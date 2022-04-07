Экс-глава Центробанка Туркмении Гадыргелди Мушшиков возглавил банк "Senagat"

00:39 09.04.2022

Гадыргелди Мушшиков назначен председателем правления банка "Senagat".



Занимавший эту должность Тачмухаммет Тачмухаммедов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщает госинформагентство ТДХ.



Эти решения общего собрания акционеров банка 6 апреля утвердил своим Постановлением президент Сердар Бердымухамедов.



С июля 2021 года Мушшиков занимал пост председателя Центробанка. Однако на совещании 5 апреля глава государства назначил на этот пост замминистра финансов и экономики Тойлы Мяликова.