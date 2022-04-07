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|Экс-глава Центробанка Туркмении Гадыргелди Мушшиков возглавил банк "Senagat"
00:39 09.04.2022
Гадыргелди Мушшиков назначен председателем правления банка "Senagat".
Занимавший эту должность Тачмухаммет Тачмухаммедов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщает госинформагентство ТДХ.
Эти решения общего собрания акционеров банка 6 апреля утвердил своим Постановлением президент Сердар Бердымухамедов.
С июля 2021 года Мушшиков занимал пост председателя Центробанка. Однако на совещании 5 апреля глава государства назначил на этот пост замминистра финансов и экономики Тойлы Мяликова.