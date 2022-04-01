Злая Орчья правда, - Иван Охлобыстин

00:45 09.04.2022

Иван Охлобыстин

1 апр 2022

ЗЛАЯ ОРЧЬЯ ПРАВДА



Как только не оскорбляли нас. Кем только не называли. И рашистами, и ватниками, и орками. Последнее очень символично.

Орки - в игровых мирах, это зеленые, зубастые, безстрашные монстры, порожденные землей и не видящие иного предназначения, кроме бесконечной, кровавой битвы.

Пожалуй наши недруги в чем-то правы. Мы другого действительно толком не видели. Нам просто не давали возможности.

Быть может, будь мир с нами поласковей и все по другому могло бы случиться. Самое главное - мы искренне пытались не быть теми, кем нас считали.

Но увы. А уж в последние годы совсем категорично - нашим спортсменам под своим флагом не давали выступать, с пилюлями шельмовали, хотя у самих заокеанские женщины теннисистки, с яйцами до пола, соревновались. Бородатые женщины песни пели, вносили в наши дикие души смятение. Вторую Мировую без нас выиграли. За золото, не бесплатно - то бишь, самолеты нам продавали, но мы видать не воспользовались. Из концлагерей не мы подслеповатых ботанов со скрипочками освобождали. Не мы за сохранение архитектурной красоты Праги тысячами жизней расплатились.

Даже наши дети уверены, что Хиросиму мы атомной бомбой лупанули.

Много чего обидного вытерпеть нам пришлось. Причем, так мы долго терпели, что другие бы давно взбунтовались.

Нет. Мы терпели. Начальство наше, частью из эльфов с Туманного Альбиона видать, частью из Альпийских гномов, частью из песчаных Некронов. Благородные масти - одним словом. Ни нам ровня.

Мы бы и дальше так терпели, но у всего во Вселенной есть предел и мы устали терпеть. Тупо, без внятных лозунгов, по общей совокупности устали. Так и не поняли, почему с нами так. Да и разбираться в тонкостях не захотели. Сели на волков, взяли в руки ржавые секиры и хрякнули куда по первой дотянулись.

И знаете… Отлегло. Все-таки право было "Братство конца" - мы такие.

Теперь ловите ответочку. За нас, за других монстрил - Эрнесто, Саддама, Каддафи, Уго и еще десяток таких же, как мы.

Задымились боевые костры. Забили бубны. Пошла орда.

Мы знаем - нам придется туго. Но зато, теперь нам гимн никто не посмеет запретить исполнять. Наших детей к третьему полу склонять никто не рискнет.

Уже не мало.

И впереди только лучше, потому что, нам "светлоликие"такие условия создали, что хуже быть не может.

Да, придется туго.

Но это наше естественное состояние. Как нибудь, на ободах, до точки доберемся.

А вот для эльфов, гномов и прочей "армии света" дискомфорт абсолютный.

Только ради этого стоит потерпеть.

Орки мы или тварь дрожащая, с барсетками "Луи Виттон" и одинаковыми лицами жен футболистов, чести не имеющие?

Такая наша злая, орчья правда.