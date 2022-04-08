Рос-либер-олигархня грязно и мелко собачится - Дерипаски, шлюхи и соратницы

00:03 09.04.2022

Дерипаска поцапался с Соболь и грозит лишить ее власти в "России будущего"



08.04.2022 Москва

Елена Острякова.



Бизнесмен Олег Дрипаска, осудивший спецоперацию РФ, вступил в публичную полемику с называющей себя юристом соратницей Алексея Навального Любовью Соболь.



В грязной перепалке неожиданно всплыло имя спонсора блогера-уголовника – известного российского олигарха, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Бизнесмен Олег Дрипаска, осудивший спецоперацию РФ, вступил в публичную полемику с называющей себя юристом...



Соболь разместила на YouTube видеоролик, в котором она утверждает, что все российские олигархи осуждают политику президента РФ. Особое внимание "юристка" уделила Дерипаске, который, по ее мнению, поздно спохватился. Критикуя бизнесмена, Соболь не постеснялась вспомнить грязный сексуальный скандал, в который Дерипаска вляпался с белорусской проституткой Настей Рыбкой, посвятившей ему целую книгу. "Юристка" предлагает бизнесмену перейти "на сторону добра" и начать финансировать оппозицию.



Дерипаска отплатил Соболь той же монетой, вспомнив ее адюльтер с оператором экстремисткого ФБК и скандальный развод.



"Похоже, еще одна поехала кукухой, ведь даже эта манера речи для хамоватой, в сущности, женщины, смотрится абсолютно нелепо. А после знаменитых сцен в постели замужней Любы с оператором Навального она получила признание настоящей революционерки-пассионарии! И вот теперь такая бедовая Люба по настойчивой рекомендации PR-консультантов из-за океана все-таки перешла на поучительные педагогические интонации седой Надежды Крупской", – написал Дерипаска в своем телеграм-канале.



Он обвиняет, "погрязшую в бытовом разврате" Соболь в бюджетном паразитизме, и утверждает, что ФБК "не гнушался брать биткоинами за распространение фейковых новостей о корпоративных конфликтах в России".



"Вы специализируетесь на другом: служебном адюльтере, клевете и левом радикализме. Все по лекалам вашего духовного ментора и руководителя, который не чурался брать никелевые деньги, чтобы лить грязь на мои компании", – написал Дерипаска.



Эта фраза обратила на себя внимание журналиста Сергея Мардана.



"Попробую угадать. "Духовный ментор" Любы Соболь – это, очевидно Навальный. А вот кто ему давал "никелевые деньги"? Неужели Владимир Олегович Потанин? (владелец "Норникеля" – ред.). Сюжет получается прямо удивительным. Можно прямо сейчас писать сценарий для политического триллера", – написал Мардан.



Кстати, Дерипаска помимо прочего обвиняет Соболь в том, что она испугалась "будущей реальной политической борьбы в России", и грозит "юристке" тем, что места во власти "в будущей Вольной России" ей не найдется.