В Туркмении упразднен пост вице-премьера по силовому блоку (Аманов) и сменен глава МВД

00:42 09.04.2022

С.Бердымухамедов оставил всех членов Совбеза, кроме главы МВД, и упразднил должность вице-премьера по вопросам безопасности



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6 апреля Сердар Бердымухамедов провел первое после избрания на должность президента расширенное заседание Государственного совета безопасности, на котором переназначил руководителей силовых ведомств, сообщает госинформагентство ТДХ.



Перед этим президент отметил, что в соответствии с Конституцией страны, генеральный прокурор, председатель Верховного суда, министр внутренних дел и министр адалат (юстиции) назначаются на должность с согласия Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (верхней палаты парламента, председателем которой является экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов). ТДХ отмечает, что они были назначены по согласованию с Халк Маслахаты Милли Генгеша.



Главу МВД президент уволил. Остальные члены Совбеза сохранили свои посты. Это:



• министр обороны Бегенч Гундогдыев;



• генеральный прокурор Батыр Атдаев;



• председатель Верховного суда Гуванчмырат Уссанепесов;



• министр национальной безопасности Гурбамырат Аннаев;



• начальник Государственной пограничной службы Язгелди Нурыев;



• министр адалат Мереттаган Таганов;



• председатель Государственной таможенной службы Максат Худайкулыев;



• председатель Государственной миграционной службы Назар Атагараев.



Сразу после назначений руководители отчитались о работе ведомств за три месяца этого года.



После отчета вице-премьера по вопросам безопасности, секретаря Государственного совета безопасности Чарымырата Аманова, президент отметил его огромную работу по защите прав граждан, упрочению безопасности, поддержанию правопорядка и упразднил его должность.



По информации ТДХ, Аманов также освобожден от должности секретаря Госсовета безопасности "в связи с переходом на другую работу". Вместо него назначен министр обороны Бегенч Гундогдыев.



Должность вице-премьера по безопасности, военным и правовым вопросам была учреждена в январе 2020 года. С момента создания ее занимал бывший ректор Института МВД Чарымырат Аманов. По какой причине пост был упразднен, не сообщается.



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