана на мировой арене как спортивной державы, а также стимулированию наших атлетов к совершенствованию своего мастерства и достижению новых впечатляющих побед, дальнейшей популяризации в стране различных видов спорта.

Являясь живым воплощением силы, красоты, здоровья, энергии и устремленности духа к вершинам прогресса, спорт – это значимый фактор в деле воспитания физически крепкого и духовно богатого молодого поколения – будущего Отчизны.

Регулярные занятия физкультурой и спортом – отличное средство оздоровления, профилактики различных заболеваний, а также вредных привычек, в частности, табакокурения, способного нанести серьезный ущерб здоровью человека. В данной связи напомним, что в феврале текущего года утверждены Национальная программа по превращению Туркменистана в свободную от табака страну на 2022–2025 годы, План мероприятий по ее реализации и состав соответствующей Межведомственной координационной комиссии.

…Следуя по маршруту, колонна велосипедистов продолжила путь по проспекту Битарап Туркменистан в направлении центра Ашхабада, впечатляющего монументальной красотой и оригинальностью своего архитектурного ансамбля.

…А тем временем в столице стремительно набирал темп и ритм новый весенний день. Как и всегда, с раннего утра в Ашхабаде уже кипела жизнь. Горожане спешили на работу, школьники и студенты – на учебу, в сопровождении родителей ребята младшего возраста направлялись в детские сады. Царящая в главном городе страны воодушевляющая атмосфера дарила всем ощущение бодрости и прилива энергии.

Здесь, в центре столицы, у Дворца Рухыет, финишировал массовый велопробег, приуроченный к Всемирному дню здоровья. По завершении велоакции, обращаясь к ее участникам, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость продолжения в нынешнем году, девиз которого "Эпоха народа с Аркадагом", комплексной работы по дальнейшему вовлечению широких слоев населения в занятия физической культурой и спортом, упрочению в обществе принципов здорового и активного образа жизни.

Это также будет способствовать развитию детского и молодежного спорта как неотъемлемой составляющей воспитания физически крепкого, целеустремленного молодого поколения, обладающего большим интеллектуальным потенциалом, богатым кругозором, владеющего инновационными технологиями.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов попрощался с участниками спортивно-экологической акции и, пожелав всем здоровья и успехов, отбыл с места события.

* * *

Сегодня по случаю Всемирного дня здоровья, наряду со столицей велопробеги, различные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, показательные выступления молодых спортсменов были организованы во всех велаятах страны.

В Ашхабаде при участии студентов высших учебных заведений состоялось также восхождение на Тропу здоровья, являющуюся своего рода символом государственной политики Туркменистана в области физической культуры и спорта. Эта уникальная пешеходная трасса, проложенная по живописным склонам Копетдага, превратилась в излюбленное место активного отдыха жителей и ­гостей столицы, средоточие спортивных мероприя­тий, чему также напрямую способствует благодатный микроклимат южной части города.

Таким образом, состоявшиеся сегодня массовые праздничные акции вновь продемонстрировали приверженность независимого нейтрального Отечества принципам здорового образа жизни, идеалам международного спортивного и экологического движения как важной составляющей культуры мира и здоровья, единство и сплоченность туркменского народа, уверенно идущего вперед по избранному созидательному пути.

Источник - turkmenistan.gov.tm
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649447460


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