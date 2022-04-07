 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-глава Центробанка Туркмении Гадыргелди Мушшиков возглавил банк "Senagat"
00:39 09.04.2022

Гадыргелди Мушшиков назначен председателем правления банка "Senagat".

Занимавший эту должность Тачмухаммет Тачмухаммедов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщает госинформагентство ТДХ.

Эти решения общего собрания акционеров банка 6 апреля утвердил своим Постановлением президент Сердар Бердымухамедов.

С июля 2021 года Мушшиков занимал пост председателя Центробанка. Однако на совещании 5 апреля глава государства назначил на этот пост замминистра финансов и экономики Тойлы Мяликова.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - хроника туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649453940


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