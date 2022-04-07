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Зачем миру ООН: организация оказалась в глубоком кризисе
00:48 09.04.2022

Система коллективной безопасности ни на что не влияет еще со времен кризиса в Югославии

ООН приняла решение о приостановлении участия России в Совете по правам человека. Вернее так, мы сами приостановили свое членство в нем. Не нас убрали, а мы покинули. "МК" расспросил эксперта о том, что вообще происходит с системой международной коллективной безопасности и какова роль России в этом. А главное - что ждет нас дальше.

Против членства России в СПЧ ООН проголосовали 93 страны, в том числе та самая Сербия, о поддержке которой во время бомбардировок Югославией силами НАТО в 1999 году мы так любим вспоминать. И в которой вроде бы были уверены на все сто.

И пусть сейчас их президент Вучич заявляет, что это было вынужденное политическое решение, что они не хотели, а их заставили, итог на самом деле не меняется.

Сама же система международной безопасности, на которой стоит этот мир с 1945-го года, рушится на глазах, как карточный домик. Кирпич за кирпичиком. И, надо признаться, ее демонтаж показывает, что не слишком-то она была и рабочая последние десятилетия.

Все эти международные институты по коллективной безопасности никак не смогли повлиять как на начало спецоперации на Украине, так и на последующие за этим санкции против России, которые вводятся самостоятельно и без оглядки на эти структуры.

- Так есть ли от них толк вообще?

- Да, сейчас наступил абсолютный кризис международных отношений, война на Украине ярко демонстрирует лицемерие сторон, реальных рычагов воздействовать в таких конфликтах ни на одну из них ни у кого нет. Все поговорили, осудили – и все, - считает Марина Силкина, кандидат наук в области международного права. - Санкции против России вводят по сути тоже конкретные государства, а система ООН беспомощна и ничего не может ни возразить, ни убрать.

- Тогда зачем ООН и эти все советы и комитеты существуют? Может быть, пора пересмотреть всю систему коллективной мировой безопасности? Которая, кстати, перестала работать гораздо раньше, начиная с бомбардировок Югославии, которое произошли вопреки запрету ООН?

- Стоит напомнить, для чего был принят устав ООН и какие цели преследовали государства, его прописавшие. С принятием Устава ООН в 1945 году угроза силой или ее применение были запрещены, за исключением случаев: индивидуальной или коллективной самообороны и только по решению Совета Безопасности ООН. Эти нормы долгое время обеспечивали относительную устойчивость мира.

Тем не менее, мы видим, что геополитическая ситуация вокруг Украины продемонстрировала некую воронку, втягивание в конфликт прямо или косвенно многих государств и конгломераций. Что будет дальше, сейчас рано говорить, но можно с уверенностью сказать, что международная система безопасности потребует реформирования, если вообще останется такой, как прежде.

- А нужна такая международная безопасность, если она нерабочая? Мы знаем при этом, что без участия России ООН существовать не сможет, так как наша страна создавала эту систему, и она лежит в основе существования всемирной организации . А вот если ООН не будет…

- Думаю, что ООН не самораспустится из-за России, слишком велика цена и риск, в новую организацию будет трудно затащить такое количество стран.. Впрочем, как и в Евросоюз , в котором согласия на сегодня нет.

- В конце концов, ООН – не первая подобная структура, которая изжила себя. Вспомним ту же Лигу Наций, которая была создана после Первой Мировой в результате Версальского соглашения в 1919-1920 годах. Это была влиятельная сила, в эпоху расцвета в 1935-м году в Лигу входило максимальное количество государств - 58. Декларировалось, что она должна предотвращать военные действия, обеспечивать коллективную безопасность, регулировать споры между странами дипломатическим путем… Как мы знаем, ничего из этого не вышло, и в 1946-м Лига Наций прекратила свое существование.

- Как мы все понимаем, какие бы высокие цели и принципы не были положены в основу любой организации, всегда есть риск обслуживания конкретных сторон соглашения. Рано или поздно собственные интересы участников превалирует над коллективными ценностями, и начинается процесс самораспада – как говорится, своя рубаха ближе к телу. Это касается не только коллективной безопасности, а вообще всего. Поэтому рассчитывать, что сейчас ООН будет заменена на что-то более работающее, не стоит. Слишком велик конфликт. Во всем, не только в политике, но и в экономике. Каждый думает только о себе.

- Но наши антагонисты постараются сделать все, чтобы Россия более не играла большой роли на международной арене…

- Сейчас Россия ратифицировала изменения по соглашению о коллективной безопасности ОДКБ, введено понятие координирующего государства, под эгидой ООН ОДКБ сможет участвовать в миротворческих миссиях за границей. Возможно, и на Украине.

Кроме того, стоит учитывать последние решения в части ОДКБ: введение понятия координирующего государства с возможностью участвовать в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Возникает закономерный вопрос – как государство, исключенное из совета ООН по правам человека "за систематическое нарушение прав человека", сможет принимать участие в подобных миротворческих миссиях? Возможно, последние решения для преуменьшения значимости России в мире и направлены на нивелирование этих усилий.

СПРАВКА "МК": Совет ООН по правам человека действует с 2006-года и состоит из 47 членов, которые выбираются из всего состава государств ООН на три года. Страна может избираться в СПЧ ООН не более двух сроков подряд. Решение по приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания России в Совете в 2023 году. Далее РФ сможет вновь претендовать на членство.

Ранее членство одного из участников приостанавливалось лишь однажды. В марте 2011 года соответствующее решение было принято в отношении Ливии. В ноябре того же года ее членство в Совете было восстановлено.

Так как СПЧ ООН состоит всего из 47 членов, большинство стран ООН в данный момент не входят в его состав. Постоянного членства в СПЧ ООН нет. Решения данного органа не носят обязательного характера, в то же время приостановка членства в нем не означает снятия со страны обязательств в правочеловеческой сфере.

Россия не входила в состав совета в силу ротационного принципа его комплектования в 2017-2019 годах. США, по решению предыдущего президента Дональда Трампа, выходили из состава совета в 2018 году и вернулись в него после прихода в Белый дом Джо Байдена.

Екатерина Сажнева

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649454480


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