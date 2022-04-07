|В Туркмении упразднен пост вице-премьера по силовому блоку (Аманов) и сменен глава МВД
00:42 09.04.2022
С.Бердымухамедов оставил всех членов Совбеза, кроме главы МВД, и упразднил должность вице-премьера по вопросам безопасности
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6 апреля Сердар Бердымухамедов провел первое после избрания на должность президента расширенное заседание Государственного совета безопасности, на котором переназначил руководителей силовых ведомств, сообщает госинформагентство ТДХ.
Перед этим президент отметил, что в соответствии с Конституцией страны, генеральный прокурор, председатель Верховного суда, министр внутренних дел и министр адалат (юстиции) назначаются на должность с согласия Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (верхней палаты парламента, председателем которой является экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов). ТДХ отмечает, что они были назначены по согласованию с Халк Маслахаты Милли Генгеша.
Главу МВД президент уволил. Остальные члены Совбеза сохранили свои посты. Это:
• министр обороны Бегенч Гундогдыев;
• генеральный прокурор Батыр Атдаев;
• председатель Верховного суда Гуванчмырат Уссанепесов;
• министр национальной безопасности Гурбамырат Аннаев;
• начальник Государственной пограничной службы Язгелди Нурыев;
• министр адалат Мереттаган Таганов;
• председатель Государственной таможенной службы Максат Худайкулыев;
• председатель Государственной миграционной службы Назар Атагараев.
Сразу после назначений руководители отчитались о работе ведомств за три месяца этого года.
После отчета вице-премьера по вопросам безопасности, секретаря Государственного совета безопасности Чарымырата Аманова, президент отметил его огромную работу по защите прав граждан, упрочению безопасности, поддержанию правопорядка и упразднил его должность.
По информации ТДХ, Аманов также освобожден от должности секретаря Госсовета безопасности "в связи с переходом на другую работу". Вместо него назначен министр обороны Бегенч Гундогдыев.
Должность вице-премьера по безопасности, военным и правовым вопросам была учреждена в январе 2020 года. С момента создания ее занимал бывший ректор Института МВД Чарымырат Аманов. По какой причине пост был упразднен, не сообщается.
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Новым главой МВД назначен ХЫДЫРОВ Мухаммет
- бывший начальник Управления полиции Лебапского велаята, имеющий чин всего-лишь подполковника полиции